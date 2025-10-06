https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/putin-israil-basbakani-netanyahu-ile-telefonda-gorustu-1099969129.html

Putin, İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü

Rusya lideri Putin'in İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi. 06.10.2025, Sputnik Türkiye

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Açıklamada, "Görüşmede Ortadoğu'daki güncel gelişmeler, ABD Başkanı'nın Gazze Şeridi'nde normalleşme planı da dahil olmak üzere etraflıca ele alındı. Vladimir Putin, Filistin sorununun yerleşik uluslararası hukuk ilkelerine dayalı kapsamlı çözümünden yana olan kararlı tutumunu yineledi" ifadelerine yer verildi.Açıklamaya göre liderler ayrıca diğer bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulundu. Özellikle de İran'ın nükleer programıyla ilgili duruma müzakere ile çözüm bulunması ve Suriye'de istikrarın sağlanmaya devam edilmesi konuları üzerinde duruldu.Netanyahu'nun, doğum günü arifesinde Putin'e iyi dileklerini ilettiğine dikkat çekilen açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı ise Benyamin Netanyahu ve İsrail halkını Yahudi bayramı Sukkot vesilesiyle tebrik etti" denildi.

