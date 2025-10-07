https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/pasinyan-putini-dogum-gunu-dolayisiyla-tebrik-etti-1099995122.html
Paşinyan, Putin'i doğum günü dolayısıyla tebrik etti
Ermenistan hükümeti basın servisi tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rus lideri doğum günü dolayısıyla tebrik ederek ikili ilişkilerin gelişmesinin önemi ve Putin'in bu süreçteki kişisel katkısına vurgu yaptığı belirtildi.Açıklamada, “Ermenistan Başbakanı, Rusya Devlet Başkanı'nın doğum gününü kutlayarak en iyi dileklerini iletti. Ermenistan ile Rusya arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemini vurgulayan Başbakan Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı'nın bu sürece kişisel katkısını takdir etti” ifadelerine yer verildi.
