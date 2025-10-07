Türkiye
Modi, Putin'in doğum gününü kutladı
Modi, Putin'in doğum gününü kutladı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 73. yaş günü dolayısıyla tebrik etti.
Hindistan Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Başbakan Narendra Modi’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Başbakan’ın Rus lideri doğum günü dolayısıyla tebrik ettiği belirtildi.Açıklamada, "Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bugün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Başbakan, Putin'i 73. yaş günü vesilesiyle tebrik ederek sağlık ve tüm girişimlerinde başarılar diledi. İki ülke lideri ikili gündemdeki ilerlemeyi ele aldı ve Hindistan ile Rusya arasındaki stratejik ortaklığın daha da derinleştirilmesi konusundaki kararlılıklarını teyit etti. Başbakan, 23. Rusya-Hindistan zirvesi için Devlet Başkanı Putin'i Hindistan'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti” ifadelerine yer verildi.
© Fotoğraf : Alexander Nemenov/Pool PhotoRussian President Vladimir Putin and Indian Prime Minister Narendra Modi shake hands during a meeting at the Kremlin in Moscow, Russia, Tuesday, July 9, 2024.
Russian President Vladimir Putin and Indian Prime Minister Narendra Modi shake hands during a meeting at the Kremlin in Moscow, Russia, Tuesday, July 9, 2024. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2025
© Fotoğraf : Alexander Nemenov/Pool Photo
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 73. yaş günü dolayısıyla tebrik etti.
Hindistan Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Başbakan Narendra Modi’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Başbakan’ın Rus lideri doğum günü dolayısıyla tebrik ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bugün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Başbakan, Putin'i 73. yaş günü vesilesiyle tebrik ederek sağlık ve tüm girişimlerinde başarılar diledi. İki ülke lideri ikili gündemdeki ilerlemeyi ele aldı ve Hindistan ile Rusya arasındaki stratejik ortaklığın daha da derinleştirilmesi konusundaki kararlılıklarını teyit etti. Başbakan, 23. Rusya-Hindistan zirvesi için Devlet Başkanı Putin'i Hindistan'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti” ifadelerine yer verildi.
