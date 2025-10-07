https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/modi-putinin-dogum-gununu-kutladi-1099996623.html
Modi, Putin'in doğum gününü kutladı
Modi, Putin'in doğum gününü kutladı
Sputnik Türkiye
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 73. yaş günü dolayısıyla tebrik etti. 07.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-07T17:53+0300
2025-10-07T17:53+0300
2025-10-07T17:50+0300
dünya
narendra modi
vladimir putin
hindistan
rusya
telefon görüşmesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/09/1085699115_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_752724d683c4be51aeca867964696828.jpg
Hindistan Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Başbakan Narendra Modi’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Başbakan’ın Rus lideri doğum günü dolayısıyla tebrik ettiği belirtildi.Açıklamada, "Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bugün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Başbakan, Putin'i 73. yaş günü vesilesiyle tebrik ederek sağlık ve tüm girişimlerinde başarılar diledi. İki ülke lideri ikili gündemdeki ilerlemeyi ele aldı ve Hindistan ile Rusya arasındaki stratejik ortaklığın daha da derinleştirilmesi konusundaki kararlılıklarını teyit etti. Başbakan, 23. Rusya-Hindistan zirvesi için Devlet Başkanı Putin'i Hindistan'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti” ifadelerine yer verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/pasinyan-putini-dogum-gunu-dolayisiyla-tebrik-etti-1099995122.html
hindistan
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/09/1085699115_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_3b7fa5855629b33dd642008335c8026d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
narendra modi, vladimir putin, hindistan, rusya, telefon görüşmesi
narendra modi, vladimir putin, hindistan, rusya, telefon görüşmesi
Modi, Putin'in doğum gününü kutladı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, telefon görüşmesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 73. yaş günü dolayısıyla tebrik etti.
Hindistan Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Başbakan Narendra Modi’nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, Başbakan’ın Rus lideri doğum günü dolayısıyla tebrik ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bugün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı. Başbakan, Putin'i 73. yaş günü vesilesiyle tebrik ederek sağlık ve tüm girişimlerinde başarılar diledi. İki ülke lideri ikili gündemdeki ilerlemeyi ele aldı ve Hindistan ile Rusya arasındaki stratejik ortaklığın daha da derinleştirilmesi konusundaki kararlılıklarını teyit etti. Başbakan, 23. Rusya-Hindistan zirvesi için Devlet Başkanı Putin'i Hindistan'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etti” ifadelerine yer verildi.