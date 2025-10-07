Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/7-ekim-olaylarinin-ikinci-yildonumu-gazzedeki-savas-hayatta-kalma-ve-onur-savasiydi-1099998017.html
7 Ekim olaylarının ikinci yıldönümü: ‘Gazze’deki savaş hayatta kalma ve onur savaşıydı’
7 Ekim olaylarının ikinci yıldönümü: ‘Gazze’deki savaş hayatta kalma ve onur savaşıydı’
Sputnik Türkiye
Gazze Şeridi Hükümet Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail El Tevabat, Filistin halkının İsrail saldırganlığına karşı 730 gün boyunca direndiğini, hükümet... 07.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-07T18:30+0300
2025-10-07T18:28+0300
dünya
filistin
i̇srail
gazze
i̇şgal
direniş
savaş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099984961_0:148:2835:1743_1920x0_80_0_0_025631c3b26811f2be1173c13405218f.jpg
El Tevabat, 7 Ekim olaylarının ikinci yıldönümünde Sputnik’e verdiği demeçte, Gazze’deki savaşın, hayatta kalma ve onur savaşı olduğunu belirterek, Filistin halkının işgalcilerin bölgeyi yerli halktan temizleme planlarını boşa çıkardığını vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/israil-saldirilarinin-basladigi-ekim-2023ten-bu-yana-gazze-nasil-degisti-1099962724.html
filistin
i̇srail
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099984961_158:0:2678:1890_1920x0_80_0_0_5f9f956f0b320cefec46494276d824c2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
filistin, i̇srail, gazze, i̇şgal, direniş, savaş
filistin, i̇srail, gazze, i̇şgal, direniş, savaş

7 Ekim olaylarının ikinci yıldönümü: ‘Gazze’deki savaş hayatta kalma ve onur savaşıydı’

18:30 07.10.2025
© AA / Khames Alrefiİsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2025
© AA / Khames Alrefi
Abone ol
Gazze Şeridi Hükümet Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail El Tevabat, Filistin halkının İsrail saldırganlığına karşı 730 gün boyunca direndiğini, hükümet kurumlarının bombalamalara rağmen suçları belgelemeye ve yardım sağlamaya devam ettiğini belirtti.
El Tevabat, 7 Ekim olaylarının ikinci yıldönümünde Sputnik’e verdiği demeçte, Gazze’deki savaşın, hayatta kalma ve onur savaşı olduğunu belirterek, Filistin halkının işgalcilerin bölgeyi yerli halktan temizleme planlarını boşa çıkardığını vurguladı.
Büyük Filistin halkı, halkın ve resmi makamların kararlılığı sayesinde İsrail'in saldırganlığına karşı koydu. Filistin halkı, işgalcilerin yok etme savaşı boyunca uygulamaya çalıştıkları, insanlığa karşı suç teşkil eden tüm zorla yerinden etme girişimlerini reddetti.
İşgalcilerin halkımızı sınır dışı etmekle tehdit ederek evlerini ve bölgelerini terk etmeye zorladıkları 730 günden bahsediyoruz. Bombardımanlara rağmen Filistin halkı evlerinde, köylerinde, kamplarında ve şehirlerinde ölümüne direndi. İnsanlar toprak ve evlerine sahip çıkmak için nadir görülen, eşi benzeri olmayan bir metanetle açlık ve yok oluşla mücadele etti.
Hükümet kurumları, bombardımanlara ve hedefli saldırılara rağmen, suçları belgeleme, yardım sağlama ve geçici barınma yerleri organize etme çalışmalarını sürdürdü. Bu savaş, hayatta kalma ve onur savaşıydı; İsrail işgaline sadece silahlarla değil, yaşama isteğimizle de karşı koyduk. Filistin halkı, işgalcilerin bölgedeki yerli halkı temizleme planlarını bozdu."
Gazze Şeridi nasıl değişti - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2025
MULTİMEDYA
İsrail saldırılarının başladığı Ekim 2023'ten bu yana Gazze nasıl değişti?
17:24
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала