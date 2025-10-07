7 Ekim olaylarının ikinci yıldönümü: ‘Gazze’deki savaş hayatta kalma ve onur savaşıydı’
© AA / Khames Alrefiİsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor
© AA / Khames Alrefi
Gazze Şeridi Hükümet Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail El Tevabat, Filistin halkının İsrail saldırganlığına karşı 730 gün boyunca direndiğini, hükümet kurumlarının bombalamalara rağmen suçları belgelemeye ve yardım sağlamaya devam ettiğini belirtti.
El Tevabat, 7 Ekim olaylarının ikinci yıldönümünde Sputnik’e verdiği demeçte, Gazze’deki savaşın, hayatta kalma ve onur savaşı olduğunu belirterek, Filistin halkının işgalcilerin bölgeyi yerli halktan temizleme planlarını boşa çıkardığını vurguladı.
Büyük Filistin halkı, halkın ve resmi makamların kararlılığı sayesinde İsrail'in saldırganlığına karşı koydu. Filistin halkı, işgalcilerin yok etme savaşı boyunca uygulamaya çalıştıkları, insanlığa karşı suç teşkil eden tüm zorla yerinden etme girişimlerini reddetti.
İşgalcilerin halkımızı sınır dışı etmekle tehdit ederek evlerini ve bölgelerini terk etmeye zorladıkları 730 günden bahsediyoruz. Bombardımanlara rağmen Filistin halkı evlerinde, köylerinde, kamplarında ve şehirlerinde ölümüne direndi. İnsanlar toprak ve evlerine sahip çıkmak için nadir görülen, eşi benzeri olmayan bir metanetle açlık ve yok oluşla mücadele etti.
Hükümet kurumları, bombardımanlara ve hedefli saldırılara rağmen, suçları belgeleme, yardım sağlama ve geçici barınma yerleri organize etme çalışmalarını sürdürdü. Bu savaş, hayatta kalma ve onur savaşıydı; İsrail işgaline sadece silahlarla değil, yaşama isteğimizle de karşı koyduk. Filistin halkı, işgalcilerin bölgedeki yerli halkı temizleme planlarını bozdu."