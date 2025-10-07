7 Ekim olaylarının ikinci yıldönümü: ‘Gazze’deki savaş hayatta kalma ve onur savaşıydı’

İşgalcilerin halkımızı sınır dışı etmekle tehdit ederek evlerini ve bölgelerini terk etmeye zorladıkları 730 günden bahsediyoruz. Bombardımanlara rağmen Filistin halkı evlerinde, köylerinde, kamplarında ve şehirlerinde ölümüne direndi. İnsanlar toprak ve evlerine sahip çıkmak için nadir görülen, eşi benzeri olmayan bir metanetle açlık ve yok oluşla mücadele etti.