Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Hava sıcaklığı 5 derece düşüyor, kuvvetli sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olacak
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Hava sıcaklığı 5 derece düşüyor, kuvvetli sağanak ve şiddetli rüzgar etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Ekim Salı günü için kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar uyarısı yaptı. Hava sıcaklıkları batı bölgelerde 3 ila 5 derece düşerken, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de şiddetli yağışlar bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 7 Ekim Salı günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı, batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalırken diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara'nın batısı, Eskişehir. Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Ani su baskınlarına dikkatYağışların; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Ankara’nın batı ilçeleri ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli, Güney ve Kuzey Ege kıyılarında çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın hızı 60 km/saate çıkıyorRüzgarın; İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar, Bilecik ve Sakarya dışında yerel kuvvetli.EGEParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar; bölge genelinde kuvvetli, Güney ve Kuzey Ege kıyılarında çok kuvvetli ve yerel şiddetli.AKDENİZParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz’de sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.İÇ ANADOLUAz bulutlu ve açık, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Ankara’nın batısı ile Eskişehir çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa).BATI KARADENİZAz bulutlu, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinde yerel sağanak bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu. Rüzgarın iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.DOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık. Rüzgarın kuzeyde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.GÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Ekim Salı günü için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yaptı. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 3 ila 5 derece düşmesi bekleniyor. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de yerel kuvvetli, Ege kıyılarında çok kuvvetli yağış öngörülürken, rüzgarın hızı yer yer 60 km/saate ulaşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 7 Ekim Salı günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı, batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalırken diğer yerlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara'nın batısı, Eskişehir. Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ani su baskınlarına dikkat

Yağışların; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Ankara’nın batı ilçeleri ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli, Güney ve Kuzey Ege kıyılarında çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın hızı 60 km/saate çıkıyor

Rüzgarın; İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar, Bilecik ve Sakarya dışında yerel kuvvetli.
Bursa: 21°C — Yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış
Çanakkale: 17°C — Yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış
İstanbul: 20°C — Yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış
Kırklareli: 14°C — Yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar; bölge genelinde kuvvetli, Güney ve Kuzey Ege kıyılarında çok kuvvetli ve yerel şiddetli.
Afyonkarahisar: 19°C — Yerel kuvvetli sağanak
Denizli: 20°C — Yerel kuvvetli sağanak
İzmir: 20°C — Kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli yağış
Manisa: 22°C — Yerel kuvvetli sağanak

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz’de sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Adana: 29°C — Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
Antalya: 25°C — Yerel kuvvetli sağanak
Burdur: 20°C — Yerel kuvvetli sağanak
Hatay: 28°C — Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Ankara’nın batısı ile Eskişehir çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar, güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa).
Ankara: 24°C — Batı ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak
Çankırı: 26°C — Parçalı ve çok bulutlu
Eskişehir: 22°C — Öğleden sonra yerel kuvvetli sağanak
Konya: 22°C — Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinde yerel sağanak bekleniyor.
Bolu: 24°C — Öğleden sonra sağanak
Düzce: 26°C — Öğleden sonra sağanak
Sinop: 25°C — Parçalı bulutlu
Zonguldak: 23°C — Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu. Rüzgarın iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Amasya: 29°C — Parçalı bulutlu
Rize: 24°C — Parçalı bulutlu
Samsun: 24°C — Parçalı bulutlu
Trabzon: 24°C — Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık. Rüzgarın kuzeyde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
Erzurum: 24°C — Açık
Kars: 24°C — Açık
Malatya: 28°C — Açık
Van: 23°C — Açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır: 31°C — Açık
Gaziantep: 28°C — Açık
Mardin: 28°C — Açık
Siirt: 31°C — Açık
