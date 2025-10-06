https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/yeni-haftada-hava-yagisli-ve-serin-olacak-bu-aksamdan-itibaren-bekleniyor-1099939972.html

Yeni haftada hava yağışlı ve serin olacak: Bu akşamdan itibaren bekleniyor

Yeni haftada hava yağışlı ve serin olacak: Bu akşamdan itibaren bekleniyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin yeni haftada yağışlı ve serin havanın etkisine gireceğini belirtti. Ancak bugün yağışsız hava ve mevsim normalleri... 06.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-06T00:24+0300

2025-10-06T00:24+0300

2025-10-06T00:24+0300

meteoroloji

türki̇ye

ankara

istanbul hava durumu

i̇zmir

hava durumu

meteoroloji genel müdürlüğü

hava sıcaklığı

sıcaklık

sağanak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/01/1098307409_0:1:863:486_1920x0_80_0_0_2333ea927ed1bdba43ce1df7723e62d5.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta Türkiye'yi bekleyen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Çelik, bugün ülkenin büyük bir bölümünde yağışsız hava ve mevsim normalleri üzerinde sıcaklıklar olacağını ancak akşam saatlerinden itibaren Türkiye'nin serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini açıkladı. Söz konusu serin ve yağışlı hava batı bölgelerden başlayarak ülke genelinde etkili olacak.Yarın akşam saatlerinden sonra Trakya'nın batısı ve Kıyı Ege'de yağışların başlayacağını aktaran Çelik, "Salı günü ise batı ve iç bölgelerimizin hemen hemen tamamında yağışlar var. Salı günü özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'deki yağışların yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde olmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu. Çarşamba günü ise yağışların doğuya doğru hareket edeceğini, batı ve iç bölgelerde de yağışların devam edeceğini belirten Cengiz Çelik batı bölgelerinde sıcaklığın düşeceği zamanı şöyle aktardı:Üç büyükşehirde hava durumu nasıl olacak?İstanbul'da sıcaklıkların 22 ila 23 derecelerde olduğunu ifade eden Hava Tahmin Uzmanı Çelik'e göre çarşamba gününden itibaren hava kentte serinleyecek.İstanbul'da yeni haftada yağışların salı ve çarşamba günü etkisli olması bekleniyor.Yarın Ankara'da yağış beklenmezken, salı ve çarşamba günü gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Ankara'da, sıcaklıklar perşembe gününden itibaren 20 derecenin altına düşecek.İzmir'de ise sıcakların hafta başında 26 ila 27 derecelerde hafta ortasından sonra ise bir kaç derece düşüşle 23 ila 24 derecelerde olması bekleniyor. İzmir'de yağışlarsa akşam saatlerinde başlayacak. Salı günü kuvvetli sağanak sonrası kentte çarşamba gününden itibaren parçalı bulutlu havanın hakim olması tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/hava-durumu-yeniden-degisecek-meteoroloji-sali-gununu-isaret-etti-kuvvetli-saganak-geliyor-1099925251.html

türki̇ye

ankara

i̇zmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

6 ekim hava durumu, hava ne zaman serinleyecek, yağış ne zaman olacak, meteoroloji hava durumu, yağış uyarısı, soğuk hava dalgası, istanbul yağış, sıcaklık düşüşü, türkiye geneli hava durumu