Yeni haftada hava yağışlı ve serin olacak: Bu akşamdan itibaren bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta Türkiye'yi bekleyen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Çelik, bugün ülkenin büyük bir bölümünde yağışsız hava ve mevsim normalleri üzerinde sıcaklıklar olacağını ancak akşam saatlerinden itibaren Türkiye'nin serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini açıkladı. Söz konusu serin ve yağışlı hava batı bölgelerden başlayarak ülke genelinde etkili olacak.
Yarın akşam saatlerinden sonra Trakya'nın batısı ve Kıyı Ege'de yağışların başlayacağını aktaran Çelik, "Salı günü ise batı ve iç bölgelerimizin hemen hemen tamamında yağışlar var. Salı günü özellikle Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'deki yağışların yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde olmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Çarşamba günü ise yağışların doğuya doğru hareket edeceğini, batı ve iç bölgelerde de yağışların devam edeceğini belirten Cengiz Çelik batı bölgelerinde sıcaklığın düşeceği zamanı şöyle aktardı:
"Perşembe ve cuma günü ise sistem doğuya doğru hareket edecek. Bununla birlikte, iç ve doğu bölgelerde perşembe ve cuma günü yağış var. Aynı zamanda sistemin doğuya hareketiyle birlikte de batı bölgelerde artık çarşamba gününden itibaren sıcaklığın 4 ila 5 derece düşmesini bekliyoruz."
Üç büyükşehirde hava durumu nasıl olacak?
İstanbul'da sıcaklıkların 22 ila 23 derecelerde olduğunu ifade eden Hava Tahmin Uzmanı Çelik'e göre çarşamba gününden itibaren hava kentte serinleyecek.
İstanbul'da yeni haftada yağışların salı ve çarşamba günü etkisli olması bekleniyor.
Yarın Ankara'da yağış beklenmezken, salı ve çarşamba günü gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Ankara'da, sıcaklıklar perşembe gününden itibaren 20 derecenin altına düşecek.
İzmir'de ise sıcakların hafta başında 26 ila 27 derecelerde hafta ortasından sonra ise bir kaç derece düşüşle 23 ila 24 derecelerde olması bekleniyor.
İzmir'de yağışlarsa akşam saatlerinde başlayacak. Salı günü kuvvetli sağanak sonrası kentte çarşamba gününden itibaren parçalı bulutlu havanın hakim olması tahmin ediliyor.