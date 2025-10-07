MEB'den özel okullara müfredat uyarısı: Yazı gönderildi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/mebden-ozel-okullara-mufredat-uyarisi-yazi-gonderildi-1099988421.html
2025-10-07T14:10+0300
2025-10-07T14:10+0300
2025-10-07T14:13+0300
MEB’in gönderdiği yazıda, özgün müfredat uygulayan özel okulların, maarif modeline uygun eğitim programlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’na sunmadığı belirtildi.Bakanlık, bu okulların haftalık ders çizelgelerini güncellemeleri ve resmî müfredata uygun hâle getirmeleri için belirlenen sürede işlem yapmadıklarını tespit etti.NTV'nin haberine göre, yapılan incelemeler sonucunda, haftalık ders çizelgelerini zamanında güncellemeyen 15 özel okuldan, bakanlığın belirlediği ders çizelgesine uymaları istendi. Bu okullarda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında belirlenen saat ve içeriklere aykırı uygulamalar yapıldığı ifade edildi.16 okula müfredat uyarısıMEB, 16 özel okula da “belirli derslerde bakanlığın hazırladığı müfredatı belirtilen sınıf seviyelerinden itibaren okutun” uyarısında bulundu.27 okuldan program güncellemesi i̇stendiBakanlık ayrıca, 27 özel okuldan bazı derslerin öğretim programlarını “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni”ne göre güncellemelerini istedi.
2025
14:10 07.10.2025 (güncellendi: 14:13 07.10.2025)
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaptığı incelemeler sonucunda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ne uygun eğitim vermeyen 35'i aşkın özel okula resmi uyarı yazısı gönderdi. Bakanlık, bazı okulların müfredat güncellemesi ve haftalık ders çizelgesi düzenlemelerini zamanında tamamlamadığını tespit etti.
MEB’in gönderdiği yazıda, özgün müfredat uygulayan özel okulların, maarif modeline uygun eğitim programlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’na sunmadığı belirtildi.
Bakanlık, bu okulların haftalık ders çizelgelerini güncellemeleri ve resmî müfredata uygun hâle getirmeleri için belirlenen sürede işlem yapmadıklarını tespit etti.
NTV'nin haberine göre, yapılan incelemeler sonucunda, haftalık ders çizelgelerini zamanında güncellemeyen 15 özel okuldan, bakanlığın belirlediği ders çizelgesine uymaları istendi. Bu okullarda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında belirlenen saat ve içeriklere aykırı uygulamalar yapıldığı ifade edildi.
16 okula müfredat uyarısı
MEB, 16 özel okula da “belirli derslerde bakanlığın hazırladığı müfredatı belirtilen sınıf seviyelerinden itibaren okutun” uyarısında bulundu.
27 okuldan program güncellemesi i̇stendi
Bakanlık ayrıca, 27 özel okuldan bazı derslerin öğretim programlarını “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni”ne göre güncellemelerini istedi.