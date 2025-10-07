https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/mebden-ozel-okullara-mufredat-uyarisi-yazi-gonderildi-1099988421.html

MEB'den özel okullara müfredat uyarısı: Yazı gönderildi

MEB'den özel okullara müfredat uyarısı: Yazı gönderildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaptığı incelemeler sonucunda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun eğitim vermeyen 35'i aşkın özel okula resmi uyarı yazısı... 07.10.2025

MEB’in gönderdiği yazıda, özgün müfredat uygulayan özel okulların, maarif modeline uygun eğitim programlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’na sunmadığı belirtildi.Bakanlık, bu okulların haftalık ders çizelgelerini güncellemeleri ve resmî müfredata uygun hâle getirmeleri için belirlenen sürede işlem yapmadıklarını tespit etti.NTV'nin haberine göre, yapılan incelemeler sonucunda, haftalık ders çizelgelerini zamanında güncellemeyen 15 özel okuldan, bakanlığın belirlediği ders çizelgesine uymaları istendi. Bu okullarda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında belirlenen saat ve içeriklere aykırı uygulamalar yapıldığı ifade edildi.16 okula müfredat uyarısıMEB, 16 özel okula da “belirli derslerde bakanlığın hazırladığı müfredatı belirtilen sınıf seviyelerinden itibaren okutun” uyarısında bulundu.27 okuldan program güncellemesi i̇stendiBakanlık ayrıca, 27 özel okuldan bazı derslerin öğretim programlarını “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları Ortak Metni”ne göre güncellemelerini istedi.

