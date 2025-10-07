https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/marttan-sonra-ilk-kus-gribi-vakasi-hollandada-71-bin-tavuk-itlaf-edilecek-1099981730.html
Mart'tan sonra ilk kuş gribi vakası: Hollanda’da 71 bin tavuk itlaf edilecek
Mart ayından bu yana ilk kez tespit edilen kuş gribi vakası, hem Hollanda’da hem de dünya genelinde endişeleri artırdı. Yetkililer, salgının yayılmasını... 07.10.2025, Sputnik Türkiye
Hollanda'nın kuzeyindeki bir çiftlikte kuş gribi tespit edildi. Yetkililer, hastalığın yayılmasını önlemek için 71 bin tavuğun itlaf edileceğini açıkladı. Bu vaka, ülkede Mart ayından beri görülen ilk kuş gribi salgını oldu. Yetkililer şimdilik tüm ülkede kümes hayvanlarını kapalı alana alma zorunluluğu getirmedi.Kanada’da devekuşları için kritik durdurma kararı Küresel kuş gribi vakaları sürerken, Kanada Yüksek Mahkemesi, bir çiftlikte bulunan yaklaşık 400 devekuşunun itlaf edilmesine yönelik kararı geçici olarak durdurdu. Mahkeme, iki devekuşunda virüs tespit edilmesine rağmen çiftliğin başvurusunu dikkate alarak sürecin askıya alındığını duyurdu. Çiftlik sahipleri, devekuşlarının kuş gribine karşı doğal bağışıklığı olabileceğini savundu.Kuş gribi küresel tehdit olmaya devam ediyor Son yıllarda kuş gribi salgınları nedeniyle milyonlarca tavuk ve hindinin itlaf edilmesi, özellikle ABD’de yumurta fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasına yol açmıştı. Geçen ay Polonya’da iki çiftlikte yüksek derecede bulaşıcı H5N1 virüsü tespit edilmiş, yaklaşık 4 bin kuş ölmüştü. Uzmanlar, kuş gribinin mevsimsel olarak yeniden yükselişe geçtiğini ve küresel hayvancılık sektörünü tehdit etmeye devam ettiğini söylüyor.
