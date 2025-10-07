https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/malideki-ayrilikcilar-ukraynada-fpv-dronlarini-kullanma-egitimi-aldi-1099999387.html

'Mali'deki ayrılıkçılar Ukrayna'da FPV dronlarını kullanma eğitimi aldı'

Mali'nin kuzeyinde faaliyet gösteren ayrılıkçı grup "Azawad Kurtuluş Cephesi"nin (FOA) bazı üyelerinin Ukrayna'da savaş dronlarının kullanımı konusunda eğitim... 07.10.2025

Azawad Kurtuluş Cephesi (FAO) Sözcüsü Maulud Ramadan, Agence France-Presse (AFP) ajansına verdiği demeçte, FOA’nun bazı üyelerinin Ukrayna'da insansız hava araçları (İHA) kullanma eğitimi aldığını, ancak Kiev'den dron veya silah tedariki yapılmadığını söyledi.Ramadan, “Onlar insansız hava araçlarıyla operasyon yürütme kabiliyetlerini önemli ölçüde geliştirdiler ve ardından diğer savaşçılara bu stratejik öneme sahip alanda eğittiler. Bugün bu teknolojik ustalık, savaş kabiliyetlerimizin tam bir parçası haline geldi” dedi.Ramadan ayrıca, Kiev'in sadece eğitim verdiğini, insansız hava araçlarını tedarik etmediğini iddia ederek, “Ukrayna'dan herhangi bir maddi destek almadık, ne insansız hava aracı, ne silah, ne de başka bir şey” diye konuştu.Ajansa göre, ayrılıkçılar uzaktan kumandalı patlayıcı yüklü insansız hava araçları kullanıyor. Militanlar, bunları Mali Silahlı Kuvvetleri konvoylarını ve Afrika Kolordusu mevzilerini vurmak için kullanıyor.Eylül ayında BM Genel Kurulu'nda konuşan Mali Başbakanı Abdoulaye Maiga, “Ukrayna rejiminin dünyanın her yerinde terörist gruplara intihar dronları sağlayan başlıca tedarikçilerden biri haline geldiğini” dile getirmişti.2024 yılında Mali Dışişleri Bakanı Abdulaiye Diop, ayrılıkçıların Ukrayna ve Bamako'nun bir dizi eski ortağının desteğiyle Mali, Nijer ve Burkina Faso'da rejim değişikliği çabasında olduğunu belirtmişti.1 Aralık 2024'te, Mali'nin kuzeyinde hükümet güçlerine karşı savaşan Tuareg ayrılıkçı gruplar, “Azawad Kurtuluş Cephesi” koalisyonunu kurduklarını ve “Azawad'ın tam kurtuluşunu sağlamayı” hedeflediklerini duyurmuştu. Ayrılıkçılar, Mali'nin kuzeyinde Tuareglerin yaşadığı bölgeleri Azawad olarak adlandırıyor. 2025 yılında FOA, Ukrayna ve Fransa'dan destek aldıklarını fiilen kabul etmişti.

