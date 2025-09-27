https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/mali-basbakani-maiga-ukrayna-dunya-genelindeki-terorist-gruplara-kamikaze-iha-tedarik-ediyor-1099715790.html

Mali Başbakanı Maiga: Ukrayna, dünya genelindeki terörist gruplara kamikaze İHA tedarik ediyor

Mali Başbakanı Abdoulaye Maiga, Ukrayna’nın dünya genelindeki terörist gruplara kamikaze insansız hava araçları (İHA) tedarik eden başlıca ülkelerden biri haline geldiğini açıkladı.Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Maiga, şu cümleleri kaydetti:Ukrayna’nın 2024 Temmuz ayında Mali güvenlik güçlerine Tinzaouaten’de düzenlenen saldırıya katıldığını açıkça kabul ettiğini hatırlatan Maiga konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:Ağustos 2024’te Mali, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Dairesi temsilcisi Andriy Yusov ile Ukrayna’nın Senegal Büyükelçisi Yuri Pivovarov’un saldırıya ilişkin açıklamalarının ardından Ukrayna ile diplomatik ilişkilerini kesmişti. Mali’de terörle mücadele alanında uzman bir savcı, Ukraynalı yetkililerin beyanları doğrultusunda terörizme destek şüphesiyle soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova verdiği demeçte, Ukrayna’nın, Moskova’ya dost olan Afrika ülkelerindeki terör gruplarını desteklediğini dile getirmişti.'Fransa, Sahel bölgesindeki teröristleri destekliyor'Mali Başbakanı Maiga, Mali'nin BM Güvenlik Konseyi'nden yardım istemesine rağmen, Fransa’nın Sahel bölgesindeki terörist gruplara desteğini sürdürdüğünü söyledi.Konuşmasının bu bölümde Maiga, şu cümleleri kaydetti:,Mali Başbakanı, uluslararası topluma Sahel bölgesinin güvenliğini sağlaması ve bölgedeki kaynakların Sahel halklarının yararına kullanılmasını güvence altına alması çağrısında bulundu.Eylül 2023’te Mali, Burkina Faso ve Nijer liderleri, Sahel Devletleri İttifakı’nı kuran bir bildiri imzalayarak ortak savunma mekanizması oluşturmuştu. İmzalanan belgede, taraf ülkelerden birinin egemenliğine ya da toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir saldırının, diğer taraflara da yapılmış sayılacağı ve askeri müdahale dahil ortak yanıt verilmesini gerektireceği yer almıştı.

