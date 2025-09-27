Mali Başbakanı Maiga: Ukrayna, dünya genelindeki terörist gruplara kamikaze İHA tedarik ediyor
Mali Başbakanı Maiga, Ukrayna’nın dünya genelindeki terörist gruplara kamikaze dronları tedarik eden başlıca ülkelerden biri olduğunu açıkladı. Maiga, bazı Batılı ülkelerin Ukrayna’ya silah desteğini durdurması gerektiğini belirterek, aksi takdirde uluslararası terörizmin yayılmasına katkı sağlanacağını söyledi.
Mali Başbakanı Abdoulaye Maiga, Ukrayna’nın dünya genelindeki terörist gruplara kamikaze insansız hava araçları (İHA) tedarik eden başlıca ülkelerden biri haline geldiğini açıkladı.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Maiga, şu cümleleri kaydetti:
Ukrayna rejimi, dünya genelinde terörist gruplara kamikaze İHA tedarik eden başlıca ülkelerden biri haline geldi. Bu bağlamda bazı Batılı ülkeler, Ukrayna’ya silah sağlamayı durdurmalı; aksi takdirde uluslararası terörizmin yayılmasına katkıda bulunma riski taşıyorlar.
Ukrayna’nın 2024 Temmuz ayında Mali güvenlik güçlerine Tinzaouaten’de düzenlenen saldırıya katıldığını açıkça kabul ettiğini hatırlatan Maiga konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:
24-26 Temmuz 2024 tarihlerinde Kidal bölgesindeki Tinzaouaten’de Mali savunma ve güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının ardından, Mali 2024 BM Genel Kurulu konuşmasında bu saldırıyı ve saldırıya doğrudan katıldığını kamuoyuna açıklayan Ukraynalı yetkililerin tutumunu kınadı. Bu alışılmadık tutumdan hareketle, üzülerek belirtmek isterim ki Ukraynalı yetkililer uluslararası platformu bir tiyatro sahnesiyle karıştırmışlardır.
Ağustos 2024’te Mali, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Dairesi temsilcisi Andriy Yusov ile Ukrayna’nın Senegal Büyükelçisi Yuri Pivovarov’un saldırıya ilişkin açıklamalarının ardından Ukrayna ile diplomatik ilişkilerini kesmişti. Mali’de terörle mücadele alanında uzman bir savcı, Ukraynalı yetkililerin beyanları doğrultusunda terörizme destek şüphesiyle soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.
Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova verdiği demeçte, Ukrayna’nın, Moskova’ya dost olan Afrika ülkelerindeki terör gruplarını desteklediğini dile getirmişti.
'Fransa, Sahel bölgesindeki teröristleri destekliyor'
Mali Başbakanı Maiga, Mali'nin BM Güvenlik Konseyi'nden yardım istemesine rağmen, Fransa’nın Sahel bölgesindeki terörist gruplara desteğini sürdürdüğünü söyledi.
Konuşmasının bu bölümde Maiga, şu cümleleri kaydetti:,
Mali, BM Anlaşması’nın ilkelerine sadık kalarak 15 Ağustos 2022 tarihinde BM Güvenlik Konseyi’ne başvurarak bir toplantı düzenlenmesini talep etti. Amacımız, Fransa’nın terör faaliyetlerine verdiği desteğe dair inkar edilemez kanıtları sunmaktı. Ancak bu talebimize halayanıt verilmiş değil. Buna karşın yıkıcı faaliyetleri çeşitli düzeylerde devam ediyor.
Mali Başbakanı, uluslararası topluma Sahel bölgesinin güvenliğini sağlaması ve bölgedeki kaynakların Sahel halklarının yararına kullanılmasını güvence altına alması çağrısında bulundu.
Eylül 2023’te Mali, Burkina Faso ve Nijer liderleri, Sahel Devletleri İttifakı’nı kuran bir bildiri imzalayarak ortak savunma mekanizması oluşturmuştu. İmzalanan belgede, taraf ülkelerden birinin egemenliğine ya da toprak bütünlüğüne yönelik herhangi bir saldırının, diğer taraflara da yapılmış sayılacağı ve askeri müdahale dahil ortak yanıt verilmesini gerektireceği yer almıştı.