Lavrov: Üçüncü ülkelerin Afganistan'a askeri güç konuşlandırması kesinlikle kabul edilemez
11:50 07.10.2025 (güncellendi: 11:51 07.10.2025)
Moskova'daki Afganistan toplantısında katılımcılara hitap eden Lavrov, Batılı askeri güçlerin bölgedeki varlığının kabul edilemeyeceğini bir kez daha vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, üçüncü ülkelerin Afganistan'a askeri altyapı konuşlandırmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Rusya'nın başkentinde 'Moskova formatındaki' Afganistan toplantılarının 7. turu yapılıyor.
Toplantıda konuşan Lavrov, "Üçüncü ülkelere ait askeri altyapının, herhangi bir gerekçeyle Afganistan veya komşu ülkelerin topraklarına konuşlandırılmasının kesinlikle kabul edilemez olduğunu bir kez daha teyit ediyoruz" dedi.
Bölgesel aktörlerin askeri varlığının istikrarsızlığa ve yeni çatışmalara yol açabileceği uyarısında bulunan Lavrov, "Afganistan tarihi, yabancı askeri varlığın söz konusu olduğu birçok duruma tanıklık etti. Herkesin uzun zaman önce doğru çıkarımlara varmış olması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
'Batı sorumluluk üstlenmeli'
Batılı ülkelerin hasmane politikalarının Afganistan'da ciddi sorunlar yaratmaya devam ettiğine dikkat çeken Dışişleri Bakanı sözlerini şöyle sürdürdü:
Afganistan'ın egemen finansal varlıklarını ellerinde tutmaya ve Afgan bankacılık sektörüne yönelik yaptırım ve kısıtlamaları sürdürmeye devam ediyorlar. Bu çatışmacı gidişatın düzeltilmesini, el konulan varlıkların iade edilmesini ve Afganistan'ın çatışma sonrası yeniden inşası ile Afgan ekonomisine ve altyapısına onlarca yıldır verilen zararın onarılması için sorumluluk üstlenilmesini talep ediyoruz.
Moskova formatı 2017'de oluşturuldu
Afganistan konulu 'Moskova formatı', 2017’de Rusya, Afganistan, Hindistan, İran, Çin ve Pakistan'ın özel temsilcilerinin oluşturduğu 6’lı istişare mekanizması temelinde oluşturulmuştu. Daha sonra bu formata Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan da dahil olmuştu.
Taliban hareketi 2021 yazının sonundan bu yana Afganistan'da iktidarı elinde tutuyor.
Rusya, Temmuz 2024'te aldığı kararla Kabil'de kurulan hükümeti tanıyan ilk ülke olmuştu.
