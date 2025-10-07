https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/kuyumcular-sikayet-etti-bir-ilk-gerceklesti-bir-ilde-imitasyon-altin-satisi-yasaklandi-1099994413.html
Kuyumcular şikayet etti, bir ilk gerçekleşti: Bir ilde 'imitasyon altın' satışı yasaklandı
Sahte altın kullanılarak kuyumcuların dolandırılmaya çalışıldığı şikayetleri üzerine Kütahya Valiliği, il genelinde 'imitasyon altın' satışını yasakladı. 07.10.2025, Sputnik Türkiye
Kütahya Valiliği farklı bir karara imza atarak il genelinde 'imitasyon altın' satışını yasakladı. Yasağın gerekçesi ise imitasyon altınların dolandırıcılık amaçlı kullanılması olarak açıklandı. İmitasyon altınla kuyumcuları dolandırmak istedilerKütahya'da sahte altın kullanılarak kuyumcuların dolandırılmaya çalışılması şikayetleri nedeniyle "imitasyon altın" satışı valilik kararıyla kentte yasaklandı. Kentte imitasyon altınların dolandırıcılık amaçlı kullanılması nedeniyle kuyumcu esnafı ve vatandaşlardan gelen şikayetlerin artması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçerek konuyla ilgili rapor hazırladı.Üzerinde 'gerçek değildir, demo ya da imitasyon' yazması kararı alındıİmitasyon olarak satılan çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gremse olarak bilinen altınlar ile imitasyon ve ayarı düşük bilezikler kullanılarak kuyumcuların dolandırılmaya çalışıldığı şikayetleri üzerine İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçerek rapor hazırladı. Kütahya Valiliği de bu rapor doğrultusunda il genelinde "demo, imitasyon ya da gerçek değildir" ibaresi bulunmayan ürünlerin satışını yasakladı.Valiliğin aldığı karar imitasyon altın satışı yapılan iş yerlerine tebliğ edilirken, karara uymayanlar işletmelere 2 bin 953 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.Türkiye'de bir ilk Kütahya Kuyumcular ve Saatçiler Derneği Başkanı Ali Eğce, gazetecilere yaptığı açıklamada, halk arasında sahte altın olarak da bilinen imitasyon altınlarla esnafın dolandırılma girişimiyle ilgili şikayetlerin artması üzerine Valiliğin böyle bir karar aldığını söyledi. Eğce, "Ülke genelinde bu kararı alan ve uygulayan ilk şehir Kütahya oldu. Bu şekilde kuyumcu esnafımızın dolandırılmasının önüne geçilmiş olacak." ifadelerini kullandı.
