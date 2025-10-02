https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/peskov-rusya-ukrayna-krizini-diplomatik-yollarla-cozmeye-acik-1099852732.html
Peskov: Rusya, Ukrayna krizini diplomatik yollarla çözmeye açık
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna krizini siyasi ve diplomatik yollarla çözmeye açık olduğunu belirtti. 02.10.2025, Sputnik Türkiye
Peskov, gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin açıklama yaptı. Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik çabalara değinen Peskov, "Rusya, sorunu siyasi ve diplomatik yollarla çözmeye açık” dedi.Peskov’un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
Peskov, gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin açıklama yaptı. Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik çabalara değinen Peskov, "Rusya, sorunu siyasi ve diplomatik yollarla çözmeye açık” dedi.
Peskov’un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
Rusya, Washington'ın Ukrayna konusunda siyasi ve diplomatik diyalog sürdürmeye kararlı olduğunu varsayıyor.
Rusya, Ukrayna krizini siyasi ve diplomatik yollarla çözmeye açık.
ABD’nin Ukrayna ile istihbarat paylaşımını hiçbir zaman bırakmadığı açık.
Rusya, Avrupa'nın hazırladığı son yaptırımlara, önceki tüm yaptırımlara verdiği tepkiyle aynı şekilde yanıt verecek.
Rus varlıklarına el koyma girişimleri, karşılıksız bırakılamayacak bir hırsızlıktır. Tırmanış Rusya'dan değil, Avrupa'dan geliyor.
Avrupalılar, yaptırımların iki ucu keskin bir kılıç olduğunun farkına vardılar.
Rusya, Avrupa için bir tehdit oluşturmuyor.
Avrupa ülkeleri, sözde Rus tehdidiyle mücadele etmek adına vergi mükelleflerinin cebinden para çıkarmaya çalışıyor ve bu eylemlerinin hiçbir açıklaması yok.
Putin'in Hindistan ziyareti için hazırlıklar aktif olarak devam ediyor ve oldukça kapsamlı müzakereler bekleniyor.
Ziyaret, Yeni Yıl'dan önce gerçekleşecek.