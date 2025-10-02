Türkiye
Peskov: Rusya, Ukrayna krizini diplomatik yollarla çözmeye açık
Peskov: Rusya, Ukrayna krizini diplomatik yollarla çözmeye açık
Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna krizini siyasi ve diplomatik yollarla çözmeye açık olduğunu belirtti. 02.10.2025, Sputnik Türkiye
Peskov, gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin açıklama yaptı. Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik çabalara değinen Peskov, "Rusya, sorunu siyasi ve diplomatik yollarla çözmeye açık” dedi.Peskov’un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
dmitriy peskov, kremlin, rusya, ukrayna, abd, avrupa birliği, ab, yaptırım, hindistan
dmitriy peskov, kremlin, rusya, ukrayna, abd, avrupa birliği, ab, yaptırım, hindistan

Peskov: Rusya, Ukrayna krizini diplomatik yollarla çözmeye açık

18:24 02.10.2025
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinKết quả năm 2024 với Vladimir Putin
Kết quả năm 2024 với Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2025
© Sputnik / POOL
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna krizini siyasi ve diplomatik yollarla çözmeye açık olduğunu belirtti.
Peskov, gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin açıklama yaptı. Ukrayna ihtilafının çözümüne yönelik çabalara değinen Peskov, "Rusya, sorunu siyasi ve diplomatik yollarla çözmeye açık” dedi.
Peskov’un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:
Rusya, Washington'ın Ukrayna konusunda siyasi ve diplomatik diyalog sürdürmeye kararlı olduğunu varsayıyor.
Rusya, Ukrayna krizini siyasi ve diplomatik yollarla çözmeye açık.
ABD’nin Ukrayna ile istihbarat paylaşımını hiçbir zaman bırakmadığı açık.
Rusya, Avrupa'nın hazırladığı son yaptırımlara, önceki tüm yaptırımlara verdiği tepkiyle aynı şekilde yanıt verecek.
Rus varlıklarına el koyma girişimleri, karşılıksız bırakılamayacak bir hırsızlıktır. Tırmanış Rusya'dan değil, Avrupa'dan geliyor.
Avrupalılar, yaptırımların iki ucu keskin bir kılıç olduğunun farkına vardılar.
Rusya, Avrupa için bir tehdit oluşturmuyor.
Avrupa ülkeleri, sözde Rus tehdidiyle mücadele etmek adına vergi mükelleflerinin cebinden para çıkarmaya çalışıyor ve bu eylemlerinin hiçbir açıklaması yok.
Putin'in Hindistan ziyareti için hazırlıklar aktif olarak devam ediyor ve oldukça kapsamlı müzakereler bekleniyor.
Ziyaret, Yeni Yıl'dan önce gerçekleşecek.
