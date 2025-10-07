Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/kredi-ve-kredi-karti-borcu-olanlara-son-uyari-sadece-3-gun-kaldi-1099981150.html
Kredi ve kredi kartı borcu olanlara son uyarı: Sadece 3 gün kaldı
Kredi ve kredi kartı borcu olanlara son uyarı: Sadece 3 gün kaldı
Sputnik Türkiye
Bankalara kredi ve kredi kartı borcu olanlar için getirilen yapılandırma fırsatı 10 Ekim 2025’te sona eriyor. BDDK’nın 48 ay vadeli yapılandırma kararı... 07.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-07T11:57+0300
2025-10-07T11:57+0300
ekonomi̇
kredi
kredi kartı
yapılandırma
borç yapılandırma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088849333_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_82aa3bcdc7a6c3a3c315a873a83a0c10.jpg
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından alınan karar kapsamında, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar için tanınan süre dolmak üzere.10 Temmuz 2025 tarihine kadar oluşan borçlar için geçerli olan 48 ay vadeli yapılandırma imkânı, 10 Ekim 2025’te sona erecek.Faiz oranı ve vade detaylarıBDDK’nın tavsiye niteliğindeki kararı doğrultusunda, borçlar Merkez Bankası’nın belirlediği yüzde 3.11 faiz oranı üzerinden en fazla 48 ay vade ile yeniden yapılandırılabiliyor.Yapılandırma başvuruları halen devam ediyor, ancak son başvuru tarihi 10 Ekim 2025 olarak belirlendi.Hangi borçlar yapılandırma kapsamında?Yeni düzenlemeyle birlikte yapılandırma kapsamı genişletildi. Artık yalnızca asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcunun bir kısmı veya tamamı ödenmeyen kredi kartları da yapılandırılabilecek.İhtiyaç kredilerinde ise gecikme süresi şartı yumuşatıldı. Önceden 30 günü aşan gecikmeler kapsama girerken, artık her türlü gecikmiş ödeme yapılandırılabilecek.Ayrıca, hem kredi kartı hem de ihtiyaç kredisi borçlarında, daha önce yapılandırılmış olsa bile, karar tarihinden önce yeniden yapılandırılan krediler tekrar yapılandırılabilecek.Buna göre, borç bakiyesi artık karar tarihine değil, yapılandırma tarihine göre hesaplanacak.Borcunu yeniden yapılandırmak i̇steyenler i̇çin uyarıYapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlar için süre daralıyor.Uzmanlar, başvurusunu son güne bırakan borçluların bankalarda yoğunluk nedeniyle işlem yapamama riskiyle karşılaşabileceğini belirtiyor.Yapılandırma işleminin zamanında yapılması, ileride oluşabilecek faiz yükü ve temerrüt riskini azaltacak.Kimler başvurabilir?Yapılandırma hakkından yararlanabilecekler:Bankalar, başvuru yapan müşterilerin borç durumuna göre yeniden ödeme planı oluşturuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/bakan-yerlikaya-trafikte-yeni-donemin-detaylarini-acikladi-1099976911.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088849333_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6cad2bc4cb61311fae154002e6e2c6e3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kredi kartı yapılandırma, ihtiyaç kredisi, bddk, kredi borcu, faiz oranı, 48 ay vade, son başvuru tarihi, merkez bankası, borç yapılandırma fırsatı
kredi kartı yapılandırma, ihtiyaç kredisi, bddk, kredi borcu, faiz oranı, 48 ay vade, son başvuru tarihi, merkez bankası, borç yapılandırma fırsatı

Kredi ve kredi kartı borcu olanlara son uyarı: Sadece 3 gün kaldı

11:57 07.10.2025
© AAKredi kartı
Kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2025
© AA
Abone ol
Bankalara kredi ve kredi kartı borcu olanlar için getirilen yapılandırma fırsatı 10 Ekim 2025’te sona eriyor. BDDK’nın 48 ay vadeli yapılandırma kararı kapsamında yapılan başvuruların bitimine sadece 3 gün kaldı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından alınan karar kapsamında, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar için tanınan süre dolmak üzere.10 Temmuz 2025 tarihine kadar oluşan borçlar için geçerli olan 48 ay vadeli yapılandırma imkânı, 10 Ekim 2025’te sona erecek.

Faiz oranı ve vade detayları

BDDK’nın tavsiye niteliğindeki kararı doğrultusunda, borçlar Merkez Bankası’nın belirlediği yüzde 3.11 faiz oranı üzerinden en fazla 48 ay vade ile yeniden yapılandırılabiliyor.

Yapılandırma başvuruları halen devam ediyor, ancak son başvuru tarihi 10 Ekim 2025 olarak belirlendi.

Hangi borçlar yapılandırma kapsamında?

Yeni düzenlemeyle birlikte yapılandırma kapsamı genişletildi. Artık yalnızca asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcunun bir kısmı veya tamamı ödenmeyen kredi kartları da yapılandırılabilecek.
İhtiyaç kredilerinde ise gecikme süresi şartı yumuşatıldı. Önceden 30 günü aşan gecikmeler kapsama girerken, artık her türlü gecikmiş ödeme yapılandırılabilecek.
Ayrıca, hem kredi kartı hem de ihtiyaç kredisi borçlarında, daha önce yapılandırılmış olsa bile, karar tarihinden önce yeniden yapılandırılan krediler tekrar yapılandırılabilecek.
Buna göre, borç bakiyesi artık karar tarihine değil, yapılandırma tarihine göre hesaplanacak.

Borcunu yeniden yapılandırmak i̇steyenler i̇çin uyarı

Yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlar için süre daralıyor.
Uzmanlar, başvurusunu son güne bırakan borçluların bankalarda yoğunluk nedeniyle işlem yapamama riskiyle karşılaşabileceğini belirtiyor.
Yapılandırma işleminin zamanında yapılması, ileride oluşabilecek faiz yükü ve temerrüt riskini azaltacak.

Kimler başvurabilir?

Yapılandırma hakkından yararlanabilecekler:
10 Temmuz 2025 ve öncesine ait borcu bulunanlar
Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcu olanlar
Daha önce yapılandırma yapan ancak hâlâ borcu devam edenler
Bankalar, başvuru yapan müşterilerin borç durumuna göre yeniden ödeme planı oluşturuyor.
İstanbul trafik düzenlemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2025
TÜRKİYE
Bakan Yerlikaya, trafikte yeni dönemin detaylarını açıkladı: Bunları yapanın ehliyeti gidecek, aracı bağlanacak
10:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала