Kredi ve kredi kartı borcu olanlara son uyarı: Sadece 3 gün kaldı

Bankalara kredi ve kredi kartı borcu olanlar için getirilen yapılandırma fırsatı 10 Ekim 2025’te sona eriyor. BDDK’nın 48 ay vadeli yapılandırma kararı... 07.10.2025, Sputnik Türkiye

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından alınan karar kapsamında, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlar için tanınan süre dolmak üzere.10 Temmuz 2025 tarihine kadar oluşan borçlar için geçerli olan 48 ay vadeli yapılandırma imkânı, 10 Ekim 2025’te sona erecek.Faiz oranı ve vade detaylarıBDDK’nın tavsiye niteliğindeki kararı doğrultusunda, borçlar Merkez Bankası’nın belirlediği yüzde 3.11 faiz oranı üzerinden en fazla 48 ay vade ile yeniden yapılandırılabiliyor.Yapılandırma başvuruları halen devam ediyor, ancak son başvuru tarihi 10 Ekim 2025 olarak belirlendi.Hangi borçlar yapılandırma kapsamında?Yeni düzenlemeyle birlikte yapılandırma kapsamı genişletildi. Artık yalnızca asgari tutarı ödenmeyen değil, dönem borcunun bir kısmı veya tamamı ödenmeyen kredi kartları da yapılandırılabilecek.İhtiyaç kredilerinde ise gecikme süresi şartı yumuşatıldı. Önceden 30 günü aşan gecikmeler kapsama girerken, artık her türlü gecikmiş ödeme yapılandırılabilecek.Ayrıca, hem kredi kartı hem de ihtiyaç kredisi borçlarında, daha önce yapılandırılmış olsa bile, karar tarihinden önce yeniden yapılandırılan krediler tekrar yapılandırılabilecek.Buna göre, borç bakiyesi artık karar tarihine değil, yapılandırma tarihine göre hesaplanacak.Borcunu yeniden yapılandırmak i̇steyenler i̇çin uyarıYapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen vatandaşlar için süre daralıyor.Uzmanlar, başvurusunu son güne bırakan borçluların bankalarda yoğunluk nedeniyle işlem yapamama riskiyle karşılaşabileceğini belirtiyor.Yapılandırma işleminin zamanında yapılması, ileride oluşabilecek faiz yükü ve temerrüt riskini azaltacak.Kimler başvurabilir?Yapılandırma hakkından yararlanabilecekler:Bankalar, başvuru yapan müşterilerin borç durumuna göre yeniden ödeme planı oluşturuyor.

