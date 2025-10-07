https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/izmirde-sahipsiz-kopege-tufekle-ates-eden-supheli-1-kisiyi-oldurdu-1-kisi-yaraladi-1099971591.html

İzmir'de sahipsiz köpeğe tüfekle ateş eden şüpheli 1 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı

İzmir'de evindeki kümeste beslediği tavukları yediğini düşündüğü sahipsiz köpeğe tüfekle ateş eden yaşlı adam, bir kadının ölümüne neden oldu. Aynı olayda... 07.10.2025, Sputnik Türkiye

İzmir'in Beydağ ilçesinde 71 yaşındaki bir adam sahipsiz köpeğe tüfekle ateş etmek isterken saçmalar yoldan geçen çifte isabet etti. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Mehmet Ö evinin bahçesindeki kümeste tavukları yediği gerekçesiyle sahipsiz bir köpeğe tüfekle ateş etmek istedi.Bu sırada yoldan geçen 74 yaşındaki Adem I. ve 69 yaşındaki eşi Şenay I. tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralandı.Yaralılardan Şenay I. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, eşi Adem I. 'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.Şüpheli Mehmet Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

