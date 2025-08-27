https://anlatilaninotesi.com.tr/20250827/feto-baglantili-askeri-casusluk-sorusturmasi-10-sirkete-kayyum-atandi-1098877441.html

FETÖ bağlantılı askeri casusluk soruşturması: 10 şirkete kayyum atandı

İstanbul'da ASSAN Group altında faaliyet gösteren şirket sahibi Emin Öner ve genel müdür Gürcan Okumuş, FETÖ'yle bağlantılı oldukları ve askeri casusluk... 27.08.2025

ASSAN Group sahibi Emin Öner ve genel müdür Gürcan Okumuş, FETÖ bağlantısı ve askeri casusluk iddialarıyla gözaltına alınırken, şirkete bağlı 10 firmaya TMSF kayyum olarak atandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, son dönemde yürütülen 'askeri casusluk' soruşturmaları kapsamında Öner ve Okumuş’un FETÖ irtibatlı oldukları ve askeri casusluk yaptıkları tespit edildiği belirtildi. Şüphelilerin, faaliyet gösterdikleri iş kollarının önemi de dikkate alınarak, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'askeri casusluk' suçlarından gözaltına alındığı bildirildi.Açıklamada ayrıca, ASSAN Group’a bağlı 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandığı ve soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği ifade edildi.

