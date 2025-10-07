Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
İşçileri taşıyan servis şarampole yuvarlandı: 5 can kaybı, 14 kişi yaralı
İşçileri taşıyan servis şarampole yuvarlandı: 5 can kaybı, 14 kişi yaralı
Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. 07.10.2025, Sputnik Türkiye
İşçileri taşıyan minibüs Mersin'in Erdemli ilçesinde şarampole devrildi. Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkisinde meydana gelen olayda ihbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Araçtaki 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, yaralanan 14 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.Ekiplerin kaza yerindeki incelemesi sürüyor.
08:24 07.10.2025
Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
İşçileri taşıyan minibüs Mersin'in Erdemli ilçesinde şarampole devrildi. Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkisinde meydana gelen olayda ihbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçtaki 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, yaralanan 14 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.
Ekiplerin kaza yerindeki incelemesi sürüyor.
