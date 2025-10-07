https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/iscileri-tasiyan-servis-sarampole-yuvarlandi-5-can-kaybi-14-kisi-yarali-1099974140.html
İşçileri taşıyan servis şarampole yuvarlandı: 5 can kaybı, 14 kişi yaralı
İşçileri taşıyan servis şarampole yuvarlandı: 5 can kaybı, 14 kişi yaralı
Sputnik Türkiye
Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. 07.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-07T08:24+0300
2025-10-07T08:24+0300
2025-10-07T08:24+0300
türki̇ye
mersin
servis
112 acil servis
servis şoförü
şarampol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099974212_0:42:1301:773_1920x0_80_0_0_f8e7dbfa9442534bb6a562aa78c62ba8.jpg
İşçileri taşıyan minibüs Mersin'in Erdemli ilçesinde şarampole devrildi. Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkisinde meydana gelen olayda ihbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Araçtaki 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, yaralanan 14 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.Ekiplerin kaza yerindeki incelemesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251002/ak-parti-eskisehir-milletvekili-aysen-gurcanin-araci-kaza-yapti-1-olu-1099865765.html
türki̇ye
mersin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099974212_0:0:1031:773_1920x0_80_0_0_0605fc0b39038210d49f1169b28f4549.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mersin, servis, 112 acil servis, servis şoförü, şarampol
mersin, servis, 112 acil servis, servis şoförü, şarampol
İşçileri taşıyan servis şarampole yuvarlandı: 5 can kaybı, 14 kişi yaralı
Mersin'in Erdemli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
İşçileri taşıyan minibüs Mersin'in Erdemli ilçesinde şarampole devrildi. Aydınlar Mahallesi Avgadı mevkisinde meydana gelen olayda ihbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçtaki 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, yaralanan 14 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı.
Ekiplerin kaza yerindeki incelemesi sürüyor.