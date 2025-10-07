https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/ikinci-gazze-filosu-istanbulda-15-turk-aktivist-daha-geri-dondu-1099998372.html
İkinci Gazze kafilesi İstanbul'da: 15 Türk aktivist daha geri döndü
İkinci Gazze kafilesi İstanbul'da: 15 Türk aktivist daha geri döndü
Küresel Sumud Filosu'nun Türk vatandaşı katılımcılarından ilk Esir alınan 14 Türk aktivist, Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla yurda geri getirildi. 07.10.2025, Sputnik Türkiye
İkinci Gazze kafilesi İstanbul'da: 15 Türk aktivist daha geri döndü
19:18 07.10.2025 (güncellendi: 19:34 07.10.2025)
Küresel Sumud Filosu'nun Türk vatandaşı katılımcılarından ilk Esir alınan 14 Türk aktivist, Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla yurda geri getirildi.
İsrail'in alıkoyduğu Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'ndaki ilk Türk kafile cumartesi günü Türkiye'ye gelmişti.
Geri kalan 15 Türk aktivist ise 19.00 civarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.
Ketziot Hapishanesi’ne götürülmüşlerdi
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı delmek için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.
Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu’na ait 42 gemiye yasa dışı şekilde el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti de alıkoyarak ülkenin güneyindeki Ketziot ve Negev Hapishaneleri'ne nakletmişti.
Negev Hapishanesi, İsrail'in, Küresel Sumud Filosu aktivistlerini, Filistinli tutuklulara karşı yüzlerce suç ve kötü muamelenin işlendiği 'en önemli hapishanelerden biri olarak' biliniyor.
Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.
İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ve yasadışı şekilde filodaki teknelere el koymasının ardından Türk vatandaşlarının uluslararası sularda alıkonulmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'a gelen aktivistlerin ifadelerine başvurulacak.