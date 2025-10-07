Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/ikinci-gazze-filosu-istanbulda-15-turk-aktivist-daha-geri-dondu-1099998372.html
İkinci Gazze kafilesi İstanbul'da: 15 Türk aktivist daha geri döndü
İkinci Gazze kafilesi İstanbul'da: 15 Türk aktivist daha geri döndü
Küresel Sumud Filosu'nun Türk vatandaşı katılımcılarından ilk Esir alınan 14 Türk aktivist, Türk Hava Yolları (THY) uçağıyla yurda geri getirildi. 07.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-07T19:18+0300
2025-10-07T19:34+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099998492_6:0:415:230_1920x0_80_0_0_705c0b56627f42078b122e9cd6bfcba3.png
İsrail'in alıkoyduğu Gazze'ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu'ndaki ilk Türk kafile cumartesi günü Türkiye'ye gelmişti. Geri kalan 15 Türk aktivist ise 19.00 civarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.Ketziot Hapishanesi’ne götürülmüşlerdiGazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı delmek için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaşmıştı.Filoya saldıran İsrail ordusu, Küresel Sumud Filosu’na ait 42 gemiye yasa dışı şekilde el koymuş ve gemilerde bulunan yüzlerce uluslararası aktivisti de alıkoyarak ülkenin güneyindeki Ketziot ve Negev Hapishaneleri'ne nakletmişti.Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.İfadelerine başvurulacakİsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısının ve yasadışı şekilde filodaki teknelere el koymasının ardından Türk vatandaşlarının uluslararası sularda alıkonulmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'a gelen aktivistlerin ifadelerine başvurulacak.
Sputnik Türkiye
Sputnik Türkiye
19:18 07.10.2025 (güncellendi: 19:34 07.10.2025)
