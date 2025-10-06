https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/turkiyeye-donusleri-saglanan-sumud-filosu-aktivistleri-taburcu-edildi-1099940204.html

Türkiye'ye dönüşleri sağlanan Sumud Filosu aktivistleri taburcu edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hastaneye sevk edilen 4 aktivistin daha taburcu edilmesine karar verildi. 06.10.2025

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulduktan sonra Türkiye'ye dönüşleri sağlanan ve burada hastaneye sevk edilen 4 aktivist taburcu edildi.Aktivistler Türk vatandaşlarının uluslararası sularda alıkonulmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında sağlık kontrolünden geçirilmek ve ifadeleri alınmak üzere Bahçelievler'deki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na götürülmüştü.Sağlık kontrolünden geçirilen ve ifadeleri alınan aktivistler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'ndan ayrılmıştı.Hastaneye sevk edilen 1'i Türk 6 kişiden, 2'si ise dün taburcu edilmişti.

