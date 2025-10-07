https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/hava-durumu-alarm-verdi-56-il-icin-gok-gurultulu-saganak-uyarisi-turuncu-kodlu-kentlere-sms-1099992331.html

Hava durumu alarm verdi: 56 il için gök gürültülü sağanak uyarısı, turuncu kodlu kentlere SMS gönderildi

07.10.2025

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye’nin büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış, kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, “Bugün (7 Ekim 2025) itibarıyla 52 ilimiz için sarı, 4 ilimiz için turuncu meteorolojik uyarı yapılmıştır” denildi.Sarı ve turuncu kodlu uyarı verilen 56 il şöyle:Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Malatya, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Aksaray, Karaman, Yalova, Bayburt, Ardahan.Turuncu kodlu iller: Aydın, Çanakkale, Balıkesir ve İzmirAçıklamaya göre, Aydın, Çanakkale, Balıkesir ve İzmir illeri için turuncu kodlu uyarı yapıldı. Bu illerde yaşayan vatandaşlara, SMS yoluyla bilgilendirme yapılarak dikkatli ve tedbirli olmaları çağrısında bulunuldu.Bakanlık, “Turuncu kodlu yağış uyarısı verilen illerimizde yaşayan vatandaşlarımıza SMS yoluyla dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde bilgilendirme yapılmıştır” ifadelerini kullandı.Sarı kodlu uyarı 52 ili kapsıyorTürkiye genelinde 52 ilde gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar beklendiği açıklandı.Bu iller için sarı meteorolojik uyarı yayımlandı. Uyarı yapılan illerin valiliklerine, mesaj formu ve e-posta yoluyla bilgilendirme yapıldığı belirtildi.Açıklamada, AFAD, Karayolları, DSİ, İtfaiye, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik, Özel İdare, Belediyeler, STK’lar ve Sağlık ekiplerinin olası afet durumlarına karşı hazır bekletildiği bildirildi.Bakanlık, “Meteorolojik hadiseler nedeniyle meydana gelebilecek olaylara karşı müdahale çalışmalarına destek vermek üzere diğer illerimizden yeterli sayıda personel, motopomp, bot ve araç görevlendirilmiştir” bilgisini paylaştı.Vatandaşlara önemli uyarı: 'Dikkatli ve tedbirli olun'Bakanlık açıklamasında vatandaşlara şu uyarılarda bulunuldu:“Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.”

