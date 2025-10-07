'Hamas ve İsrail arasındaki esir takası müzakerelerinde kritik 48 saat'

Türkiye
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
Trump'ın Gazze Planı kapsamında Mısır'da yürütülen dolaylı müzakerelerde, Hamas ve İsrail heyetlerini kritik bir 48 saatin beklediği belirtiliyor.
2025-10-07T02:11+0300
2025-10-07T02:11+0300
Hamas ve İsrail heyetleri arasında esir takasıyla ilgili detayları görüşmek üzere Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde sürdürülen dolaylı müzakerelerde, İsrail’i kritik bir 48 saatin beklediği öne sürüldü.İsrail merkezli i24 News kanalı, ismini açıklamadığı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, müzakerelerde 'belirleyici 48 saate girildiğini' aktardı.İsrail devlet televizyonu KAN ise hem İsrail’de hem de ABD tarafında olumlu bir atmosferin hakim olduğunu ve anlaşmaya gelecek pazar gününe kadar varılabileceğini bildirdi.Taraflar şu anda Şarm eş-Şeyh’te esir takası konusunda dolaylı müzakerelerine devam ediyor.Hamas, 3 Ekim’de yaptığı açıklamada, Trump’ın Gazze planında yer alan esir takası maddesini kabul ettiğini, ancak planın diğer bazı maddelerinin hala müzakere edilmesi gerektiğini duyurmuştu.
Trump’ın Gazze Planı kapsamında Mısır’da yürütülen dolaylı müzakerelerde, Hamas ve İsrail heyetlerini kritik bir 48 saatin beklediği belirtiliyor.
Hamas ve İsrail heyetleri arasında esir takasıyla ilgili detayları görüşmek üzere Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde sürdürülen dolaylı müzakerelerde, İsrail’i kritik bir 48 saatin beklediği öne sürüldü.
İsrail merkezli i24 News kanalı, ismini açıklamadığı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, müzakerelerde 'belirleyici 48 saate girildiğini' aktardı.
İsrail devlet televizyonu KAN ise hem İsrail’de hem de ABD tarafında olumlu bir atmosferin hakim olduğunu ve anlaşmaya gelecek pazar gününe kadar varılabileceğini bildirdi.
Taraflar şu anda Şarm eş-Şeyh’te esir takası konusunda dolaylı müzakerelerine devam ediyor.
Hamas, 3 Ekim’de yaptığı açıklamada, Trump’ın Gazze planında yer alan esir takası maddesini kabul ettiğini, ancak planın diğer bazı maddelerinin hala müzakere edilmesi gerektiğini duyurmuştu.
