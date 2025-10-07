https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/hamas-ve-israil-arasindaki-esir-takasi-muzakerelerinde-kritik-48-saat-1099971701.html
'Hamas ve İsrail arasındaki esir takası müzakerelerinde kritik 48 saat'
2025-10-07T02:11+0300
2025-10-07T02:11+0300
2025-10-07T02:11+0300
Hamas ve İsrail heyetleri arasında esir takasıyla ilgili detayları görüşmek üzere Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde sürdürülen dolaylı müzakerelerde, İsrail’i kritik bir 48 saatin beklediği öne sürüldü.İsrail merkezli i24 News kanalı, ismini açıklamadığı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, müzakerelerde 'belirleyici 48 saate girildiğini' aktardı.İsrail devlet televizyonu KAN ise hem İsrail’de hem de ABD tarafında olumlu bir atmosferin hakim olduğunu ve anlaşmaya gelecek pazar gününe kadar varılabileceğini bildirdi.Taraflar şu anda Şarm eş-Şeyh’te esir takası konusunda dolaylı müzakerelerine devam ediyor.Hamas, 3 Ekim’de yaptığı açıklamada, Trump’ın Gazze planında yer alan esir takası maddesini kabul ettiğini, ancak planın diğer bazı maddelerinin hala müzakere edilmesi gerektiğini duyurmuştu.
Hamas ve İsrail heyetleri arasında esir takasıyla ilgili detayları görüşmek üzere Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde sürdürülen dolaylı müzakerelerde, İsrail’i kritik bir 48 saatin beklediği öne sürüldü.
İsrail merkezli i24 News kanalı, ismini açıklamadığı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, müzakerelerde 'belirleyici 48 saate girildiğini' aktardı.
İsrail devlet televizyonu KAN ise hem İsrail’de hem de ABD tarafında olumlu bir atmosferin hakim olduğunu ve anlaşmaya gelecek pazar gününe kadar varılabileceğini bildirdi.
Taraflar şu anda Şarm eş-Şeyh’te esir takası konusunda dolaylı müzakerelerine devam ediyor.
Hamas, 3 Ekim’de yaptığı açıklamada, Trump’ın Gazze planında yer alan esir takası maddesini kabul ettiğini, ancak planın diğer bazı maddelerinin hala müzakere edilmesi gerektiğini duyurmuştu.