https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/hamas-ve-israil-arasindaki-esir-takasi-muzakerelerinde-kritik-48-saat-1099971701.html

'Hamas ve İsrail arasındaki esir takası müzakerelerinde kritik 48 saat'

'Hamas ve İsrail arasındaki esir takası müzakerelerinde kritik 48 saat'

Sputnik Türkiye

Trump’ın Gazze Planı kapsamında Mısır’da yürütülen dolaylı müzakerelerde, Hamas ve İsrail heyetlerini kritik bir 48 saatin beklediği belirtiliyor. 07.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-07T02:11+0300

2025-10-07T02:11+0300

2025-10-07T02:11+0300

i̇srail- filistin çatışması

ortadoğu

i̇srail

gazze

mısır

hamas

i̇srail kamusal yayın kuruluşu (kan)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/01/1088667235_0:46:718:450_1920x0_80_0_0_2bfca6e0ea2c38465687d9a4b1d70a1e.png

Hamas ve İsrail heyetleri arasında esir takasıyla ilgili detayları görüşmek üzere Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde sürdürülen dolaylı müzakerelerde, İsrail’i kritik bir 48 saatin beklediği öne sürüldü.İsrail merkezli i24 News kanalı, ismini açıklamadığı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, müzakerelerde 'belirleyici 48 saate girildiğini' aktardı.İsrail devlet televizyonu KAN ise hem İsrail’de hem de ABD tarafında olumlu bir atmosferin hakim olduğunu ve anlaşmaya gelecek pazar gününe kadar varılabileceğini bildirdi.Taraflar şu anda Şarm eş-Şeyh’te esir takası konusunda dolaylı müzakerelerine devam ediyor.Hamas, 3 Ekim’de yaptığı açıklamada, Trump’ın Gazze planında yer alan esir takası maddesini kabul ettiğini, ancak planın diğer bazı maddelerinin hala müzakere edilmesi gerektiğini duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/trump-erdogan-sahane-biri-cok-guclu-bir-lider-ve-hamasin-ona-buyuk-saygisi-var-1099971091.html

i̇srail

gazze

mısır

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, i̇srail, gazze, mısır, hamas, i̇srail kamusal yayın kuruluşu (kan)