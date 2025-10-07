https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/hamas-israil-uluslararasi-toplumun-sessizligi-altinda-gazzedeki-saldirilarini-2-yildir-surduruyor-1099994972.html
Hamas: İsrail, uluslararası toplumun sessizliği altında Gazze’deki saldırılarını 2 yıldır sürdürüyor
i̇srail- filistin çatışması
ortadoğu
i̇srail
filistin
hamas
gazze
i̇smail heniyye
yahya sinvar
salih el-aruri
aksa tufanı operasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099984961_0:148:2835:1743_1920x0_80_0_0_025631c3b26811f2be1173c13405218f.jpg
i̇srail
filistin
gazze
Hamas, İsrail’in uluslararası toplumun sessizliği altında iki yıldır Gazze’de Filistinli sivillere karşı yürüttüğü saldırıları sürdürdüğünü belirtti.
İsrail’in Gazze saldırıları iki yılını doldurdu
Hamas’tan yapılan açıklamada, “İki yıl geçti ve düşman halen direnen Filistin halkımıza karşı yürüttüğü acımasız savaşı ve savunmasız sivillere karşı katliamlarını ısrarla sürdürüyor. Tüm bunlar, uluslararası toplumun utanç verici sessizliği ve işbirliği ile benzeri görülmemiş bir Arap ihaneti eşliğinde gerçekleşiyor. İki yıldır acı, zulüm, baskı, büyük ıstıraplar sürüyor ve ağır bedeller ödeniyor. Tüm bunlara rağmen direnişin gözü halen Kudüs’ün, Mescid-i Aksa’nın ve tüm Filistin’in özgürlüğünde” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, özgürlük yolunda can veren 'cesur direniş liderleri' arasında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, halefi Yahya Sinvar, Kassam Tugayları Genelkurmay Başkanı Muhammed ed-Dayf ve Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri’nin isimleri sıralandı.
Hamas, 7 Ekim 2023’te gerçekleştirdiği Aksa Tufanı’nı 'Filistin özgürlüğü yolunda atılan ilk adım' olarak nitelendirdi ve savaşın bölge üzerindeki siyasi ve askeri etkilerinin hala sürdüğünü vurguladı. Açıklamada ayrıca, halkın toprağına kök saldığı ve ulusal ilkelerine bağlı kalarak kendi kaderini tayin etme hakkını savunduğu ifade edildi.