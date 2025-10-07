https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/hamas-israil-uluslararasi-toplumun-sessizligi-altinda-gazzedeki-saldirilarini-2-yildir-surduruyor-1099994972.html

Hamas: İsrail, uluslararası toplumun sessizliği altında Gazze’deki saldırılarını 2 yıldır sürdürüyor

Hamas: İsrail, uluslararası toplumun sessizliği altında Gazze’deki saldırılarını 2 yıldır sürdürüyor

Sputnik Türkiye

Hamas, İsrail’in iki yıldır Gazze Şeridi’ndeki Filistinli sivillere yönelik işlediği suçların, uluslararası sessizlik ve Arap ülkelerinin işbirliğiyle devam... 07.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-07T17:07+0300

2025-10-07T17:07+0300

2025-10-07T17:07+0300

i̇srail- filistin çatışması

ortadoğu

i̇srail

filistin

hamas

gazze

i̇smail heniyye

yahya sinvar

salih el-aruri

aksa tufanı operasyonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099984961_0:148:2835:1743_1920x0_80_0_0_025631c3b26811f2be1173c13405218f.jpg

Hamas, İsrail’in uluslararası toplumun sessizliği altında iki yıldır Gazze’de Filistinli sivillere karşı yürüttüğü saldırıları sürdürdüğünü belirtti.İsrail’in Gazze saldırıları iki yılını doldurduHamas’tan yapılan açıklamada, “İki yıl geçti ve düşman halen direnen Filistin halkımıza karşı yürüttüğü acımasız savaşı ve savunmasız sivillere karşı katliamlarını ısrarla sürdürüyor. Tüm bunlar, uluslararası toplumun utanç verici sessizliği ve işbirliği ile benzeri görülmemiş bir Arap ihaneti eşliğinde gerçekleşiyor. İki yıldır acı, zulüm, baskı, büyük ıstıraplar sürüyor ve ağır bedeller ödeniyor. Tüm bunlara rağmen direnişin gözü halen Kudüs’ün, Mescid-i Aksa’nın ve tüm Filistin’in özgürlüğünde” ifadelerine yer verildi.Açıklamada, özgürlük yolunda can veren 'cesur direniş liderleri' arasında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, halefi Yahya Sinvar, Kassam Tugayları Genelkurmay Başkanı Muhammed ed-Dayf ve Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri’nin isimleri sıralandı.Hamas, 7 Ekim 2023’te gerçekleştirdiği Aksa Tufanı’nı 'Filistin özgürlüğü yolunda atılan ilk adım' olarak nitelendirdi ve savaşın bölge üzerindeki siyasi ve askeri etkilerinin hala sürdüğünü vurguladı. Açıklamada ayrıca, halkın toprağına kök saldığı ve ulusal ilkelerine bağlı kalarak kendi kaderini tayin etme hakkını savunduğu ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/israilin-gazzeye-saldirilarinin-ikinci-yili-soykirimin-agir-tablosu-1099951538.html

i̇srail

filistin

gazze

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, i̇srail, filistin, hamas, gazze, i̇smail heniyye, yahya sinvar, salih el-aruri, aksa tufanı operasyonu