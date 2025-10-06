Türkiye
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ikinci yılı: Soykırımın tablosu ağır
İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ikinci yılı: Soykırımın tablosu ağır
Gazze'deki yönetimin medya ofisinden yapılan açıklamada, 7 Ekim'de 2 yılı dolacak olan İsrail'in saldırılarına ilişkin güncel rakamlar paylaşıldı. Birleşmiş Milletler bünyesindeki araştırma komisyonu olan İnsan Hakları Konseyi'nin 60. Oturumu kapsamında açıkladığı verilerde, İsrail'in Gazze'de 4 soykırım eylemi gerçekleştirildiğini tespit ettiği açıklandı.Soykırımın ağır tablosu, 7 Ekim'in ikinci yılında gözler önüne serildi:Genel kayıplar🏥 Sağlık sektörüne yönelik saldırılar🎓 Eğitim sistemine yönelik saldırılar🕌 İbadethaneler🏚️ Konutlar ve altyapı saldırıları
İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ikinci yılı: Soykırımın tablosu ağır

14:19 06.10.2025
Abone ol
7 Ekim 2023'te başlayan İsrail'in saldırılarının ikinci yılında bilanço ağır. İsrail ordusunun yaklaşık iki yıldır Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda 20 bini aşkın çocuk öldü.
Gazze'deki yönetimin medya ofisinden yapılan açıklamada, 7 Ekim'de 2 yılı dolacak olan İsrail'in saldırılarına ilişkin güncel rakamlar paylaşıldı. Birleşmiş Milletler bünyesindeki araştırma komisyonu olan İnsan Hakları Konseyi'nin 60. Oturumu kapsamında açıkladığı verilerde, İsrail'in Gazze'de 4 soykırım eylemi gerçekleştirildiğini tespit ettiği açıklandı.
Soykırımın ağır tablosu, 7 Ekim'in ikinci yılında gözler önüne serildi:

Genel kayıplar

7 Ekim’den bu yana ölen Filistinli sayısı: 67.139
Kayıplarla birlikte toplam: 76.639
Hayatını kaybeden çocuk sayısı: 20.000’i aştı (19.450’si hastanelere ulaşanlar)
Hayatını kaybeden kadın sayısı (enkaz altındakiler ve kayıplar dahil): 12.500’ü geçti
Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölenler: 460 kişi (Bunların 154’ü çocuk)
Soğuktan donarak ölenler: 17 kişi (Bunların 14’ü çocuk)
🏥 Sağlık sektörüne yönelik saldırılar

Ölen sağlık personeli: 1.670 kişi
Ölen sivil savunma personeli: 140 kişi
Ölen gazeteci: 254 kişi
Düşük yapan hamile kadın: 12.000’i aşkın
İsrail tarafından bombalanan, yıkılan veya hizmet dışı bırakılan: 38 hastane, 96 sağlık merkezi
Hedef alınan ambulans sayısı: 197
Hedef alınan sivil savunma aracı sayısı: 61
🎓 Eğitim sistemine yönelik saldırılar

Gazze Şeridi’ndeki okulların yüzde 95’i bombalama sonucu hasar gördü
Doğrudan bombalanan okul sayısı: 668
Tamamen yıkılan eğitim kurumu sayısı: 165 (okul, üniversite veya diğer)
Kısmen yıkılan eğitim kurumu sayısı: 392
Öldürülen öğrenciler: 13.500’ü aşkın
Öldürülen eğitimciler: 830
Öldürülen akademisyen ve araştırmacılar: 193
Eğitimden mahrum kalan öğrenci: 785.000

🕌 İbadethaneler

Tamamen yıkılan cami: 835
Kısmen yıkılan cami: 180
Hedef alınan kilise: 3 (birden fazla kez vuruldu)
Yıkılan mezarlık: 40 (toplam 60 mezarlıktan)
🏚️ Konutlar ve altyapı saldırıları

Tamamen yıkılan konut: 268.000
Kısmen yıkılan konut: 153.000
Ciddi şekilde hasar görerek yaşanmaz hale gelen konut: 148.000
Evsiz kalan Filistinli aile: 288.000
Tahrip edilen merkezi su kuyusu: 725
Tahrip edilen elektrik şebekesi uzunluğu: 5.080 kilometre
Yıkılan hükümet binası: 247
Yıkılan tesis, oyun alanı ve spor salonu: 292
Hedef alınan arkeolojik ve kültürel miras alanı: 208
