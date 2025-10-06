İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ikinci yılı: Soykırımın tablosu ağır
© AA / Hassan Jedi7 Ekim'in 2. yıl dönümü: Bilanço ağır
7 Ekim 2023'te başlayan İsrail'in saldırılarının ikinci yılında bilanço ağır. İsrail ordusunun yaklaşık iki yıldır Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda 20 bini aşkın çocuk öldü.
Gazze'deki yönetimin medya ofisinden yapılan açıklamada, 7 Ekim'de 2 yılı dolacak olan İsrail'in saldırılarına ilişkin güncel rakamlar paylaşıldı. Birleşmiş Milletler bünyesindeki araştırma komisyonu olan İnsan Hakları Konseyi'nin 60. Oturumu kapsamında açıkladığı verilerde, İsrail'in Gazze'de 4 soykırım eylemi gerçekleştirildiğini tespit ettiği açıklandı.
Soykırımın ağır tablosu, 7 Ekim'in ikinci yılında gözler önüne serildi:
Genel kayıplar
7 Ekim’den bu yana ölen Filistinli sayısı: 67.139
Kayıplarla birlikte toplam: 76.639
Hayatını kaybeden çocuk sayısı: 20.000’i aştı (19.450’si hastanelere ulaşanlar)
Hayatını kaybeden kadın sayısı (enkaz altındakiler ve kayıplar dahil): 12.500’ü geçti
Açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölenler: 460 kişi (Bunların 154’ü çocuk)
Soğuktan donarak ölenler: 17 kişi (Bunların 14’ü çocuk)
🏥 Sağlık sektörüne yönelik saldırılar
Ölen sağlık personeli: 1.670 kişi
Ölen sivil savunma personeli: 140 kişi
Ölen gazeteci: 254 kişi
Düşük yapan hamile kadın: 12.000’i aşkın
İsrail tarafından bombalanan, yıkılan veya hizmet dışı bırakılan: 38 hastane, 96 sağlık merkezi
Hedef alınan ambulans sayısı: 197
Hedef alınan sivil savunma aracı sayısı: 61
🎓 Eğitim sistemine yönelik saldırılar
Gazze Şeridi’ndeki okulların yüzde 95’i bombalama sonucu hasar gördü
Doğrudan bombalanan okul sayısı: 668
Tamamen yıkılan eğitim kurumu sayısı: 165 (okul, üniversite veya diğer)
Kısmen yıkılan eğitim kurumu sayısı: 392
Öldürülen öğrenciler: 13.500’ü aşkın
Öldürülen eğitimciler: 830
Öldürülen akademisyen ve araştırmacılar: 193
Eğitimden mahrum kalan öğrenci: 785.000
🕌 İbadethaneler
Tamamen yıkılan cami: 835
Kısmen yıkılan cami: 180
Hedef alınan kilise: 3 (birden fazla kez vuruldu)
Yıkılan mezarlık: 40 (toplam 60 mezarlıktan)
🏚️ Konutlar ve altyapı saldırıları
Tamamen yıkılan konut: 268.000
Kısmen yıkılan konut: 153.000
Ciddi şekilde hasar görerek yaşanmaz hale gelen konut: 148.000
Evsiz kalan Filistinli aile: 288.000
Tahrip edilen merkezi su kuyusu: 725
Tahrip edilen elektrik şebekesi uzunluğu: 5.080 kilometre
Yıkılan hükümet binası: 247
Yıkılan tesis, oyun alanı ve spor salonu: 292
Hedef alınan arkeolojik ve kültürel miras alanı: 208