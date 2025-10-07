Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmada bilirkişi heyeti devreye girdi: Mühendisler ölçüm yapacak

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/gullunun-olumune-iliskin-sorusturmada-bilirkisi-heyeti-devreye-girdi-muhendisler-olcum-yapacak-1099973518.html

Şarkıcı Güllü’nün Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma sürüyor. Savcılık, olayın aydınlatılması için üç kişilik mühendis bilirkişi heyeti görevlendirdi.Bu hafta içinde, Güllü’nün yaşadığı dairenin bulunduğu binada keşif incelemesi yapılacak. Bilirkişi heyeti, sanatçının düştüğü pencerenin bulunduğu oda ile bedeninin bulunduğu noktada ölçümler yapacak. Elde edilen veriler ışığında, “Güllü düştü mü, yoksa itildi mi?” sorusuna yanıt aranacak. Hazırlanacak rapor, soruşturmanın seyrini belirleyecek.Hürriyet'in haberine göre Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bilirkişi heyetinin, daha önce benzer bir olayı aydınlattığı öğrenildi. O olayda, Semiha Sözer isimli kadının uçurumdan düşerek ölümüyle ilgili yapılan incelemede, bilirkişi heyeti “itilme olasılığını” raporlamış, ardından kadının eşi tutuklanmıştı.Aynı uzman ekip, şimdi Güllü’nün ölümüyle ilgili dosyada da görev yapacak ve benzer şekilde detaylı bir teknik inceleme gerçekleştirecek.

