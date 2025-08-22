https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/ahmet-cakar-btvden-kovuldugunu-acikladi-hakkimi-helal-etmiyorum-1098762450.html

Ahmet Çakar, BTV'den kovulduğunu açıkladı: 'Hakkımı helal etmiyorum'

Ahmet Çakar, BTV'den kovulduğunu açıkladı: 'Hakkımı helal etmiyorum'

Sputnik Türkiye

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, yıllardır program yaptığı BTV YouTube kanalından, kanal sahibinin 'isteği üzerine' ayrıldığını açıkladı. Sosyal medya... 22.08.2025, Sputnik Türkiye

2025-08-22T11:08+0300

2025-08-22T11:08+0300

2025-08-22T11:09+0300

ahmet çakar

a spor

btv

beyaz futbol

spor

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/10/1044045668_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d9aae9200d371f0d7bba7d4f37c909ab.jpg

Türk futbolunun tanınan isimlerinden, eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, yıllardır görev yaptığı BTV YouTube kanalıyla yollarını ayırdı. Çakar, ayrılığın kanal sahibinin isteği üzerine gerçekleştiğini söyledi.“Hakkımı helal etmiyorum”63 yaşındaki spor yorumcusu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“Sevgili arkadaşlar, an itibarıyla BTV YouTube kanalından, kanal sahibinin isteği üzerine ayrılmış bulunuyorum. İşin kötüsü, hakkımı da helal etmiyorum. Sadece Allah’a havale ediyorum.”Beyaz Futbol ve A Spor’da devam edecekAhmet Çakar, televizyon ekranlarında ise görevine devam ediyor. Yıllardır yorumculuk yaptığı Beyaz Futbol programının yanı sıra, A Spor ekranlarında da yer almayı sürdürecek. Ayrıca Çakar, A Spor YouTube kanalında “Çakar!” isimli özel seriye başladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/yildiz-futbolcu-fenerbahce-icin-istanbula-geliyor-1098758782.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ahmet çakar, a spor, btv, beyaz futbol