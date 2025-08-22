https://anlatilaninotesi.com.tr/20250822/ahmet-cakar-btvden-kovuldugunu-acikladi-hakkimi-helal-etmiyorum-1098762450.html
Ahmet Çakar, BTV'den kovulduğunu açıkladı: 'Hakkımı helal etmiyorum'
Türk futbolunun tanınan isimlerinden, eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, yıllardır görev yaptığı BTV YouTube kanalıyla yollarını ayırdı. Çakar, ayrılığın kanal sahibinin isteği üzerine gerçekleştiğini söyledi.“Hakkımı helal etmiyorum”63 yaşındaki spor yorumcusu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:“Sevgili arkadaşlar, an itibarıyla BTV YouTube kanalından, kanal sahibinin isteği üzerine ayrılmış bulunuyorum. İşin kötüsü, hakkımı da helal etmiyorum. Sadece Allah’a havale ediyorum.”Beyaz Futbol ve A Spor’da devam edecekAhmet Çakar, televizyon ekranlarında ise görevine devam ediyor. Yıllardır yorumculuk yaptığı Beyaz Futbol programının yanı sıra, A Spor ekranlarında da yer almayı sürdürecek. Ayrıca Çakar, A Spor YouTube kanalında “Çakar!” isimli özel seriye başladı.
11:08 22.08.2025 (güncellendi: 11:09 22.08.2025)
