Finlandiya Cumhurbaşkanı Trump ile görüşecek
Finlandiya Cumhurbaşkanı Trump ile görüşecek
Sputnik Türkiye
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Başbakan Petteri Orpo, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, ABD'yi ziyaret edecek ve Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın Perşembe günü Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile görüşeceğini duyurdu.Yapılan açıklamada, "Stubb ve Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, 9-10 Ekim 2025 tarihleri ​​arasında ABD'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek" denildi.Perşembe günü Beyaz Saray'da yapılacak görüşmede, Finlandiya ile ABD arasındaki ikili ilişkiler, ticari ve ekonomik iş birliği ve Ukrayna'daki çatışma ele alınacak.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Trump ile görüşecek

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Başbakan Petteri Orpo, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, ABD'yi ziyaret edecek ve Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek.
Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump'ın Perşembe günü Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile görüşeceğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Stubb ve Finlandiya Başbakanı Petteri Orpo, 9-10 Ekim 2025 tarihleri ​​arasında ABD'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek ve ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek" denildi.
Perşembe günü Beyaz Saray'da yapılacak görüşmede, Finlandiya ile ABD arasındaki ikili ilişkiler, ticari ve ekonomik iş birliği ve Ukrayna'daki çatışma ele alınacak.
