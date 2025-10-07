https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/epsteinin-eski-kiz-arkadasi-ve-suc-ortagi-ghislane-maxwellin-temyizi-reddedildi-cezasi-kesinlesti-1099976045.html

Epstein'in eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislane Maxwell'in temyizi reddedildi, cezası kesinleşti

Epstein'in eski kız arkadaşı ve suç ortağı Ghislane Maxwell'in temyizi reddedildi, cezası kesinleşti

07.10.2025

ABD Yüksek Mahkemesi, cinsel istismar suçlamalarından hüküm giyen İngiliz sosyetik Ghislaine Maxwell’in temyiz başvurusunu reddetti. Mahkeme kararına ilişkin herhangi bir gerekçe sunmadı. Bu kararla birlikte Maxwell’in 20 yıllık hapis cezası yürürlükte kalacak.Maxwell’in avukatı David Oscar Markus, adaletin yerini bulması için diğer yasal yolları araştırmaya devam edeceklerini söyledi.Epstein ağına yardım suçundan 20 yıl hapisABD'li milyarder Jeffrey Epstein’ın 2019’da hapishanede hayatını kaybetmesinin ardından yargılanan Maxwell, 1994–2004 yılları arasında bazıları 14 yaşında olan kız çocuklarını Epstein’a yönlendirmek, onları kandırmak ve istismara zemin hazırlamak suçlarından 2021’de mahkum edilmişti.Kararın ardından, Epstein’ın kurbanlarının aileleri yaptıkları açıklamalarda Yüksek Mahkeme’nin kararından “minnettar” olduklarını ve Maxwell’in cezasının sonuna kadar infaz edilmesini istediklerini belirtti. Ailelerden biri, Maxwell’in “kulüp gibi bir hapishanede değil, maksimum güvenlikli bir cezaevinde kalması gerektiğini” belirterek Adalet Bakanlığı’na çağrıda bulundu.Maxwell artık düşük güvenlikli cezaevindeABD Adalet Bakanlığı karara ilişkin açıklama yapmazken, Maxwell’in geçtiğimiz aylarda federal yetkililerle yaptığı görüşmede, Epstein’ın cinsel istismar ağıyla ilgili yeni soruşturmalarda bilgi verdiği bildirildi. Görüşmelerin ardından Maxwell, Teksas’taki minimum güvenlikli FPC Bryant cezaevine nakledilmişti.Bu sırada, Epstein dosyalarına ilişkin belgelerin kamuoyuna açıklanması yönündeki baskılar devam ediyor. Adalet Bakanlığı eylül ayında 33 binden fazla belge yayımlamış ancak dosyaların tamamının açıklanıp açıklanmadığı belirsizliğini korumakta.Trump’tan af iddialarına dikkat çeken yanıtTrump yönetiminin Maxwell’e af ihtimali sorulduğunda ise Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, “Bu konuda bir değerlendirme yapıldığına dair herhangi bir bilgi yok” dedi. Trump ise, “Konuyu bilmiyorum, Adalet Bakanlığı ile görüşeceğim” ifadesini kullandı.

