Endonezya’da kaçak kat çıkılan okul binası çöktü: Hayatını kaybeden öğrenci sayısı 63’e yükseldi

Endonezya'da kaçak kat çıkılan okul binası çöktü: Hayatını kaybeden öğrenci sayısı 63'e yükseldi

Doğu Cava'daki izinsiz ek katlarla güçlendirilen yatılı okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden öğrenci sayısı 63'e yükseldi. 07.10.2025

Endonezya’nın Doğu Cava eyaletindeki Sidoarjo kasabasında, izinsiz yapılan iki yeni kat nedeniyle çökme yaşayan yatılı okul binasında hayatını kaybeden öğrenci sayısı 63’e yükseldi.Antara News’ün haberine göre, 29 Eylül’de meydana gelen çökme sonrası devam eden arama kurtarma çalışmalarında, Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS), tahliye edilen 167 kişiden 63’ünün yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ekipler, enkaz altında 10 kişinin daha olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.Yetkililer, binanın izinsiz eklenen katlardaki betonun taşıma kapasitesini aşması nedeniyle çöktüğünü belirtirken, sadece bir öğrencinin kazadan yara almadan kurtulduğunu aktardı.Olayla ilgili 400’den fazla kurtarma personelinin görev yaptığı arama kurtarma çalışmaları sürerken, soruşturma devam ediyor. Okul yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

