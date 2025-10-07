https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/endonezyada-kacak-kat-cikilan-okul-binasi-coktu-hayatini-kaybeden-ogrenci-sayisi-63e-yukseldi-1099972104.html
Endonezya’da kaçak kat çıkılan okul binası çöktü: Hayatını kaybeden öğrenci sayısı 63’e yükseldi
Endonezya’da kaçak kat çıkılan okul binası çöktü: Hayatını kaybeden öğrenci sayısı 63’e yükseldi
Sputnik Türkiye
Doğu Cava’daki izinsiz ek katlarla güçlendirilen yatılı okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden öğrenci sayısı 63’e yükseldi. 07.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-07T04:35+0300
2025-10-07T04:35+0300
2025-10-07T04:35+0300
dünya
basarnas
doğu cava
endonezya
çökme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099887582_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ec1bb1bf332abe009f251481f8e59a2.jpg
Endonezya’nın Doğu Cava eyaletindeki Sidoarjo kasabasında, izinsiz yapılan iki yeni kat nedeniyle çökme yaşayan yatılı okul binasında hayatını kaybeden öğrenci sayısı 63’e yükseldi.Antara News’ün haberine göre, 29 Eylül’de meydana gelen çökme sonrası devam eden arama kurtarma çalışmalarında, Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS), tahliye edilen 167 kişiden 63’ünün yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ekipler, enkaz altında 10 kişinin daha olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.Yetkililer, binanın izinsiz eklenen katlardaki betonun taşıma kapasitesini aşması nedeniyle çöktüğünü belirtirken, sadece bir öğrencinin kazadan yara almadan kurtulduğunu aktardı.Olayla ilgili 400’den fazla kurtarma personelinin görev yaptığı arama kurtarma çalışmaları sürerken, soruşturma devam ediyor. Okul yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/1099888352.html
doğu cava
endonezya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/03/1099887582_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_97b3893ad2577e84af276e3a13ce159e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
basarnas, doğu cava, endonezya, çökme
basarnas, doğu cava, endonezya, çökme
Endonezya’da kaçak kat çıkılan okul binası çöktü: Hayatını kaybeden öğrenci sayısı 63’e yükseldi
Doğu Cava’daki izinsiz ek katlarla güçlendirilen yatılı okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden öğrenci sayısı 63’e yükseldi.
Endonezya’nın Doğu Cava eyaletindeki Sidoarjo kasabasında, izinsiz yapılan iki yeni kat nedeniyle çökme yaşayan yatılı okul binasında hayatını kaybeden öğrenci sayısı 63’e yükseldi.
Antara News’ün haberine göre, 29 Eylül’de meydana gelen çökme sonrası devam eden arama kurtarma çalışmalarında, Endonezya Ulusal Arama Kurtarma Ajansı (BASARNAS), tahliye edilen 167 kişiden 63’ünün yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ekipler, enkaz altında 10 kişinin daha olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.
Yetkililer, binanın izinsiz eklenen katlardaki betonun taşıma kapasitesini aşması nedeniyle çöktüğünü belirtirken, sadece bir öğrencinin kazadan yara almadan kurtulduğunu aktardı.
Olayla ilgili 400’den fazla kurtarma personelinin görev yaptığı arama kurtarma çalışmaları sürerken, soruşturma devam ediyor. Okul yönetiminden henüz resmi bir açıklama gelmedi.