Endonezya’da yatılı okul binası çöktü: Ölü sayısı 8’e yükseldi

İncelemeler, iki katlı binanın izinsiz yapılan ek katları taşıyamayarak çöktüğünü ortaya koydu. Yetkililer, enkazın güvenli şekilde kaldırılması ve kaybolan öğrencilerin bulunması için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü ifade etti.