Endonezya’da yatılı okul binası çöktü: Ölü sayısı 8’e yükseldi
Endonezya’da yatılı okul binası çöktü: Ölü sayısı 8’e yükseldi
Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bir yatılı okulun kaçak yapıldığı öğrenilen ek binasının çökmesi üzerine hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 8'e yükseldi... 03.10.2025
14:50 03.10.2025
Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bir yatılı okulun kaçak yapıldığı öğrenilen ek binasının çökmesi üzerine hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 8'e yükseldi. 29 Eylül'de gerçekleşen kazada onlarca öğrenci yaralandı, 55 kişiden hala haber alınamıyor. Yetkililer, enkaz kaldırma çalışmalarına başladıklarını belirtti.
Endonezya’nın Doğu Cava eyaletinde, izinsiz olarak iki kat eklenen bir yatılı okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 8’e yükseldi.

Endonezya’nın Doğu Cava eyaletinde, izinsiz olarak iki kat eklenen bir yatılı okul binasının çökmesi sonucu hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 8’e yükseldi.

Sidoarjo kasabasında meydana gelen kazada, 105 öğrenci yaralanırken, 55 öğrenciden hala haber alınamıyor.

Sidoarjo kasabasında meydana gelen kazada, 105 öğrenci yaralanırken, 55 öğrenciden hala haber alınamıyor.

Olay 29 Eylül’de gerçekleşti ve enkaz altında yürütülen arama kurtarma çalışmaları ağır makinelerle devam ediyor.

Olay 29 Eylül’de gerçekleşti ve enkaz altında yürütülen arama kurtarma çalışmaları ağır makinelerle devam ediyor.

Yetkililer, dünden bu yana yaşam belirtisi tespit edilemediğini, ölü sayısının artmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Yetkililer, dünden bu yana yaşam belirtisi tespit edilemediğini, ölü sayısının artmasının muhtemel olduğunu belirtti.

İncelemeler, iki katlı binanın izinsiz yapılan ek katları taşıyamayarak çöktüğünü ortaya koydu. Yetkililer, enkazın güvenli şekilde kaldırılması ve kaybolan öğrencilerin bulunması için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü ifade etti.

İncelemeler, iki katlı binanın izinsiz yapılan ek katları taşıyamayarak çöktüğünü ortaya koydu. Yetkililer, enkazın güvenli şekilde kaldırılması ve kaybolan öğrencilerin bulunması için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü ifade etti.

