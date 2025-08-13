https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/1098561513.html
Gökyüzünde Perseid şöleni: Yıldız kaymaları zirveye ulaştı
Gökyüzünde Perseid şöleni: Yıldız kaymaları zirveye ulaştı
Sputnik Türkiye
Gökyüzü bu hafta, yılın en etkileyici gökyüzü olaylarından biri olan 'Perseid Meteor Yağmuru' ile aydınlanıyor. Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen... 13.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-13T12:10+0300
2025-08-13T12:10+0300
2025-08-13T12:10+0300
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
türkiye
perseid meteor yağmuru
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098560474_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6003bcf6670d03020ee6977d9cf87cba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098560474_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_786f4a3a25b20538932c650c1a695c8b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, perseid meteor yağmuru
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, perseid meteor yağmuru
Gökyüzünde Perseid şöleni: Yıldız kaymaları zirveye ulaştı
Gökyüzü bu hafta, yılın en etkileyici gökyüzü olaylarından biri olan 'Perseid Meteor Yağmuru' ile aydınlanıyor. Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen bu doğa olayı, her yıl Temmuz ortasından Ağustos sonuna kadar gözlemleniyor ve en yoğun dönemini 12-13 Ağustos gecesi yaşıyor.
© AA / İsa Terli
Yüzyıllardır gözlemlenen bu olay, pek çok kültürde dilek dileme geleneğiyle de ilişkilendiriliyor.
Yüzyıllardır gözlemlenen bu olay, pek çok kültürde dilek dileme geleneğiyle de ilişkilendiriliyor.
© AA / Oğuzhan Demir
Perseid Meteor Yağmuru, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının geride bıraktığı toz ve parçacıkların Dünya atmosferine girmesiyle oluşur.
Perseid Meteor Yağmuru, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının geride bıraktığı toz ve parçacıkların Dünya atmosferine girmesiyle oluşur.
© AA / Serdar Yiğit
Atmosfere saatte yaklaşık 60 kilometre hızla giren bu parçacıklar, sürtünme sonucu yanarak parlak ışık izleri bırakır.
Atmosfere saatte yaklaşık 60 kilometre hızla giren bu parçacıklar, sürtünme sonucu yanarak parlak ışık izleri bırakır.
© AA / İbrahim Yozoğlu
Türkiye'de bu yılki en yoğun gözlem, 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gecede gerçekleşti.
Türkiye'de bu yılki en yoğun gözlem, 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gecede gerçekleşti.
© AA / İsa Terli
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti'nde, Perseid meteor yağmuru gözlemlendi.
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti'nde, Perseid meteor yağmuru gözlemlendi.
© AA / İbrahim Yozoğlu
Sakarya'nın Hendek ilçesi Dikmen Yaylası'nda, Perseid meteor yağmuru gözlemlendi.
Sakarya'nın Hendek ilçesi Dikmen Yaylası'nda, Perseid meteor yağmuru gözlemlendi.
© AA / Oğuzhan Demir
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Salın Yaylası'nda Perseid meteor yağmuru gözlemlendi.
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Salın Yaylası'nda Perseid meteor yağmuru gözlemlendi.