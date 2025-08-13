Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/1098561513.html
Gökyüzünde Perseid şöleni: Yıldız kaymaları zirveye ulaştı
Gökyüzünde Perseid şöleni: Yıldız kaymaları zirveye ulaştı
Sputnik Türkiye
Gökyüzü bu hafta, yılın en etkileyici gökyüzü olaylarından biri olan 'Perseid Meteor Yağmuru' ile aydınlanıyor. Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen... 13.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-13T12:10+0300
2025-08-13T12:10+0300
multi̇medya
fotoğraf
fotoğraf
türkiye
perseid meteor yağmuru
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098560474_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_6003bcf6670d03020ee6977d9cf87cba.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098560474_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_786f4a3a25b20538932c650c1a695c8b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, perseid meteor yağmuru
фото, fotoğraf, fotoğraf, türkiye, perseid meteor yağmuru

Gökyüzünde Perseid şöleni: Yıldız kaymaları zirveye ulaştı

12:10 13.08.2025
Abone ol
Gökyüzü bu hafta, yılın en etkileyici gökyüzü olaylarından biri olan 'Perseid Meteor Yağmuru' ile aydınlanıyor. Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen bu doğa olayı, her yıl Temmuz ortasından Ağustos sonuna kadar gözlemleniyor ve en yoğun dönemini 12-13 Ağustos gecesi yaşıyor.
© AA / İsa Terli

Yüzyıllardır gözlemlenen bu olay, pek çok kültürde dilek dileme geleneğiyle de ilişkilendiriliyor.

Yüzyıllardır gözlemlenen bu olay, pek çok kültürde dilek dileme geleneğiyle de ilişkilendiriliyor. - Sputnik Türkiye
1/7
© AA / İsa Terli

Yüzyıllardır gözlemlenen bu olay, pek çok kültürde dilek dileme geleneğiyle de ilişkilendiriliyor.

© AA / Oğuzhan Demir

Perseid Meteor Yağmuru, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının geride bıraktığı toz ve parçacıkların Dünya atmosferine girmesiyle oluşur.

Perseid Meteor Yağmuru, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının geride bıraktığı toz ve parçacıkların Dünya atmosferine girmesiyle oluşur. - Sputnik Türkiye
2/7
© AA / Oğuzhan Demir

Perseid Meteor Yağmuru, Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının geride bıraktığı toz ve parçacıkların Dünya atmosferine girmesiyle oluşur.

© AA / Serdar Yiğit

Atmosfere saatte yaklaşık 60 kilometre hızla giren bu parçacıklar, sürtünme sonucu yanarak parlak ışık izleri bırakır.

Atmosfere saatte yaklaşık 60 kilometre hızla giren bu parçacıklar, sürtünme sonucu yanarak parlak ışık izleri bırakır. - Sputnik Türkiye
3/7
© AA / Serdar Yiğit

Atmosfere saatte yaklaşık 60 kilometre hızla giren bu parçacıklar, sürtünme sonucu yanarak parlak ışık izleri bırakır.

© AA / İbrahim Yozoğlu

Türkiye'de bu yılki en yoğun gözlem, 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gecede gerçekleşti.

Türkiye&#x27;de bu yılki en yoğun gözlem, 12 Ağustos&#x27;u 13 Ağustos&#x27;a bağlayan gecede gerçekleşti. - Sputnik Türkiye
4/7
© AA / İbrahim Yozoğlu

Türkiye'de bu yılki en yoğun gözlem, 12 Ağustos'u 13 Ağustos'a bağlayan gecede gerçekleşti.

© AA / İsa Terli

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti'nde, Perseid meteor yağmuru gözlemlendi.

Kütahya&#x27;nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti&#x27;nde, Perseid meteor yağmuru gözlemlendi. - Sputnik Türkiye
5/7
© AA / İsa Terli

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizanoi Antik Kenti'nde, Perseid meteor yağmuru gözlemlendi.

© AA / İbrahim Yozoğlu

Sakarya'nın Hendek ilçesi Dikmen Yaylası'nda, Perseid meteor yağmuru gözlemlendi.

Sakarya&#x27;nın Hendek ilçesi Dikmen Yaylası&#x27;nda, Perseid meteor yağmuru gözlemlendi. - Sputnik Türkiye
6/7
© AA / İbrahim Yozoğlu

Sakarya'nın Hendek ilçesi Dikmen Yaylası'nda, Perseid meteor yağmuru gözlemlendi.

© AA / Oğuzhan Demir

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Salın Yaylası'nda Perseid meteor yağmuru gözlemlendi.

Ankara&#x27;nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Salın Yaylası&#x27;nda Perseid meteor yağmuru gözlemlendi. - Sputnik Türkiye
7/7
© AA / Oğuzhan Demir

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan Salın Yaylası'nda Perseid meteor yağmuru gözlemlendi.

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала