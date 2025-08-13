Gökyüzünde Perseid şöleni: Yıldız kaymaları zirveye ulaştı

Gökyüzü bu hafta, yılın en etkileyici gökyüzü olaylarından biri olan 'Perseid Meteor Yağmuru' ile aydınlanıyor. Halk arasında 'yıldız kayması' olarak bilinen bu doğa olayı, her yıl Temmuz ortasından Ağustos sonuna kadar gözlemleniyor ve en yoğun dönemini 12-13 Ağustos gecesi yaşıyor.