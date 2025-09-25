https://anlatilaninotesi.com.tr/20250925/beyaz-sarayda-ilginc-degisiklik-biden-portresi-yerine-imza-atan-robot-fotografi-asildi-1099654176.html

Beyaz Saray'da ilginç değişiklik: Biden portresi yerine imza atan robot fotoğrafı asıldı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın dış cephesine eklediği 'Başkanlık Şeref Yolunda' Joe Biden’ın portresini kaldırıp Biden yerine imza atan bir robotun... 25.09.2025, Sputnik Türkiye

Beyaz Saray’ın dış cephesinde sergilenen yeni “Başkanlık Şeref Yolu”nda geçmiş ABD başkanlarının portreleri yer aldı. Ancak Joe Biden için farklı bir görüntü tercih edildi. Biden’ın başkanlık fotoğrafı yerine, "autopen" adı verilen bir robotun Biden'ın imzasını atarken çekilmiş fotoğrafı asıldı. Trump’ın bu hamlesi, Biden’ın yetkinliğini sorgulayan iddialarını görselleştirilmiş bir mesajla destekledi. Trump uzun süredir Biden’ın bazı belgeleri bizzat imzalamadığını, yönetimindeki yetkililerin otomatik imza cihazını kullanarak karar aldığını öne sürüyordu.Autopen nedir? Başkanların ve üst düzey yetkililerin imza atmak için kullandığı bir cihazdır. Kişinin el yazısını kopyalayarak belgeleri otomatik imzalayabilir. ABD’de geçmişte de birçok başkan tarafından kullanıldı, ancak Trump bu cihazın Biden’ın son zamanlarında bir çok belge ve kararda kullandığını öne sürüyor.'Kararları kendisi vermedi' iddiası Trump, seçimlerden bu yana Biden’ın başkanlık döneminin sonlarında karar alma gücünü yitirdiğini savunuyor. Ayrıca Biden’ın imza makinesiyle imzaladığı belgelerin geçerliliğini de sorgulamıştı. Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Temsilciler Meclisi’nin de Biden yönetiminin bu cihazı kullanımı hakkında bir soruşturma yürüttüğü aktarılıyor.Beyaz Saray’da dikkat çeken yenilikler Yeni portre düzenlemesi, Trump’ın Beyaz Saray’da yaptığı son tasarım değişikliklerinden sadece biri. Trump daha önce Oval Ofis’e altın süslemeler eklemiş, çimleri taş döşemeyle değiştirmiş, dev bayrak direkleri dikmiş ve büyük bir balo salonu inşaatına başlamıştı.Beyaz Saray personeli çarşamba günü sosyal medyada yeni galeriye ait fotoğraflar paylaştı. Medya mensuplarının bu düzenlemeyi ilk kez Trump’ın Rose Garden’da verdiği davette görmesi bekleniyor. Trump’ın bu adımı, Biden’a karşı süregelen eleştirilerinin sembolik bir yansıması olarak dikkat çekti.

