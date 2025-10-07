https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/bm-yetkilisi-7-ekim-sonrasinda-yasananlar-gazzedeki-hayati-cehenneme-cevirdi-1099995724.html
BM yetkilisi: 7 Ekim sonrasında yaşananlar Gazze'deki hayatı cehenneme çevirdi
BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Gazze ofisinin resmi sözcüsü Abu Hasna, 7 Ekim 2023 olayları sonrasında yaşananların Gazze Şeridi'ndeki yaşamı... 07.10.2025, Sputnik Türkiye
Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Gazze ofisinin resmi sözcüsü Adnan Abu Hasna, Sputnik’e demecinde iki yıldır devam eden savaşta bölgedeki insani durumun kötüleştiğini ifade etti.Abu Hasna, 7 Ekim 2023’e kadar Gazze'deki durum hakkında şunları söyledi:Gazze’deki mevcut duruma da değinen Abu Hasna, şöyle konuştu:
gazze, gazze şeridi, bm, birleşmiş milletler filistinli mültecilere yardım ajansı (unrwa), unrwa, sputnik, filistin, i̇srail-filistin sorunu, filistinli, filistinli mülteciler
Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Gazze ofisinin resmi sözcüsü Adnan Abu Hasna, Sputnik’e demecinde iki yıldır devam eden savaşta bölgedeki insani durumun kötüleştiğini ifade etti.
Abu Hasna, 7 Ekim 2023’e kadar Gazze'deki durum hakkında şunları söyledi:
Savaştan önce Gazze Şeridi'ndeki koşullar kolay değildi. O dönemde yaklaşık 1.2 milyon Filistinli sığınmacıya insani yardım sağlıyorduk. 280 okulumuzda 300 bin öğrenciye eğitim veriliyor, 22 kliniğimiz ise her yıl milyonlarca hastaya hizmet veriyordu. Ancak, ‘çifte kullanım’ bahanesiyle yüzlerce malın bölgeye girişi yasaktı. Buna rağmen, Gazze hayat doluydu.
Gazze’deki mevcut duruma da değinen Abu Hasna, şöyle konuştu:
7 Ekim sonrasındaki gelişmeler Gazze'deki hayatı cehenneme çevirdi. Savaş, bölgenin yüzde 90'ından fazlasının tamamen veya kısmen yıkılmasına yol açtı. Altyapı tamamen yok edildi, elektrik yok, kanalizasyon veya su tedarik hatları çalışmıyor. İsrail, UNRWA'nın gıda yardımlarını dağıtmasını engelledi. Sonuçta tedariklerdeki kısıtlama ciddi bir ilaç sıkıntısına yol açtı. Gazze Şeridi'nde hayat neredeyse durdu. İki milyondan fazla Filistinli evlerini terk etmek zorunda kaldı. Gazze Şeridi'nde kıtlık hüküm sürüyor.