BM yetkilisi: 7 Ekim sonrasında yaşananlar Gazze'deki hayatı cehenneme çevirdi

Savaştan önce Gazze Şeridi'ndeki koşullar kolay değildi. O dönemde yaklaşık 1.2 milyon Filistinli sığınmacıya insani yardım sağlıyorduk. 280 okulumuzda 300 bin öğrenciye eğitim veriliyor, 22 kliniğimiz ise her yıl milyonlarca hastaya hizmet veriyordu. Ancak, ‘çifte kullanım’ bahanesiyle yüzlerce malın bölgeye girişi yasaktı. Buna rağmen, Gazze hayat doluydu.