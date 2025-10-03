https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/20-maddelik-gazze-plani-hamas-kabul-edecek-mi-1099884957.html

20 maddelik Gazze Planı: Hamas kabul edecek mi?

Trump, salı günü 20 maddelik Gazze planını açıklamış, ertesi gün de Hamas’ın kabul etmek için 3-4 günü olduğunu söylemişti. Türkiye’nin de dahil olduğu müzakereler Katar’da sürüyor. Detaylar haberde...

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/02/1099857748_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_30c6c07896eb58d55f7a91518d3144b8.jpg

Gazze’nin belirsiz bir süreliğine uluslararası idare altına girmesini hedefleyen 20 maddelik planına Hamas’ın yanıt vermesi için salı günü yani 30 Eylül’den itibaren ‘üç ya da dört gün’ süre tanıyan ABD Başkanı Donald Trump, aksi takdirde Hamas’ın ‘cehennemde bedel ödeyeceğini’ söyledi.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da Hamas’ın planı reddetmesi veya uygulanmasını yavaşlatması halinde İsrail’in ‘işi bitireceğini’ söyledi. Türkiye de arabuluculuk çalışmalarındaMİT Başkanı İbrahim Kalın’ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planıyla ilgili gelişmeler konusunda temasta bulunmak için Katar'a gittiği açıklandı.Kalın’ın, ‘müzakerelerde Trump'ın gündeme getirdiği Gazze planı üzerine ilgili taraflarla görüşmeler yapacağı’ bildirildi.Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, plana ilişkin müzakerelere, Türkiye'nin de katılacağını belirterek "Katar, Mısır ve Türkiye'nin çabaları, savaşı sona erdirmek için kolektif ve eşgüdümlü şekilde yürütülecektir" ifadesini kullanmıştı.Hamas açıklamaları ve tahminlerHamas Siyasi Büro Üyesi Muhammed Nezzal, dün akşam saatlerinde basına yaptığı açıklamada, ‘Hamas, plan açıklandığı 30 Eylül’den sonraki günden itibaren Filistinli gruplar, bağımsız şahsiyetler ve arabuluculukla hem içeride hem dışarıda istişarelere başladı. Elimizde çok sayıda eleştiri olmasına rağmen hareket, konuyu tüm ciddiyetiyle ele alıyor’ dedi.Nezzal, Hamas’ın plana yakında yanıt vereceğini de ekledi.Hamas liderlerinin farklı kentler arasında bölünmüş olması, Arap basınına konuşan kaynaklara göre ‘grubun yanıt konusunda karar vermesini zorlaştırıyor.’Yine gruba yakın kaynakların Arap basınına verdiği bilgilere göre, planda Hamas’ın silahsızlanmasını öngörmesi, Hamas açısından en büyük problemlerden biri.Middle East Eye ise Arapların, alternatif bir planı olmamasını eleştirerek plandaki ‘önemli değişiklikleri’ şöyle sıraladı:Hamas’ın açıklamayı Katar’dan yapması bekleniyor. Açıklama zamanlaması için ise cuma akşamının ilerleyen saatleri ya da biraz daha ‘bekleme ve arabuluculuk süreciyle’ cumartesi günü öngörülüyor.Plana göre Hamas ne yapacak?Gazze'de katılımcı ülkelerle müzakere edilerek tercihli tarife ve erişim oranları belirlenecek özel ekonomik bölge kurulacağının bildirildiği planda, "Hiç kimse Gazze'yi terk etmeye zorlanmayacak ve ayrılmak isteyenler özgürce ayrılabilecek ve geri dönebilecek" ifadesi kullanıldı.Plana göre "Hamas ve diğer gruplar, Gazze'nin yönetiminde doğrudan, dolaylı veya herhangi bir şekilde herhangi bir rol üstlenmeyeceklerini kabul edecek. Tüneller ve silah üretim tesisleri de dahil olmak üzere tüm askeri, terör ve saldırı altyapısı yıkılacak ve yeniden inşa edilmeyecek." Aynı zamanda bağımsız gözlemcilerin gözetiminde Gazze'nin silahsızlandırılması sürecinin başlayacağı maddelerine yer verildi.Söz konusu Trump planının madde madde hali ise şu şekilde:

