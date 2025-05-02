https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/masum-gibi-gorunuyorlar-ama-tehlikeli-bazi-illeri-istila-etti-fazla-temasta-hastaneye-basvurun-1095852905.html

Masum gibi görünüyorlar ama tehlikeli: Bazı illeri istila etti, 'fazla temasta hastaneye başvurun' uyarısı

Masum gibi görünüyorlar ama tehlikeli: Bazı illeri istila etti, 'fazla temasta hastaneye başvurun' uyarısı

Sputnik Türkiye

Kış boyunca tırtıl olarak yaşayan ve bahar aylarında toprağa inerek pupa dönemine geçen çam kese böcekleri, sadece ağaçlara değil insan ve hayvan sağlığına da... 02.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-02T07:40+0300

2025-05-02T07:40+0300

2025-05-02T07:40+0300

yaşam

mustafa avcı

tırtıl

kelebek

alerji

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/02/1095853046_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_33940e2f226306a333c2632ef3a4f255.jpg

Çam kese böcekleri, son günlerde Türkiye'nin hemen her bölgesinde kendini gösterdi. Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde yoğun şekilde görülen bu zararlılar, çam ağaçlarının iğne yapraklarıyla besleniyor. Ancak tehlike sadece ağaçlar için değil; bu tırtıllar insan ve hayvan sağlığı açısından da risk taşıyor.Solunumu zorlaştırıyor, alerjik reaksiyona yol açıyorUzmanlar, bu canlıların alerjen etkileri konusunda uyarıyor. Milliyet'e konuşan Prof. Dr. Mustafa Avcı, “Tırtıllar ciddi miktarda alerjen kıllara sahip olduğu için temas halinde önemli rahatsızlığa sebep olur” diyerek, semptomların şiddetine göre hastaneye başvurulması gerektiğini belirtti. Solunum zorlukları ve deri reaksiyonları görülebilir.Tırtıllar toprağa i̇niyor, tehlike nisan-mayıs aylarında zirvedeBu dönem çam kese böceklerinin en aktif olduğu zaman dilimi. Avcı, “Olgunlaşan tırtıllar nisan ve mayıs boyunca pupa dönemine geçmek için toprağa iner” dedi. İnsanlar bu evrede onları daha sık görüyor. Ancak bu durum her yıl yaşanıyor, sadece bazı yıllar popülasyon artışıyla dikkat çekiyor.Temas etmeseniz de zararlı olabilirTırtıllar doğrudan temasta alerjik etki yaratabildiği gibi, bulundukları ağaçların altındaki insanlara da zarar verebilir. Avcı, “Piknik sırasında kıllar tepeden dökülerek temas olmadan da alerjik reaksiyonlara yol açabilir” uyarısında bulundu. Evcil hayvanlar için de risk büyük.Asıl tehlike tırtıl dönemindeProf. Dr. Avcı, “Zararı sadece tırtıl dönemindedir” diyerek, yaz aylarında kelebek haline gelen çam kese böceklerinin herhangi bir zarar vermediğini belirtti. “Pupa dönemini tamamlayan tırtıllar ağustos-eylül aylarında kelebek olur, yumurtalarını bırakır ve döngü yeniden başlar” dedi.Böceklerle mücadele çoğunlukla Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülüyor. Ancak konut bahçeleri ve park alanlarında bireysel tedbirler de büyük önem taşıyor. Avcı, “Tırtılların geçtiği yerleri süpürmek kılların havaya karışmasına neden olabilir. Dikkatli olunmalı” dedi.En çok hangi bölgelerde görülüyor?Türkiye genelinde yaygın olan çam kese böcekleri en çok Akdeniz ve Ege bölgelerinde görülüyor. Daha düşük sıklıkta da olsa Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde de rastlanabiliyor. Popülasyon, iklim koşulları ve doğal düşmanlarına göre yıldan yıla değişiklik gösterebiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250502/prof-dr-ahmet-ercan-deprem-firtinasi-yasanan-yerleri-acikladi-buyuk-deprem-yaratir-mi-1095851692.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mustafa avcı, tırtıl, kelebek, alerji