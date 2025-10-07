Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/bilim-insanlari-saskin-dunyanin-dort-bir-yanindaki-kuslar-ayni-uyari-cigligini-atmaya-basladi-1099989366.html
Bilim insanları şaşkın: Dünyanın dört bir yanındaki kuşlar 'aynı uyarı çığlığını' atmaya başladı
Bilim insanları şaşkın: Dünyanın dört bir yanındaki kuşlar 'aynı uyarı çığlığını' atmaya başladı
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, dünyanın farklı kıtalarında yaşayan kuş türlerinin, yuva parazitlerine karşı aynı uyarı çağrısını geliştirdiğini keşfetti. Cornell... 07.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-07T14:25+0300
2025-10-07T14:25+0300
yaşam
charles darwin
avustralya
cornell üniversitesi
haberler
bilim
kuş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095768853_0:255:2735:1793_1920x0_80_0_0_7ccf68a0283fb20360f80369559bbe28.jpg
Avustralya’dan Çin’e, Zambiya’dan Avrupa’ya kadar uzanan bölgelerdeki kuşlar, yuvalarını tehdit eden parazit kuşlara karşı neredeyse aynı tonda “inleme” sesleri çıkarıyor. Üstelik bu türler milyonlarca yıllık evrimle birbirinden ayrılmış ve doğada hiç karşılaşmamış durumda.Ortak uyarı: Parazit alarmıAraştırmaya göre 20’den fazla kuş türü, yuva parazitlerini fark ettiklerinde bu karakteristik “whining” (inleme) sesini çıkarıyor. Bu ses, çevredeki diğer kuşlar tarafından anında tanınıyor ve tehlikenin yaklaştığı mesajını yayıyor. Yani kuşlar, “ortak bir alarm dili” oluşturmuş durumda.İçgüdü mü, öğrenme mi?Bilim insanları, bu sesin hem doğuştan gelen hem de öğrenilen bir yönü olduğunu belirtiyor. Cornell Üniversitesi’nden James Kennerley, kuşların önce içgüdüsel olarak sese tepki verdiğini, ardından çevrelerinden ipuçları alarak bu sesi bilinçli şekilde öğrenip tekrar ettiğini söylüyor.“Bu çağrı, hayvanların içgüdüsel sesleriyle insan kelimeleri arasında bir geçiş formu gibi,” diyor araştırmanın ortak yazarı William Feeney.Evrimsel iletişimin kökenine ışık tutuyorAraştırma, Nature Ecology and Evolution dergisinde yayımlandı. Bilim insanları, bu fenomenin doğal seçilimin sesli iletişim sistemlerinin evriminde oynadığı rolü anlamak için önemli bir pencere açtığını belirtiyor.Çalışma, İspanya’daki Donana Biyolojik İstasyonu ve Cornell Üniversitesi işbirliğiyle yürütüldü ve yuva parazitleri üzerine yapılan en kapsamlı araştırmalardan biri olarak tanımlanıyor.Elde edilen bulgular, Charles Darwin’in 150 yıl önce öne sürdüğü bir fikri destekliyor: Öğrenilmiş iletişim sistemleri, içgüdüsel seslerin evrimsel olarak gelişmiş versiyonları olabilir.Feeney bu noktayı şöyle özetliyor: “Bu, evrimin türlere öğrenilmiş anlamlar yüklemeyi nasıl mümkün kıldığını gösteriyor. Adeta kelimelerin doğduğu ana tanıklık ediyoruz.”Kuş dili insan diline ne kadar yakın?Araştırma, hayvan iletişimi ile insan dili arasındaki keskin sınırları da sorguluyor. Uzmanlara göre bu keşif, dilin kökenine dair yeni bir evrimsel model sunuyor: İnsan dili gibi karmaşık sistemler, içgüdüsel seslerin sosyal öğrenmeyle birleşmesi sonucu ortaya çıkmış olabilir.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/turkiyenin-ilk-cadisi-kara-fatmanin-unutulmaz-laneti-tum-koyun-haritadan-silinmesiyle-sonuclandi-1099966336.html
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095768853_2:0:2733:2048_1920x0_80_0_0_952b150172bf1942270c0ab5dcd9067f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
charles darwin, avustralya, cornell üniversitesi, haberler, bilim, kuş
charles darwin, avustralya, cornell üniversitesi, haberler, bilim, kuş

Bilim insanları şaşkın: Dünyanın dört bir yanındaki kuşlar 'aynı uyarı çığlığını' atmaya başladı

14:25 07.10.2025
© AA / Beytullah ElesAkgöl Sazlığı
Akgöl Sazlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2025
© AA / Beytullah Eles
Abone ol
Bilim insanları, dünyanın farklı kıtalarında yaşayan kuş türlerinin, yuva parazitlerine karşı aynı uyarı çağrısını geliştirdiğini keşfetti. Cornell Üniversitesi öncülüğündeki araştırma, içgüdüyle öğrenmenin birleştiği bu sesin, hayvanlar arasında ilk ortak evrimsel iletişim örneği olabileceğini ortaya koydu.
Avustralya’dan Çin’e, Zambiya’dan Avrupa’ya kadar uzanan bölgelerdeki kuşlar, yuvalarını tehdit eden parazit kuşlara karşı neredeyse aynı tonda “inleme” sesleri çıkarıyor. Üstelik bu türler milyonlarca yıllık evrimle birbirinden ayrılmış ve doğada hiç karşılaşmamış durumda.

Ortak uyarı: Parazit alarmı

Araştırmaya göre 20’den fazla kuş türü, yuva parazitlerini fark ettiklerinde bu karakteristik “whining” (inleme) sesini çıkarıyor. Bu ses, çevredeki diğer kuşlar tarafından anında tanınıyor ve tehlikenin yaklaştığı mesajını yayıyor. Yani kuşlar, “ortak bir alarm dili” oluşturmuş durumda.

İçgüdü mü, öğrenme mi?

Bilim insanları, bu sesin hem doğuştan gelen hem de öğrenilen bir yönü olduğunu belirtiyor. Cornell Üniversitesi’nden James Kennerley, kuşların önce içgüdüsel olarak sese tepki verdiğini, ardından çevrelerinden ipuçları alarak bu sesi bilinçli şekilde öğrenip tekrar ettiğini söylüyor.
“Bu çağrı, hayvanların içgüdüsel sesleriyle insan kelimeleri arasında bir geçiş formu gibi,” diyor araştırmanın ortak yazarı William Feeney.

Evrimsel iletişimin kökenine ışık tutuyor

Araştırma, Nature Ecology and Evolution dergisinde yayımlandı. Bilim insanları, bu fenomenin doğal seçilimin sesli iletişim sistemlerinin evriminde oynadığı rolü anlamak için önemli bir pencere açtığını belirtiyor.
Çalışma, İspanya’daki Donana Biyolojik İstasyonu ve Cornell Üniversitesi işbirliğiyle yürütüldü ve yuva parazitleri üzerine yapılan en kapsamlı araştırmalardan biri olarak tanımlanıyor.
Elde edilen bulgular, Charles Darwin’in 150 yıl önce öne sürdüğü bir fikri destekliyor: Öğrenilmiş iletişim sistemleri, içgüdüsel seslerin evrimsel olarak gelişmiş versiyonları olabilir.
Feeney bu noktayı şöyle özetliyor: “Bu, evrimin türlere öğrenilmiş anlamlar yüklemeyi nasıl mümkün kıldığını gösteriyor. Adeta kelimelerin doğduğu ana tanıklık ediyoruz.”

Kuş dili insan diline ne kadar yakın?

Araştırma, hayvan iletişimi ile insan dili arasındaki keskin sınırları da sorguluyor. Uzmanlara göre bu keşif, dilin kökenine dair yeni bir evrimsel model sunuyor: İnsan dili gibi karmaşık sistemler, içgüdüsel seslerin sosyal öğrenmeyle birleşmesi sonucu ortaya çıkmış olabilir.
Türkiye'nin ilk 'cadısı': Kara Fatma’nın unutulmaz laneti, tüm köyün haritadan silinmesiyle sonuçlandı, adı yasaklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2025
YAŞAM
Türkiye'nin ilk 'cadısı': Kara Fatma’nın unutulmaz laneti tüm köyün haritadan silinmesiyle sonuçlandı, adı yasaklandı
11:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала