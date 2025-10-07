Arakçi: Bu yanlış hesaplamayı sürdürmek hiçbir şeyi çözmez

23 Mayıs'ta Steve Witkoff ile 5. tur görüşmelere başladığımda şunları yazmıştım:

"Sıfır nükleer silah = Bir anlaşmamız VAR. Sıfır zenginleştirme = bir anlaşmamız YOK."

ABD Başkanı, muhatabımız tarafından kaydedilen görüşmelerin tutanaklarına baksaydı, yeni ve tarihi bir İran nükleer anlaşmasını kutlamaya ne kadar yakın olduğumuzu görürdü.

ABD Başkanı ayrıca, Irak'ın kitle imha silahlarını sakladığına dair hiçbir "istihbarat" olmadığını da hatırlatmalıdır. Ortada akıl almaz bir yıkım, binlerce ölü Amerikan askeri ve boşa giden 7 trilyon Amerikan vergi mükellefi parası vardı. Benzer şekilde, İsrail nihayet ABD'yi İran halkına saldırmaya ikna etmeseydi, İran'ın nükleer silah geliştirmeye "bir ay kala" olduğuna dair hiçbir "istihbarat" kesinlikle yoktu.

Bu eylemin başarısızlığa uğramasının ardından, İsrail şimdi savunma yeteneklerimizi hayali bir tehdit haline getirmeye çalışıyor. Amerikalılar artık İsrail'in Ebedi Savaşları'ndan bıkmış durumda.

İran Büyük bir Ülke ve İranlılar Büyük bir Millet, Büyük ve Kadim bir Medeniyetin mirasçılarıdır. Binalar ve makineler yok edilebilir, ancak kararlılığımız ASLA sarsılmaz. Bu yanlış hesaplamayı sürdürmek hiçbir şeyi çözmez.