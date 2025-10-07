Türkiye
Arakçi: Bu yanlış hesaplamayı sürdürmek hiçbir şeyi çözmez
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Trump'ın Tahran'ın nükleer programına ilişkin açıklamalarına dair müzakereden başka seçenek olmadığını söyledi. 07.10.2025
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'ın nükleer programına ilişkin açıklamaları ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun İran'ın ABD'ye ulaşacak kıtalararası balistik füze kapasitesine sahip olduğuna dair iddialarına cevap verdi.Arakçi yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarından önce ABD ile müzakere süreci sırasında 'Tahran'a sıfır nükleer silah talebi halinde anlaşma olacağını ancak sıfır zenginleştirme ısrarının ile hiçbir anlaşma olmayacağını' söylediğini hatırlatarak, şöyle konuştu:
SON HABERLER
© AP Photoİran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İsrail ve ABD'nin saldırılarında İran'da bulunan nükleer tesislerin ciddi hasar gördüğünü söyledi
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Trump'ın Tahran'ın nükleer programına ilişkin açıklamalarına dair müzakereden başka seçenek olmadığını söyledi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran'ın nükleer programına ilişkin açıklamaları ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun İran'ın ABD'ye ulaşacak kıtalararası balistik füze kapasitesine sahip olduğuna dair iddialarına cevap verdi.
Arakçi yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarından önce ABD ile müzakere süreci sırasında 'Tahran'a sıfır nükleer silah talebi halinde anlaşma olacağını ancak sıfır zenginleştirme ısrarının ile hiçbir anlaşma olmayacağını' söylediğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

23 Mayıs'ta Steve Witkoff ile 5. tur görüşmelere başladığımda şunları yazmıştım:

"Sıfır nükleer silah = Bir anlaşmamız VAR. Sıfır zenginleştirme = bir anlaşmamız YOK."

ABD Başkanı, muhatabımız tarafından kaydedilen görüşmelerin tutanaklarına baksaydı, yeni ve tarihi bir İran nükleer anlaşmasını kutlamaya ne kadar yakın olduğumuzu görürdü.

ABD Başkanı ayrıca, Irak'ın kitle imha silahlarını sakladığına dair hiçbir "istihbarat" olmadığını da hatırlatmalıdır. Ortada akıl almaz bir yıkım, binlerce ölü Amerikan askeri ve boşa giden 7 trilyon Amerikan vergi mükellefi parası vardı. Benzer şekilde, İsrail nihayet ABD'yi İran halkına saldırmaya ikna etmeseydi, İran'ın nükleer silah geliştirmeye "bir ay kala" olduğuna dair hiçbir "istihbarat" kesinlikle yoktu.

Bu eylemin başarısızlığa uğramasının ardından, İsrail şimdi savunma yeteneklerimizi hayali bir tehdit haline getirmeye çalışıyor. Amerikalılar artık İsrail'in Ebedi Savaşları'ndan bıkmış durumda.

İran Büyük bir Ülke ve İranlılar Büyük bir Millet, Büyük ve Kadim bir Medeniyetin mirasçılarıdır. Binalar ve makineler yok edilebilir, ancak kararlılığımız ASLA sarsılmaz. Bu yanlış hesaplamayı sürdürmek hiçbir şeyi çözmez.

Gazze Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2025
DÜNYA
Trump: ABD, Gazze anlaşmasına herkesin uyması için elinden gelen her şeyi yapacak
19:59
