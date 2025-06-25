https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/surpriz-ayrilik-emre-belozoglu-antalyasporu-birakti-1097318234.html
Sürpriz ayrılık: Emre Belözoğlu Antalyaspor'u bıraktı
Sürpriz ayrılık: Emre Belözoğlu Antalyaspor'u bıraktı
Sputnik Türkiye
Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Belözoğlu, ayrılığın perde arkasına... 25.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-25T13:15+0300
2025-06-25T13:15+0300
2025-06-25T13:17+0300
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Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Ayrılık kararını kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyuna ileten Belözoğlu, kararın arkasında yatan nedenleri açıklamadı ancak kulübün iç işleyişine saygı gereği detay vermekten kaçındı.'Devam edemeyecek hale geldim'Belözoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“Spekülasyonlar, olmayan gerçeklerin var gibi konuşulması geçmişten bugüne hayatımızın doğal bir parçası haline geldi ne yazık ki…”“Görev sürem boyunca imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. İmkanlarımız çerçevesinde takım olarak en iyi mücadeleyle karşılığını aldığımız bir sezonu tamamladık ve hemen yeni sezon planlamasına başladık. Ancak, gelinen noktada gelecek sezon için görünen ve gerçek olan durumların görevime devam edemeyecek hale gelmesi sebebiyle ayrılma kararı aldığımı üzülerek paylaşmak istiyorum.”'Kulübe saygımdan dolayı susuyorum'Tecrübeli teknik adam açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:“Ayrılma kararımla ilgili daha fazla detay paylaşmayı, kulübün iç işleyişine, mahremiyetine ve mesleğime duyduğum saygı gereği uygun bulmuyorum.”
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Sürpriz ayrılık: Emre Belözoğlu Antalyaspor'u bıraktı
13:15 25.06.2025 (güncellendi: 13:17 25.06.2025)
Ayrıntılar geliyor
Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Belözoğlu, ayrılığın perde arkasına dair detay vermedi ancak "görevime devam edemeyecek hale geldim" ifadeleri dikkat çekti.
Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Ayrılık kararını kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kamuoyuna ileten Belözoğlu, kararın arkasında yatan nedenleri açıklamadı ancak kulübün iç işleyişine saygı gereği detay vermekten kaçındı.
'Devam edemeyecek hale geldim'
Belözoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Spekülasyonlar, olmayan gerçeklerin var gibi konuşulması geçmişten bugüne hayatımızın doğal bir parçası haline geldi ne yazık ki…”
“Görev sürem boyunca imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. İmkanlarımız çerçevesinde takım olarak en iyi mücadeleyle karşılığını aldığımız bir sezonu tamamladık ve hemen yeni sezon planlamasına başladık. Ancak, gelinen noktada gelecek sezon için görünen ve gerçek olan durumların görevime devam edemeyecek hale gelmesi sebebiyle ayrılma kararı aldığımı üzülerek paylaşmak istiyorum.”
'Kulübe saygımdan dolayı susuyorum'
Tecrübeli teknik adam açıklamasını şu cümlelerle sonlandırdı:
“Ayrılma kararımla ilgili daha fazla detay paylaşmayı, kulübün iç işleyişine, mahremiyetine ve mesleğime duyduğum saygı gereği uygun bulmuyorum.”