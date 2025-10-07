Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/almanyadan-israil-destegi-brandenburg-kapisi-israil-bayragiyla-aydinlatildi-1100001611.html
Almanya'dan İsrail desteği: Brandenburg Kapısı İsrail bayrağıyla aydınlatıldı
Almanya'dan İsrail desteği: Brandenburg Kapısı İsrail bayrağıyla aydınlatıldı
Sputnik Türkiye
Berlin Senatosu, 7 Ekim 2023 saldırılarında hayatını kaybedenleri anmak ve hâlâ Hamas’ın elinde rehin tutulan kişilere dikkat çekmek amacıyla Brandenburg... 07.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-07T21:53+0300
2025-10-07T21:53+0300
dünya
almanya
i̇srail
i̇srail-filistin
i̇srail-filistin sorunu
i̇srail savunma bakanlığı
i̇srail ordusu
i̇srail ordusu (idf)
i̇srail hava kuvvetleri
i̇srail parlamentosu (knesset)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1100001326_0:218:910:730_1920x0_80_0_0_5782d161f350fa9abcbabe8deb991b60.jpg
Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Brandenburg Kapısı İsrail bayrağı renkleriyle aydınlatıldı.Anıtın üzerine 'BRING THEM HOME NOW' (Onları hemen eve getirin) mesajı yansıtıldı. Berlin Senatosu’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “7 Ekim 2023’ün kurbanlarını ve hâlâ Hamas'ın elinde olan insanları anmak için Brandenburg Kapısı bu akşam #BringThemHomeNOW mesajıyla aydınlatılıyor” ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/ikinci-gazze-filosu-istanbulda-15-turk-aktivist-daha-geri-dondu-1099998372.html
almanya
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1100001326_0:67:911:750_1920x0_80_0_0_f1e368b10fe9ab0c186477d208c1d2e5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
almanya, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail-filistin sorunu, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), i̇srail hava kuvvetleri, i̇srail parlamentosu (knesset)
almanya, i̇srail, i̇srail-filistin, i̇srail-filistin sorunu, i̇srail savunma bakanlığı, i̇srail ordusu, i̇srail ordusu (idf), i̇srail hava kuvvetleri, i̇srail parlamentosu (knesset)

Almanya'dan İsrail desteği: Brandenburg Kapısı İsrail bayrağıyla aydınlatıldı

21:53 07.10.2025
© Fotoğraf : Berlin Belediyesi XBrandenburger Kapısı İsrail bayrağıyla aydınlatıldı
Brandenburger Kapısı İsrail bayrağıyla aydınlatıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2025
© Fotoğraf : Berlin Belediyesi X
Abone ol
Berlin Senatosu, 7 Ekim 2023 saldırılarında hayatını kaybedenleri anmak ve hâlâ Hamas’ın elinde rehin tutulan kişilere dikkat çekmek amacıyla Brandenburg Kapısı’nı İsrail bayrağının renkleriyle aydınlattı.
Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Brandenburg Kapısı İsrail bayrağı renkleriyle aydınlatıldı.
Anıtın üzerine 'BRING THEM HOME NOW' (Onları hemen eve getirin) mesajı yansıtıldı. Berlin Senatosu’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “7 Ekim 2023’ün kurbanlarını ve hâlâ Hamas'ın elinde olan insanları anmak için Brandenburg Kapısı bu akşam #BringThemHomeNOW mesajıyla aydınlatılıyor” ifadeleri yer aldı.
Sumud Filosu Türk aktivistleri İstanbul'a indi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2025
TÜRKİYE
İkinci Gazze kafilesi İstanbul'da: 15 Türk aktivist daha geri döndü
19:18
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала