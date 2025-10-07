https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/almanyadan-israil-destegi-brandenburg-kapisi-israil-bayragiyla-aydinlatildi-1100001611.html
Almanya'dan İsrail desteği: Brandenburg Kapısı İsrail bayrağıyla aydınlatıldı
Berlin Senatosu, 7 Ekim 2023 saldırılarında hayatını kaybedenleri anmak ve hâlâ Hamas’ın elinde rehin tutulan kişilere dikkat çekmek amacıyla Brandenburg... 07.10.2025, Sputnik Türkiye
Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Brandenburg Kapısı İsrail bayrağı renkleriyle aydınlatıldı.Anıtın üzerine 'BRING THEM HOME NOW' (Onları hemen eve getirin) mesajı yansıtıldı. Berlin Senatosu’nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “7 Ekim 2023’ün kurbanlarını ve hâlâ Hamas'ın elinde olan insanları anmak için Brandenburg Kapısı bu akşam #BringThemHomeNOW mesajıyla aydınlatılıyor” ifadeleri yer aldı.
Berlin Senatosu, 7 Ekim 2023 saldırılarında hayatını kaybedenleri anmak ve hâlâ Hamas’ın elinde rehin tutulan kişilere dikkat çekmek amacıyla Brandenburg Kapısı’nı İsrail bayrağının renkleriyle aydınlattı.
