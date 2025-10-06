Türkiye
Altından çifte rekor: Gram altın ve ons altın tarihi seviyeleri gördü
Altından çifte rekor: Gram altın ve ons altın tarihi seviyeleri gördü
Altın fiyatları hem ons hem de gram tarafında yükseliş yaşamaya devam ediyor. 06.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-06T09:42+0300
2025-10-06T10:10+0300
Altından çifte rekor: Gram altın ve ons altın tarihi seviyeleri gördü

09:42 06.10.2025 (güncellendi: 10:10 06.10.2025)
Altın fiyatları hem ons hem de gram tarafında yükseliş yaşamaya devam ediyor.
Son haftalarda gram altın rekor üstüne rekor kırıyor. 6 Ekim haftasına da altın yeni rekorlar ve yeni seviyelerle başladı. ABD federal hükümetin kapanması ve belirsizlikler sürerken altın gündeme rekor kırarak tepki veriyor.

Gram altında rekor: 6 Ekim gram altın ne kadar?

Gram altın güne 5262 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5206 lira, en yüksek de 5271 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5266 liradan alıcı buluyor.

6 Ekim ons altın fiyatları

Ons altın bu sabah 3 bin 933 dolara dolara kadar yükseldikten sonra Cuma gününe göre yüzde 1'in üzerinde artışla 3 bin 930 dolardan işlem görüyor. ABD'de federal hükümetin kısmen kapanması, Cuma günü açıklanması gereken istihdam verilerini ertelettirdi ve bu durum zaten belirsiz olan ekonomik görünümü daha da karanlık hale getirdi.
Ons altın güne 3887 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3884 dolar, en yüksek de 3933 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3929 dolardan işlem geçiyor.

Çeyrek altın ne kadar 6 Ekim?

Çeyrek altın alış: 8.658 lira
Çeyrek altın satış: 8.525 lira

Tam altın ne kadar 6 Ekim?

Tam altın alış: 34.540 lira
Tam altın satış: 33.494 lira
