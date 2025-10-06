https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/altindan-cifte-rekor-gram-altin-ve-ons-altin-tarihi-seviyeleri-gordu-1099943328.html
Altından çifte rekor: Gram altın ve ons altın tarihi seviyeleri gördü
Altından çifte rekor: Gram altın ve ons altın tarihi seviyeleri gördü
Sputnik Türkiye
Altın fiyatları hem ons hem de gram tarafında yükseliş yaşamaya devam ediyor. 06.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-06T09:42+0300
2025-10-06T09:42+0300
2025-10-06T10:10+0300
ekonomi̇
altın
gram altın
yarım gram altın
çeyrek altın
ons altın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099782248_0:229:1024:805_1920x0_80_0_0_3834cb0d23b6d13cd94cdb1a53e0ed50.png
Son haftalarda gram altın rekor üstüne rekor kırıyor. 6 Ekim haftasına da altın yeni rekorlar ve yeni seviyelerle başladı. ABD federal hükümetin kapanması ve belirsizlikler sürerken altın gündeme rekor kırarak tepki veriyor.Gram altında rekor: 6 Ekim gram altın ne kadar?Gram altın güne 5262 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5206 lira, en yüksek de 5271 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5266 liradan alıcı buluyor.6 Ekim ons altın fiyatlarıOns altın bu sabah 3 bin 933 dolara dolara kadar yükseldikten sonra Cuma gününe göre yüzde 1'in üzerinde artışla 3 bin 930 dolardan işlem görüyor. ABD'de federal hükümetin kısmen kapanması, Cuma günü açıklanması gereken istihdam verilerini ertelettirdi ve bu durum zaten belirsiz olan ekonomik görünümü daha da karanlık hale getirdi.Ons altın güne 3887 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3884 dolar, en yüksek de 3933 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3929 dolardan işlem geçiyor.Çeyrek altın ne kadar 6 Ekim?Çeyrek altın alış: 8.658 liraÇeyrek altın satış: 8.525 liraTam altın ne kadar 6 Ekim?Tam altın alış: 34.540 liraTam altın satış: 33.494 lira
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/rekor-ustune-rekor-kiriyor-gram-altin-ne-kadar-oldu-1099781952.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099782248_0:133:1024:901_1920x0_80_0_0_28a31440c138eec850c3915efc0d670d.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gram altın ne kadar, gram altın, altın fiyatları, gram altın 6 ekim, 6 ekim ons altın, altın rekor, altın rekor seviye
gram altın ne kadar, gram altın, altın fiyatları, gram altın 6 ekim, 6 ekim ons altın, altın rekor, altın rekor seviye
Altından çifte rekor: Gram altın ve ons altın tarihi seviyeleri gördü
09:42 06.10.2025 (güncellendi: 10:10 06.10.2025)
Ayrıntılar geliyor
Altın fiyatları hem ons hem de gram tarafında yükseliş yaşamaya devam ediyor.
Son haftalarda gram altın rekor üstüne rekor kırıyor. 6 Ekim haftasına da altın yeni rekorlar ve yeni seviyelerle başladı. ABD federal hükümetin kapanması ve belirsizlikler sürerken altın gündeme rekor kırarak tepki veriyor.
Gram altında rekor: 6 Ekim gram altın ne kadar?
Gram altın güne 5262 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5206 lira, en yüksek de 5271 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5266 liradan alıcı buluyor.
6 Ekim ons altın fiyatları
Ons altın bu sabah 3 bin 933 dolara dolara kadar yükseldikten sonra Cuma gününe göre yüzde 1'in üzerinde artışla 3 bin 930 dolardan işlem görüyor. ABD'de federal hükümetin kısmen kapanması, Cuma günü açıklanması gereken istihdam verilerini ertelettirdi ve bu durum zaten belirsiz olan ekonomik görünümü daha da karanlık hale getirdi.
Ons altın güne 3887 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3884 dolar, en yüksek de 3933 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3929 dolardan işlem geçiyor.
Çeyrek altın ne kadar 6 Ekim?
Çeyrek altın alış: 8.658 lira
Çeyrek altın satış: 8.525 lira
Tam altın ne kadar 6 Ekim?
Tam altın alış: 34.540 lira
Tam altın satış: 33.494 lira