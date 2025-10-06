https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/altindan-cifte-rekor-gram-altin-ve-ons-altin-tarihi-seviyeleri-gordu-1099943328.html

Altından çifte rekor: Gram altın ve ons altın tarihi seviyeleri gördü

Altından çifte rekor: Gram altın ve ons altın tarihi seviyeleri gördü

Altın fiyatları hem ons hem de gram tarafında yükseliş yaşamaya devam ediyor. 06.10.2025

Son haftalarda gram altın rekor üstüne rekor kırıyor. 6 Ekim haftasına da altın yeni rekorlar ve yeni seviyelerle başladı. ABD federal hükümetin kapanması ve belirsizlikler sürerken altın gündeme rekor kırarak tepki veriyor.Gram altında rekor: 6 Ekim gram altın ne kadar?Gram altın güne 5262 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5206 lira, en yüksek de 5271 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5266 liradan alıcı buluyor.6 Ekim ons altın fiyatlarıOns altın bu sabah 3 bin 933 dolara dolara kadar yükseldikten sonra Cuma gününe göre yüzde 1'in üzerinde artışla 3 bin 930 dolardan işlem görüyor. ABD'de federal hükümetin kısmen kapanması, Cuma günü açıklanması gereken istihdam verilerini ertelettirdi ve bu durum zaten belirsiz olan ekonomik görünümü daha da karanlık hale getirdi.Ons altın güne 3887 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 3884 dolar, en yüksek de 3933 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 3929 dolardan işlem geçiyor.Çeyrek altın ne kadar 6 Ekim?Çeyrek altın alış: 8.658 liraÇeyrek altın satış: 8.525 liraTam altın ne kadar 6 Ekim?Tam altın alış: 34.540 liraTam altın satış: 33.494 lira

