Abdülkadir Selvi: CHP’nin oylarında artış var

"Ağustos ayı ile eylül ayı verileri karşılaştırıldığında AK Parti oy oranını korurken, CHP’deki 2 puanlık artış dikkatinizi çekmiştir. Peki CHP ne yaptı da 1 ay içinde 2 puanlık bir sıçrama yaptı?

Ağustos ayı verilerini analiz ederken CHP’nin 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte oylarını yüzde 35 seviyesine kadar çıkardığını ama sadece İmamoğlu’na endeksli bir politika yürüttüğü için yüzde 30’un altına doğru gerilediğini yazmıştım.

CHP, halkın sorunlarına yönelik politikalar üretemediği ve alternatif çözüm önerileri sunmadığı için İmamoğlu rüzgârı ile şişen yelkenleri inmeye başlamıştı. CHP’nin oylarının 2 puan yükselişine gelince, burada siyaset tarihinde çokça örnekleri görülen bir olay karşımıza çıkıyor. Dışarıdan müdahaleler her zaman mağdura yarar."