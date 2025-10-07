Türkiye
Abdülkadir Selvi: CHP’nin oylarında artış var
Abdülkadir Selvi: CHP’nin oylarında artış var
Gazeteci Abdülkadir Selvi, GENAR'ın eylül ayı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını köşesine taşıdı. Selvi sonuçlarla ilgili "CHP'nin oylarında artış var"...
Abdülkadir Selvi, Hürriyet gazetesinde yayımlanan bugünkü köşe yazısınında siyasi partilere dair kamuoyu araştırması yapan GENAR'ın eylül ayı sonuçlarını kaleme aldı. Selvi'nin yazısında şu ifadeler yer aldı:CHP'nin oy oranlarının Eylül ayında önceki aya göre arttığını belirten Selvi, yazısında şunları kaydetti:
Abdülkadir Selvi: CHP’nin oylarında artış var

07:56 07.10.2025 (güncellendi: 08:00 07.10.2025)
Gazeteci Abdülkadir Selvi, GENAR'ın eylül ayı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını köşesine taşıdı. Selvi sonuçlarla ilgili "CHP’nin oylarında artış var" ifadelerini kullandı.
Abdülkadir Selvi, Hürriyet gazetesinde yayımlanan bugünkü köşe yazısınında siyasi partilere dair kamuoyu araştırması yapan GENAR'ın eylül ayı sonuçlarını kaleme aldı. Selvi'nin yazısında şu ifadeler yer aldı:

"Ünlü kamuoyu araştırmacısı İhsan Aktaş’ın başkanı olduğu GENAR’ın eylül ayı araştırmasında çarpıcı sonuçlar var.

Önce bu verileri paylaşmak istiyorum. AK Parti yüzde 33.9, CHP yüzde 32.2, DEM Parti yüzde 9.9, MHP yüzde 8.5, İYİ Parti yüzde 5.2, Zafer Partisi yüzde 3.6, Yeniden Refah Partisi yüzde 2.2, TİP yüzde 1.3, Saadet Partisi yüzde 1.0, Anahtar Parti yüzde 0.9, BBP yüzde 0.6."

CHP'nin oy oranlarının Eylül ayında önceki aya göre arttığını belirten Selvi, yazısında şunları kaydetti:

"Ağustos ayı ile eylül ayı verileri karşılaştırıldığında AK Parti oy oranını korurken, CHP’deki 2 puanlık artış dikkatinizi çekmiştir. Peki CHP ne yaptı da 1 ay içinde 2 puanlık bir sıçrama yaptı?

Ağustos ayı verilerini analiz ederken CHP’nin 19 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla başlayan süreçte oylarını yüzde 35 seviyesine kadar çıkardığını ama sadece İmamoğlu’na endeksli bir politika yürüttüğü için yüzde 30’un altına doğru gerilediğini yazmıştım.

CHP, halkın sorunlarına yönelik politikalar üretemediği ve alternatif çözüm önerileri sunmadığı için İmamoğlu rüzgârı ile şişen yelkenleri inmeye başlamıştı. CHP’nin oylarının 2 puan yükselişine gelince, burada siyaset tarihinde çokça örnekleri görülen bir olay karşımıza çıkıyor. Dışarıdan müdahaleler her zaman mağdura yarar."

