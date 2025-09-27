CHP Genel Başkanı Özel: Kurucusu Gazi Mustafa Kemal’in partisi CHP 'kimsesizlerin kimsesi' olmaya geliyor

Eber Gölü kurumaya yüz tuttu, önlem almıyorlar. Bu milletin refahını ve huzurunu feda ediyorlar. Bugün 1 gram altın 5 bin lirayı geçti. AK Parti geldiğinde 23 yıl önce en düşük emekli maaşı ile 8 çeyrek alınıyordu. Bugün en düşük emekli maaşı 2 çeyrek altın alıyor. Tayyip Erdoğan geldiğinden bugüne hiç bir şeyi iyileştirmese ama emeklilere de ilişmese bugün 56 bin lira alacak emekli 16 bin lira alıyor. Bu yoksulluk, hatta açlık demek. Asgari ücretli, Tayyip Erdoğan geldiğinde 7 çeyrek alıyordu. Hesapta yanlışlık yok. Bugün en düşük emekli maaşı asgari ücretin yüzde 60-65'i. Asgari ücret ise 22 bin lira gibi açlık sınırının altında bir seviyede. Eskiden 7 çeyrek altın yani hiç gelmese hiç ilişmese emekçiye dokunmasa 50 bin lira alacakken asgari ücretli bugün 22 bin lira alıyor.

Hesabı herkes şöyle yapsın; 'Tayyip Erdoğan'dan kurtulursam asgari ücret 50 bin lira olur. Emekli maaşım 56 bin lira olur'. Memurun aldığı 14,5 çeyrek altının bugünün geldiği nokta tam tamına 5,5 çeyrek altın. Memur ayda 9 çeyrek altın kaybetmiş. Üniversiteye yolladığın öğrenci bile 1,5 çeyrek altın burs alırken gram altının yarısını alıyor. Oysa bunlar gelmeden önce bir öğrenci bursu 1,5 çeyrek altındı.