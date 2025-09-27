https://anlatilaninotesi.com.tr/20250927/chp-genel-baskani-ozel-kurucusu-gazi-mustafa-kemalin-partisi-chp-kimsesizlerin-kimsesi-olmaya-1099720985.html
CHP Genel Başkanı Özel: Kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in partisi CHP 'kimsesizlerin kimsesi' olmaya geliyor
CHP Genel Başkanı Özel: Kurucusu Gazi Mustafa Kemal’in partisi CHP 'kimsesizlerin kimsesi' olmaya geliyor
27.09.2025
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" sloganıyla Afyonkarahisar Zafer Meydanı'nda düzenlediği mitingde halka hitap etti.Afyonkarahisar'da 1950'den bu yana yapılan belediye seçimlerinde yurttaşların sandık başında kente kimin hizmet edeceğine karar verdiğini ifade eden Özel, kentin geçmişte 15 kez CHP'ye belediye başkanlığını vermediğini hatırlattı. "Sabrettik, çalıştık, hatayı kendimizde aradık" diyen Özel, Burcu Köksal'ın yüzde 51 oyla seçimi kazanarak belediye başkanı olduğunu vurguladı.'İktidar Afyonkarahisar'ı unuttu'Özel, iktidarın Afyonkarahisar'ı unuttuğunu ileri sürerek, şöyle konuştu:'Kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in partisi olarak kimsesizlerin kimsesi olmaya geliyoruz'Özel, iktidarın emekliye, asgari ücretliye, öğrenciye, çiftçiye ve esnafa iyi gelmediğini savundu.İktidarın sadece zengine, yandaşa, işi gücü yerinde olanlara iyi geldiğini ileri süren Özel, "Bu memlekette zengin yüzde 20, yani en zengin yüzde 20, toplam gelirin yüzde 90'nını alıyor. Geri kalan yüzde 80'i sadece yüzde 10'nunu alıyor. O yüzden biz CHP olarak adı üstünde halkın partisiyiz. Kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in partisi olarak kimsesizlerin kimsesi olmaya geliyoruz. Emeklinin, asgari ücretlinin, öğrencinin, esnafın ve milletin partisi CHP'dir" ifadelerini kullandı.'Sayıştay gelip denetlemiş, hiç kusur görmemiş'Özel, siyasetin öncelik belirleme işi olduğunu belirterek, meydanlarda olduklarını kaydetti. Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser harcamalarına ilişkin başlatılan soruşturmaya da değinen Özel, şu sözlerle konuşmasını tamamladı:
CHP Genel Başkanı Özel: Kurucusu Gazi Mustafa Kemal’in partisi CHP 'kimsesizlerin kimsesi' olmaya geliyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Afyonkarahisar mitinginde, emekliden asgari ücretliye, öğrenciden esnafa herkesin partisi olduklarını vurguladı ve iktidarı ekonomik kriz ile sosyal adaletsizlik üzerinden eleştirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla Afyonkarahisar Zafer Meydanı’nda düzenlediği mitingde halka hitap etti.
Afyonkarahisar’da 1950’den bu yana yapılan belediye seçimlerinde yurttaşların sandık başında kente kimin hizmet edeceğine karar verdiğini ifade eden Özel, kentin geçmişte 15 kez CHP’ye belediye başkanlığını vermediğini hatırlattı. “Sabrettik, çalıştık, hatayı kendimizde aradık” diyen Özel, Burcu Köksal’ın yüzde 51 oyla seçimi kazanarak belediye başkanı olduğunu vurguladı.
'İktidar Afyonkarahisar'ı unuttu'
Özel, iktidarın Afyonkarahisar'ı unuttuğunu ileri sürerek, şöyle konuştu:
Eber Gölü kurumaya yüz tuttu, önlem almıyorlar. Bu milletin refahını ve huzurunu feda ediyorlar. Bugün 1 gram altın 5 bin lirayı geçti. AK Parti geldiğinde 23 yıl önce en düşük emekli maaşı ile 8 çeyrek alınıyordu. Bugün en düşük emekli maaşı 2 çeyrek altın alıyor. Tayyip Erdoğan geldiğinden bugüne hiç bir şeyi iyileştirmese ama emeklilere de ilişmese bugün 56 bin lira alacak emekli 16 bin lira alıyor. Bu yoksulluk, hatta açlık demek. Asgari ücretli, Tayyip Erdoğan geldiğinde 7 çeyrek alıyordu. Hesapta yanlışlık yok. Bugün en düşük emekli maaşı asgari ücretin yüzde 60-65'i. Asgari ücret ise 22 bin lira gibi açlık sınırının altında bir seviyede. Eskiden 7 çeyrek altın yani hiç gelmese hiç ilişmese emekçiye dokunmasa 50 bin lira alacakken asgari ücretli bugün 22 bin lira alıyor.
Hesabı herkes şöyle yapsın; 'Tayyip Erdoğan'dan kurtulursam asgari ücret 50 bin lira olur. Emekli maaşım 56 bin lira olur'. Memurun aldığı 14,5 çeyrek altının bugünün geldiği nokta tam tamına 5,5 çeyrek altın. Memur ayda 9 çeyrek altın kaybetmiş. Üniversiteye yolladığın öğrenci bile 1,5 çeyrek altın burs alırken gram altının yarısını alıyor. Oysa bunlar gelmeden önce bir öğrenci bursu 1,5 çeyrek altındı.
'Kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in partisi olarak kimsesizlerin kimsesi olmaya geliyoruz'
Özel, iktidarın emekliye, asgari ücretliye, öğrenciye, çiftçiye ve esnafa iyi gelmediğini savundu.
İktidarın sadece zengine, yandaşa, işi gücü yerinde olanlara iyi geldiğini ileri süren Özel, "Bu memlekette zengin yüzde 20, yani en zengin yüzde 20, toplam gelirin yüzde 90'nını alıyor. Geri kalan yüzde 80'i sadece yüzde 10'nunu alıyor. O yüzden biz CHP olarak adı üstünde halkın partisiyiz. Kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in partisi olarak kimsesizlerin kimsesi olmaya geliyoruz. Emeklinin, asgari ücretlinin, öğrencinin, esnafın ve milletin partisi CHP'dir" ifadelerini kullandı.
'Sayıştay gelip denetlemiş, hiç kusur görmemiş'
Özel, siyasetin öncelik belirleme işi olduğunu belirterek, meydanlarda olduklarını kaydetti. Ankara Büyükşehir Belediyesinin konser harcamalarına ilişkin başlatılan soruşturmaya da değinen Özel, şu sözlerle konuşmasını tamamladı:
Mansur Başkan'a saldırı başlattılar. Öncelikle şunu söyleyeyim Ekrem Başkan da, Mansur Başkan da bu milletin gönlünde yer tutmuş, bu milletin sevdiği, inandığı, güvendiği tertemiz insanlardır. İkisinin de arkasında halk ve millet vardır. Onları kimseye kurban etmeyiz.
Güya 'konserde usulsüzlük var' diye yalan atıyorlar. Sayıştay gelip denetlemiş, hiç kusur görmemiş. Müfettişler gelmiş denetlemiş, hiç kusur görmemiş. Mansur Başkan haksız ithamlara karşı iç denetleme yapmış bir kuruş yolsuzluk çıkmamış. Çıka çıka bir kişide kusur çıkmış o kişi Melih Gökçek döneminde işe alınan bir memurmuş. Hakkında işlemler yapılmış. Melih Gökçek'in oğlu tarafından MASAK raporunu almışlar. Bu kişiyi güya itirafçı ve iftiracı yapmışlar, etrafındakilere kara çalıyor. Ama kendi elleri kara. İftira attığı kimsenin hesabında bir kuruş hareket, zenginleşme, rüşvet ve irtikap yok. Bunun üzerinden tertemiz insanları suçluyorlar.