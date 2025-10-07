https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/abdde-bir-ambulans-helikopter-otoyola-dustu-3-agir-yarali-1099979713.html
ABD'de bir ambülans helikopter otoyola düştü: 3 ağır yaralı
ABD'de bir ambülans helikopter otoyola düştü: 3 ağır yaralı
Sputnik Türkiye
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde hasta taşıyan bir ambulans helikopter, dün akşam bilinmeyen bir sebepten otoyola düştü. 3 kişinin ağır yaralandığını belirten... 07.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-07T11:31+0300
2025-10-07T11:31+0300
2025-10-07T11:31+0300
dünya
sacramento
abd
helikopter
helikopter kazası
ambulans helikopter
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099978887_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1d13066048abd0ead7385229b361906d.png
Kaliforniya'nın Sacramento bölgesinde dün akşam meydana gelen olayda içinde üç kişi bulunan ambülans helikopter, henüz bilinmeyen bir sebepten otoyola düştü. Kazaya herhangi bir aracın karışmadığını vurgulayan polis, ikisi kadın biri erkek olan ağır yaralıların durumunun kritik olduğu ve hastaneye kaldırıldığını ifade etti.Sacramento itfaiyesi ise çevredeki sivillerin ve ekiplerin olay yerine koşarak helikopterin altında sıkışan bir kişiyi kurtardıklarını vurguladı.Helikopterde hasta bulunmuyorduHelikopterin sahibi şirket ise sosyal medya üzerinden, "Bu akşam Sacramento'da, 50. Karayolu'nda bir REACH Air Medical helikopterinin karıştığı bir kazayı biliyoruz ve etkilenenler için dua ediyoruz. Bu durumun ayrıntılarını ve olaya karışan REACH mürettebatının durumunu belirleme sürecindeyiz. Mürettebat bölge hastanelerine kaldırıldı. Bilgi edinildikçe paylaşmaya devam edeceğiz. Helikopterde hasta bulunmuyordu" açıklamasını yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/muglada-yangin-sondurme-ucagi-kaza-kirima-ugradi-1098931089.html
sacramento
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/07/1099978887_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_3acbc3813e8978e75899cd734730389f.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sacramento, abd, helikopter, helikopter kazası, ambulans helikopter
sacramento, abd, helikopter, helikopter kazası, ambulans helikopter
ABD'de bir ambülans helikopter otoyola düştü: 3 ağır yaralı
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde hasta taşıyan bir ambulans helikopter, dün akşam bilinmeyen bir sebepten otoyola düştü. 3 kişinin ağır yaralandığını belirten yetkililer, iki kadın ve bir erkekten oluşan yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade etti.
Kaliforniya'nın Sacramento bölgesinde dün akşam meydana gelen olayda içinde üç kişi bulunan ambülans helikopter, henüz bilinmeyen bir sebepten otoyola düştü. Kazaya herhangi bir aracın karışmadığını vurgulayan polis, ikisi kadın biri erkek olan ağır yaralıların durumunun kritik olduğu ve hastaneye kaldırıldığını ifade etti.
Sacramento itfaiyesi ise çevredeki sivillerin ve ekiplerin olay yerine koşarak helikopterin altında sıkışan bir kişiyi kurtardıklarını vurguladı.
Helikopterde hasta bulunmuyordu
Helikopterin sahibi şirket ise sosyal medya üzerinden, "Bu akşam Sacramento'da, 50. Karayolu'nda bir REACH Air Medical helikopterinin karıştığı bir kazayı biliyoruz ve etkilenenler için dua ediyoruz. Bu durumun ayrıntılarını ve olaya karışan REACH mürettebatının durumunu belirleme sürecindeyiz. Mürettebat bölge hastanelerine kaldırıldı. Bilgi edinildikçe paylaşmaya devam edeceğiz. Helikopterde hasta bulunmuyordu" açıklamasını yaptı.