ABD'de bir ambülans helikopter otoyola düştü: 3 ağır yaralı

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde hasta taşıyan bir ambulans helikopter, dün akşam bilinmeyen bir sebepten otoyola düştü. 3 kişinin ağır yaralandığını belirten... 07.10.2025, Sputnik Türkiye

Kaliforniya'nın Sacramento bölgesinde dün akşam meydana gelen olayda içinde üç kişi bulunan ambülans helikopter, henüz bilinmeyen bir sebepten otoyola düştü. Kazaya herhangi bir aracın karışmadığını vurgulayan polis, ikisi kadın biri erkek olan ağır yaralıların durumunun kritik olduğu ve hastaneye kaldırıldığını ifade etti.Sacramento itfaiyesi ise çevredeki sivillerin ve ekiplerin olay yerine koşarak helikopterin altında sıkışan bir kişiyi kurtardıklarını vurguladı.Helikopterde hasta bulunmuyorduHelikopterin sahibi şirket ise sosyal medya üzerinden, "Bu akşam Sacramento'da, 50. Karayolu'nda bir REACH Air Medical helikopterinin karıştığı bir kazayı biliyoruz ve etkilenenler için dua ediyoruz. Bu durumun ayrıntılarını ve olaya karışan REACH mürettebatının durumunu belirleme sürecindeyiz. Mürettebat bölge hastanelerine kaldırıldı. Bilgi edinildikçe paylaşmaya devam edeceğiz. Helikopterde hasta bulunmuyordu" açıklamasını yaptı.

