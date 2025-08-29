https://anlatilaninotesi.com.tr/20250829/muglada-yangin-sondurme-ucagi-kaza-kirima-ugradi-1098931089.html
Muğla’da yangın söndürme uçağı kaza kırıma uğradı
Muğla’da yangın söndürme uçağı kaza kırıma uğradı
Aydın'daki orman yangınına müdahale etmek üzere havalanan uçak, teknik arıza nedeniyle boş bir araziye acil iniş gerçekleştirdi. İniş sırasında takla atan uçak...
Muğla’nın Yatağan ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü’ne ait Air Tractor tipi yangın söndürme uçağı acil iniş sırasında kaza yaptı.Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aydın'daki orman yangınına müdahaleye giden pilotun, uçakta meydana gelen teknik arıza nedeniyle acil iniş sırasında tarlada takla attığını duyurdu. Vali, yaralının sağlık kontrolleri için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiğini, hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.
Aydın’daki orman yangınına müdahale etmek üzere havalanan uçak, teknik arıza nedeniyle boş bir araziye acil iniş gerçekleştirdi. İniş sırasında takla atan uçak kaza kırıma uğradı.
Muğla’nın Yatağan ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü’ne ait Air Tractor tipi yangın söndürme uçağı acil iniş sırasında kaza yaptı.
Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aydın'daki orman yangınına müdahaleye giden pilotun, uçakta meydana gelen teknik arıza nedeniyle acil iniş sırasında tarlada takla attığını duyurdu.
Vali, yaralının sağlık kontrolleri için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiğini, hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.