Muğla’da yangın söndürme uçağı kaza kırıma uğradı
Muğla’da yangın söndürme uçağı kaza kırıma uğradı
Aydın’daki orman yangınına müdahale etmek üzere havalanan uçak, teknik arıza nedeniyle boş bir araziye acil iniş gerçekleştirdi. İniş sırasında takla atan uçak... 29.08.2025, Sputnik Türkiye
Muğla’nın Yatağan ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü’ne ait Air Tractor tipi yangın söndürme uçağı acil iniş sırasında kaza yaptı.Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aydın'daki orman yangınına müdahaleye giden pilotun, uçakta meydana gelen teknik arıza nedeniyle acil iniş sırasında tarlada takla attığını duyurdu. Vali, yaralının sağlık kontrolleri için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiğini, hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.
muğla, muğla valiliği, muğla i̇l jandarma komutanlığı, yangın, yangın söndürme, yangın alarmı, yangın felaketi, uçak, uçak kazası
Muğla’da yangın söndürme uçağı kaza kırıma uğradı

23:13 29.08.2025
© AA / Muğla Orman Bölge MüdürlüğüUçak kazası
Uçak kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 29.08.2025
© AA / Muğla Orman Bölge Müdürlüğü
Aydın’daki orman yangınına müdahale etmek üzere havalanan uçak, teknik arıza nedeniyle boş bir araziye acil iniş gerçekleştirdi. İniş sırasında takla atan uçak kaza kırıma uğradı.
Muğla’nın Yatağan ilçesinde Orman Genel Müdürlüğü’ne ait Air Tractor tipi yangın söndürme uçağı acil iniş sırasında kaza yaptı.
Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aydın'daki orman yangınına müdahaleye giden pilotun, uçakta meydana gelen teknik arıza nedeniyle acil iniş sırasında tarlada takla attığını duyurdu.
Vali, yaralının sağlık kontrolleri için Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiğini, hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.
Hatay'da orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahalede bulunuyor
