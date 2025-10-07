Futbolseverlere kötü haber: 2026 FIFA Dünya Kupası'nın en ucuz biletinin fiyatı 2022 finalindeki biletlerin 10 katı oldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251007/1099991716.html
2025-10-07T15:09+0300
2025-10-07T15:09+0300
2025-10-07T15:09+0300
Futbolseverlerin merakla beklediği 2026 Dünya Kupası'ndaki yüksek bilet fiyatları dikkat çekti. Öyle ki ABD'de oynanacak 2026 Dünya Kupası finalinin en ucuz bileti, Katar'daki 2022 finalinde taraftarların ödediği en ucuz bilet fiyatının 10 katını buldu. 2026 Dünya Kupası finalinin en ucuz bileti 2 bin 30 dolar, en pahalısı ise 6 bin 370 dolara satılıyor. ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın bilet fiyatları ile ulaşım ve konaklama giderleri baz alındığında taraftarlar açısından turnuva tarihinin en pahalı organizasyonu olacağı belirtiliyorTurnuva tarihinin en pahalı organizasyonu olacakFIFA'dan yapılan açıklamaya göre, gelecek yaz oynanacak maçların ilk etap biletleri satışa çıktı ve 4,5 milyondan fazla taraftar bilet satın alma şansı için çekilişe katılırken ikinci etap bilet satışları ise 27 Ekim'de başlayacak.ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın bilet fiyatları ile ulaşım ve konaklama giderleri baz alındığında taraftarlar açısından turnuva tarihinin en pahalı organizasyonu olacağı belirtiliyor.Final bileti 6 bin 370 dolara satılıyorFIFA, resmi olarak bir fiyat listesi açıklamazken geçen hafta boyunca çekilişte bilet almaya hak kazanan taraftarlar tarafından listelenmeye başlanan bilet fiyatlarının daha önceki Dünya Kupası organizasyonlarından yüksek olduğu öğrenildi. Bilet fiyatları dört farklı kategoride belirlenirken ABD'deki ilk maçın biletleri 560 dolar ile 2 bin 235 dolar arasında değişiyor.Katar'daki son Dünya Kupası'nda açılış maçının fiyatı 55 dolar ile 618 dolar arasındaydı.Ayrıca, ABD'de oynanacak 2026 Dünya Kupası finalinin en ucuz bileti 2 bin 30 dolar, en pahalısı ise 6 bin 370 dolara satılıyor. Katar'daki 2022 finalinin en ucuz bileti 206 dolar, en pahalı bileti ise bin 607 dolara satılmıştı. ABD'de oynanacak 2026 Dünya Kupası finalinin en ucuz bileti, Katar'daki 2022 finalinde taraftarların ödediği en ucuz bilet fiyatının 10 katı düzeyinde bulunuyor.Öte yandan; Rusya ve Katar, Dünya Kupası'nın önceki iki organizasyonunda taraftarlar için vize hızlandırma süreçlerini uygularken, ABD taraftarın organizasyon boyunca ülkeye girişini kolaylaştırmak için henüz benzer bir adım atmadı.
Turnuva tarihinin en pahalı organizasyonu olacak
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, gelecek yaz oynanacak maçların ilk etap biletleri satışa çıktı ve 4,5 milyondan fazla taraftar bilet satın alma şansı için çekilişe katılırken ikinci etap bilet satışları ise 27 Ekim'de başlayacak.
ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın bilet fiyatları ile ulaşım ve konaklama giderleri baz alındığında taraftarlar açısından turnuva tarihinin en pahalı organizasyonu olacağı belirtiliyor.
Final bileti 6 bin 370 dolara satılıyor
FIFA, resmi olarak bir fiyat listesi açıklamazken geçen hafta boyunca çekilişte bilet almaya hak kazanan taraftarlar tarafından listelenmeye başlanan bilet fiyatlarının daha önceki Dünya Kupası organizasyonlarından yüksek olduğu öğrenildi. Bilet fiyatları dört farklı kategoride belirlenirken ABD'deki ilk maçın biletleri 560 dolar ile 2 bin 235 dolar arasında değişiyor.
Katar'daki son Dünya Kupası'nda açılış maçının fiyatı 55 dolar ile 618 dolar arasındaydı.
Ayrıca, ABD'de oynanacak 2026 Dünya Kupası finalinin en ucuz bileti 2 bin 30 dolar, en pahalısı ise 6 bin 370 dolara satılıyor. Katar'daki 2022 finalinin en ucuz bileti 206 dolar, en pahalı bileti ise bin 607 dolara satılmıştı. ABD'de oynanacak 2026 Dünya Kupası finalinin en ucuz bileti, Katar'daki 2022 finalinde taraftarların ödediği en ucuz bilet fiyatının 10 katı düzeyinde bulunuyor.
Öte yandan; Rusya ve Katar, Dünya Kupası'nın önceki iki organizasyonunda taraftarlar için vize hızlandırma süreçlerini uygularken, ABD taraftarın organizasyon boyunca ülkeye girişini kolaylaştırmak için henüz benzer bir adım atmadı.