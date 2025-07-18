https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/penalti-ve-var-icin-yeni-kural-hazirligi-penaltidan-donen-topu-tamamlayip-gol-yapma-ihtimali-1097974429.html

Penaltı ve VAR için yeni kural hazırlığı: Penaltıdan dönen topu tamamlayıp gol yapma ihtimali ortadan kalkıyor mu?

Penaltı ve VAR için yeni kural hazırlığı: Penaltıdan dönen topu tamamlayıp gol yapma ihtimali ortadan kalkıyor mu?

Sputnik Türkiye

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, penaltı ve VAR uygulamasında radikal değişiklikler gerçekleştirecek. 18.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-18T09:55+0300

2025-07-18T09:55+0300

2025-07-18T09:55+0300

spor

ifab

var

video yardımcı hakem (var)

dünya kupası

penaltı

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Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbolun oyun kurallarında köklü değişikliklere hazırlanıyor. İngiliz The Times gazetesinin haberine göre, IFAB’ın kasım ayında yapacağı toplantının gündeminde penaltı vuruşları ve VAR (Video Yardımcı Hakem) sistemine dair dikkat çeken öneriler bulunuyor.Penaltılarda yeni dönemYeni düzenleme önerisine göre, penaltı vuruşlarında top kaleciden ya da direkten dönerse oyun devam etmeyecek. Bu gibi durumlarda top rakip takıma kale vuruşu olarak verilecek. Yani penaltıdan dönen topu tamamlayıp gol yapma ihtimali tamamen ortadan kalkacak.Bu değişiklik, penaltı vuruşlarının stratejisini ve heyecanını tamamen değiştirebilecek potansiyele sahip.VAR'ın yetkisi genişliyorIFAB’ın önerdiği bir diğer değişiklik, VAR’ın yetki alanının genişletilmesi. Buna göre:Bu değişikliklerle birlikte IFAB, VAR sisteminin oyuna daha fazla etki etmesini ve hakem hatalarının en aza indirilmesini hedefliyor.2026 Dünya Kupası’na yetişecek mi?Eğer önerilen kural değişiklikleri kasım ayında IFAB toplantısında kabul edilirse, genel kurulda yapılacak oylamanın ardından 1 Haziran 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek. Böylece bu yeni kurallar, 2026 Dünya Kupası'nda da uygulanmaya başlanabilecek.

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Sputnik Türkiye

2026 dünya kupası yeni kurallar, ifab yeni kararlar, futbolda penaltı kuralı değişti, var sistemi değişiyor, futbolda var yeni yetkiler, ikinci sarı kart var, köşe vuruşu var müdahalesi, penaltı dönerse ne olur, ifab kasım toplantısı