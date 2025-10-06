Türkiye
Yönetmen Ridley Scott: Yeni filmlerin çoğu berbat, kendi filmlerimi tekrar izliyorum
Yönetmen Ridley Scott: Yeni filmlerin çoğu berbat, kendi filmlerimi tekrar izliyorum
Ünlü yönetmen Ridley Scott, sinema sektörünün mevcut durumuna dair sert eleştirilerde bulunarak, günümüzde çekilen filmlerin çoğunun 'berbat' olduğunu söyledi. 06.10.2025, Sputnik Türkiye
İngiltere Film Enstitüsü'nde düzenlenen bir söyleşide sahneye çıkan Oscar adayı yönetmen Ridley Scott sinemayla ilgili açıklamalarda bulundu.Sektörü eleştiren Scott, ''Bugün dünyada üretilen film sayısı kelimenin tam anlamıyla milyonlarca. Binlerce değil, milyonlarca... ve bunların çoğu berbat. Bugün birçok film sadece dijital efektlerle kurtarılıyor ve bu da maliyeti artırıyor. Çünkü ellerinde önce iyi bir senaryo yok. Önce iyi bir senaryo yazın'' dedi.'Gladiator' ve 'Alien' gibi efsane filmlerin yönetmeni olan Scott, ''Şu anda vasatlıkta boğuluyoruz. Bu yüzden kulağa kötü gelebilir ama kendi filmlerimi izlemeye başladım. Aslında fena değillermiş! Üstelik yaşlanmıyorlar da'' diye konuştu.Scott, son olarak 2001 yapımı 'Black Hawk Down' filmini yeniden izlediğini belirterek, “Nasıl başardım bunu, hâlâ anlamıyorum” açıklamasında bulundu.
23:58 06.10.2025
Abone ol
Ünlü yönetmen Ridley Scott, sinema sektörünün mevcut durumuna dair sert eleştirilerde bulunarak, günümüzde çekilen filmlerin çoğunun 'berbat' olduğunu söyledi.
İngiltere Film Enstitüsü'nde düzenlenen bir söyleşide sahneye çıkan Oscar adayı yönetmen Ridley Scott sinemayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Sektörü eleştiren Scott, ''Bugün dünyada üretilen film sayısı kelimenin tam anlamıyla milyonlarca. Binlerce değil, milyonlarca... ve bunların çoğu berbat. Bugün birçok film sadece dijital efektlerle kurtarılıyor ve bu da maliyeti artırıyor. Çünkü ellerinde önce iyi bir senaryo yok. Önce iyi bir senaryo yazın'' dedi.
'Gladiator' ve 'Alien' gibi efsane filmlerin yönetmeni olan Scott, ''Şu anda vasatlıkta boğuluyoruz. Bu yüzden kulağa kötü gelebilir ama kendi filmlerimi izlemeye başladım. Aslında fena değillermiş! Üstelik yaşlanmıyorlar da'' diye konuştu.
Scott, son olarak 2001 yapımı 'Black Hawk Down' filmini yeniden izlediğini belirterek, “Nasıl başardım bunu, hâlâ anlamıyorum” açıklamasında bulundu.
