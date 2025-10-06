https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/yonetmen-ridley-scott-yeni-filmlerin-cogu-berbat-kendi-filmlerimi-tekrar-izliyorum-1099970971.html

Yönetmen Ridley Scott: Yeni filmlerin çoğu berbat, kendi filmlerimi tekrar izliyorum

Yönetmen Ridley Scott: Yeni filmlerin çoğu berbat, kendi filmlerimi tekrar izliyorum

Sputnik Türkiye

Ünlü yönetmen Ridley Scott, sinema sektörünün mevcut durumuna dair sert eleştirilerde bulunarak, günümüzde çekilen filmlerin çoğunun 'berbat' olduğunu söyledi. 06.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-06T23:58+0300

2025-10-06T23:58+0300

2025-10-06T23:58+0300

dünya

ridley scott

sinema

sinema yasası

yerli sinema

yabancı sinema

sinema filmi

sinema salonu

sinema yazarları derneği si̇yad

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/06/1099970800_0:16:599:354_1920x0_80_0_0_ea85f489a36f54515dcd92cf50663f2f.jpg

İngiltere Film Enstitüsü'nde düzenlenen bir söyleşide sahneye çıkan Oscar adayı yönetmen Ridley Scott sinemayla ilgili açıklamalarda bulundu.Sektörü eleştiren Scott, ''Bugün dünyada üretilen film sayısı kelimenin tam anlamıyla milyonlarca. Binlerce değil, milyonlarca... ve bunların çoğu berbat. Bugün birçok film sadece dijital efektlerle kurtarılıyor ve bu da maliyeti artırıyor. Çünkü ellerinde önce iyi bir senaryo yok. Önce iyi bir senaryo yazın'' dedi.'Gladiator' ve 'Alien' gibi efsane filmlerin yönetmeni olan Scott, ''Şu anda vasatlıkta boğuluyoruz. Bu yüzden kulağa kötü gelebilir ama kendi filmlerimi izlemeye başladım. Aslında fena değillermiş! Üstelik yaşlanmıyorlar da'' diye konuştu.Scott, son olarak 2001 yapımı 'Black Hawk Down' filmini yeniden izlediğini belirterek, “Nasıl başardım bunu, hâlâ anlamıyorum” açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/bakan-ersoy-duyurdu-sinema-biletleri-carsamba-gunleri-indirimli-olacak-1099893527.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ridley scott, sinema, sinema yasası, yerli sinema, yabancı sinema, sinema filmi, sinema salonu, sinema yazarları derneği si̇yad