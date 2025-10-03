https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/bakan-ersoy-duyurdu-sinema-biletleri-carsamba-gunleri-indirimli-olacak-1099893527.html

Bakan Ersoy duyurdu: Sinema biletleri Çarşamba günleri indirimli olacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025-2026 Kültür-Sanat sezonunun açılışını İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte 2025-2026 Kültür-Sanat sezonunu tanıttı.Törende konuşan Bakan Ersoy, 27-28 Eylül’de Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen Türkiye Sinema Festivali’nin yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Bakan Ersoy, yıl sonuna kadar her çarşamba gününün 'Sinema Günü' ilan edildiğini ve bu günlerde bilet fiyatlarının 120 lira olacağını açıkladı.Türk sinemasının artık sadece bir eğlence aracı olmadığını vurgulayan Bakan Ersoy, “Sinemamız kültürümüzü, kimliğimizi ve hikâyelerimizi dünyaya anlatan en güçlü platformlardan biri haline geldi” dedi.

