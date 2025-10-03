https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/bakan-ersoy-duyurdu-sinema-biletleri-carsamba-gunleri-indirimli-olacak-1099893527.html
Bakan Ersoy duyurdu: Sinema biletleri Çarşamba günleri indirimli olacak
Bakan Ersoy duyurdu: Sinema biletleri Çarşamba günleri indirimli olacak
Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025-2026 Kültür-Sanat sezonunun açılışını İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Törende konuşan... 03.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-03T17:39+0300
2025-10-03T17:39+0300
2025-10-03T17:39+0300
türki̇ye
mehmet nuri ersoy
çarşamba
sinema
sinema tv sendikası
sinema yasası
yerli sinema
yabancı sinema
sinema filmi
sinema salonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/16/1063708921_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_09474b8c6897fa04c4eefe260f428b36.jpg
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte 2025-2026 Kültür-Sanat sezonunu tanıttı.Törende konuşan Bakan Ersoy, 27-28 Eylül’de Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen Türkiye Sinema Festivali’nin yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Bakan Ersoy, yıl sonuna kadar her çarşamba gününün 'Sinema Günü' ilan edildiğini ve bu günlerde bilet fiyatlarının 120 lira olacağını açıkladı.Türk sinemasının artık sadece bir eğlence aracı olmadığını vurgulayan Bakan Ersoy, “Sinemamız kültürümüzü, kimliğimizi ve hikâyelerimizi dünyaya anlatan en güçlü platformlardan biri haline geldi” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250929/sinema-festivali-eylul-rekoru-getirdi-780-bini-askin-seyirci-salonlara-akin-etti-1099769079.html
türki̇ye
çarşamba
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/0b/16/1063708921_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d97e43ace0c7734acd5fc502384c20dc.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mehmet nuri ersoy, çarşamba , sinema, sinema tv sendikası, sinema yasası, yerli sinema, yabancı sinema, sinema filmi, sinema salonu, sinema salonu yatırımcıları derneği, sinema yazarları derneği si̇yad, sinema sanatları ve bilimleri akademisi
mehmet nuri ersoy, çarşamba , sinema, sinema tv sendikası, sinema yasası, yerli sinema, yabancı sinema, sinema filmi, sinema salonu, sinema salonu yatırımcıları derneği, sinema yazarları derneği si̇yad, sinema sanatları ve bilimleri akademisi
Bakan Ersoy duyurdu: Sinema biletleri Çarşamba günleri indirimli olacak
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2025-2026 Kültür-Sanat sezonunun açılışını İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Törende konuşan Ersoy, yıl sonuna kadar her çarşamba gününün 'Sinema Günü' ilan edildiğini duyurdu. Buna göre kampanyaya katılan tüm salonlarda bilet fiyatı 120 lira olacak.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte 2025-2026 Kültür-Sanat sezonunu tanıttı.
Törende konuşan Bakan Ersoy, 27-28 Eylül’de Sinema Salonu Yatırımcıları Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen Türkiye Sinema Festivali’nin yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Bakan Ersoy, yıl sonuna kadar her çarşamba gününün 'Sinema Günü' ilan edildiğini ve bu günlerde bilet fiyatlarının 120 lira olacağını açıkladı.
Türk sinemasının artık sadece bir eğlence aracı olmadığını vurgulayan Bakan Ersoy, “Sinemamız kültürümüzü, kimliğimizi ve hikâyelerimizi dünyaya anlatan en güçlü platformlardan biri haline geldi” dedi.