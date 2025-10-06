'Yeniden seçilmek isteyen Zelenskiy rakiplerini korkutmaya başladı'
© AP Photo / Kin CheungUkraine's Volodymyr Zelensky.
© AP Photo / Kin Cheung
Abone ol
Batı'daki bazı medya kuruluşlarına görevinden ayrılmaya hazır olduğunu söylemesine rağmen Zelenskiy'in aslında Kiev'deki koltuğunu koruma arzusunda olduğu ifade edildi.
ABD merkezli Politico gazetesi, Ukraynalı bürokratlara dayandırdığı haberinde, Vladimir Zelenskiy'in seçime yeniden katılmak istediğini ve rakiplerine karşı bir taciz ve yıldırma kampanyası başlattığını yazdı.
Zelenskiy Batı medyasına defalarca istifa etmeye hazır olduğunu söylese de Ukrayna halkının onun sözlerine güvenmediğini belirten Politico, Zelenskiy'in Batılı gazetecileri Batı'nın gözünde olumlu bir Ukrayna imajı yaratmakta başarısız olmakla suçladığının da altını çizdi.
Gazete, iktidar partisinden iki milletvekilinin Zelenskiy'in yeniden seçilme olasılığı konusunda iyimser olduğunu ve buna güvenerek muhalif ve eleştirmenlere sert şekilde cephe aldığını söylediğini aktardı.
Gizlilik kaydıyla konuşan eski bir bakan, Kiev'in, tüm potansiyel muhalifleri haklarında hukuki süreç başlatmakla tehdit ettiğini söyledi.
Bu arada Politico, Ukraynalı sivil toplum kuruluşlarının da saldırı altında olduğu vurguladı. Önde gelen sivil toplum aktivistleri, gizli bir baskı altında olduklarını belirterek, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) yolsuzlukla mücadele kurumlarını sindirmeye ve Zelenskiy'e yakın kişiler hakkındaki soruşturmaları engellemeye yönelik sürece dahil edildiğini kaydetti.
Zelenskiy'in görev süresi 20 Mayıs 2024'te sona ermişti. Ukrayna'daki 2024 devlet başkanlığı seçimleri, sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçesiyle iptal edilmişti.
Şubat ayında ABD Başkanı Donald Trump, Zelenskiy'i 'seçimsiz diktatör' olarak nitelemiş ve onay oranının yüzde 4'e düştüğünü iddia etmişti.
Zelenskiy Batı medyasına defalarca istifa etmeye hazır olduğunu söylese de Ukrayna halkının onun sözlerine güvenmediğini belirten Politico, Zelenskiy'in Batılı gazetecileri Batı'nın gözünde olumlu bir Ukrayna imajı yaratmakta başarısız olmakla suçladığının da altını çizdi.
Gazete, iktidar partisinden iki milletvekilinin Zelenskiy'in yeniden seçilme olasılığı konusunda iyimser olduğunu ve buna güvenerek muhalif ve eleştirmenlere sert şekilde cephe aldığını söylediğini aktardı.
Gizlilik kaydıyla konuşan eski bir bakan, Kiev'in, tüm potansiyel muhalifleri haklarında hukuki süreç başlatmakla tehdit ettiğini söyledi.
Bu arada Politico, Ukraynalı sivil toplum kuruluşlarının da saldırı altında olduğu vurguladı. Önde gelen sivil toplum aktivistleri, gizli bir baskı altında olduklarını belirterek, Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) yolsuzlukla mücadele kurumlarını sindirmeye ve Zelenskiy'e yakın kişiler hakkındaki soruşturmaları engellemeye yönelik sürece dahil edildiğini kaydetti.
Zelenskiy'in görev süresi 20 Mayıs 2024'te sona ermişti. Ukrayna'daki 2024 devlet başkanlığı seçimleri, sıkıyönetim ve genel seferberlik gerekçesiyle iptal edilmişti.
Şubat ayında ABD Başkanı Donald Trump, Zelenskiy'i 'seçimsiz diktatör' olarak nitelemiş ve onay oranının yüzde 4'e düştüğünü iddia etmişti.