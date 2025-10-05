https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/hava-durumu-yeniden-degisecek-meteoroloji-sali-gununu-isaret-etti-kuvvetli-saganak-geliyor-1099925251.html

Hava durumu yeniden değişecek: Meteoroloji salı gününü işaret etti, kuvvetli sağanak geliyor

Hava durumu yeniden değişecek: Meteoroloji salı gününü işaret etti, kuvvetli sağanak geliyor

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin kuzey ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağını, İstanbul, Kıyı Ege ve Karadeniz’in bazı... 05.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-05T09:18+0300

2025-10-05T09:18+0300

2025-10-05T09:18+0300

türki̇ye

meteoroloji

hava durumu

istanbul hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/05/1099925303_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cfe6e9930123ac404321cb1ea6f44b4e.jpg

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve batı bölgeleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Kıyı Ege, İstanbul, Sakarya, Bursa, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Rize çevreleriyle Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimleri, ayrıca Kastamonu ve Artvin’in kıyı bölgeleri için yağmur ve sağanak yağış uyarısı yapıldı.Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava etkili olacak.Sıcaklıklarda 7 dereceye varan düşüşMeteoroloji, salı gününden itibaren Türkiye genelinde yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgası beklendiğini açıkladı. Tahminlere göre, bu sistemle birlikte hava sıcaklıkları 7 dereceye kadar düşecek.Yağışların özellikle İstanbul, Antalya’nın batı kesimleri ve Fethiye’nin güney bölgelerinde kuvvetli olması; yer yer su baskınlarına neden olması bekleniyor.İstanbul ve Ege’de yağış uyarısıMeteoroloji’nin 5 günlük tahminine göre, yağışlar salı ve perşembe günleri İstanbul’da etkili olacak.Kıyı Ege boyunca sağanakların kuvvetli olacağı, özellikle sabah ve akşam saatlerinde rüzgarın etkisini artıracağı bildirildi.Antalya ve çevresinde de hafta boyunca yerel sağanak geçişleri yaşanacak.Hava sıcaklıkları şehir şehir açıklandıBazı illerde günün en yüksek sıcaklık tahminleri şöyle:

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji hava durumu, yağış uyarısı, soğuk hava dalgası, istanbul yağış, sıcaklık düşüşü, türkiye geneli hava durumu