Hava durumu yeniden değişecek: Meteoroloji salı gününü işaret etti, kuvvetli sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin kuzey ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağını, İstanbul, Kıyı Ege ve Karadeniz’in bazı illerinde yağış beklendiğini duyurdu. Salı gününden itibaren sıcaklıkların 7 derece birden düşmesi ve yağışların yurt geneline yayılması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve batı bölgeleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Kıyı Ege, İstanbul, Sakarya, Bursa, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Rize çevreleriyle Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimleri, ayrıca Kastamonu ve Artvin’in kıyı bölgeleri için yağmur ve sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava etkili olacak.
Sıcaklıklarda 7 dereceye varan düşüş
Meteoroloji, salı gününden itibaren Türkiye genelinde yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgası beklendiğini açıkladı. Tahminlere göre, bu sistemle birlikte hava sıcaklıkları 7 dereceye kadar düşecek.
Yağışların özellikle İstanbul, Antalya’nın batı kesimleri ve Fethiye’nin güney bölgelerinde kuvvetli olması; yer yer su baskınlarına neden olması bekleniyor.
İstanbul ve Ege’de yağış uyarısı
Meteoroloji’nin 5 günlük tahminine göre, yağışlar salı ve perşembe günleri İstanbul’da etkili olacak.
Kıyı Ege boyunca sağanakların kuvvetli olacağı, özellikle sabah ve akşam saatlerinde rüzgarın etkisini artıracağı bildirildi.
Antalya ve çevresinde de hafta boyunca yerel sağanak geçişleri yaşanacak.
Hava sıcaklıkları şehir şehir açıklandı
Bazı illerde günün en yüksek sıcaklık tahminleri şöyle:
İl
Hava Durumu
Sıcaklık (°C)
İstanbul
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
22
İzmir
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
25
Ankara
Parçalı ve az bulutlu
24
Adana
Parçalı ve az bulutlu
32
Antalya
Parçalı ve az bulutlu
28
Samsun
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
21
Trabzon
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerde sağanak yağışlı
22
Erzurum
Az bulutlu ve açık
24
Diyarbakır
Az bulutlu ve açık
34