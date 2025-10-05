Türkiye
Hava durumu yeniden değişecek: Meteoroloji salı gününü işaret etti, kuvvetli sağanak geliyor
Hava durumu yeniden değişecek: Meteoroloji salı gününü işaret etti, kuvvetli sağanak geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin kuzey ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağını, İstanbul, Kıyı Ege ve Karadeniz’in bazı... 05.10.2025, Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve batı bölgeleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Kıyı Ege, İstanbul, Sakarya, Bursa, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Rize çevreleriyle Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimleri, ayrıca Kastamonu ve Artvin’in kıyı bölgeleri için yağmur ve sağanak yağış uyarısı yapıldı.Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava etkili olacak.Sıcaklıklarda 7 dereceye varan düşüşMeteoroloji, salı gününden itibaren Türkiye genelinde yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgası beklendiğini açıkladı. Tahminlere göre, bu sistemle birlikte hava sıcaklıkları 7 dereceye kadar düşecek.Yağışların özellikle İstanbul, Antalya’nın batı kesimleri ve Fethiye’nin güney bölgelerinde kuvvetli olması; yer yer su baskınlarına neden olması bekleniyor.İstanbul ve Ege’de yağış uyarısıMeteoroloji’nin 5 günlük tahminine göre, yağışlar salı ve perşembe günleri İstanbul’da etkili olacak.Kıyı Ege boyunca sağanakların kuvvetli olacağı, özellikle sabah ve akşam saatlerinde rüzgarın etkisini artıracağı bildirildi.Antalya ve çevresinde de hafta boyunca yerel sağanak geçişleri yaşanacak.Hava sıcaklıkları şehir şehir açıklandıBazı illerde günün en yüksek sıcaklık tahminleri şöyle:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağını, İstanbul, Kıyı Ege ve Karadeniz'in bazı illerinde yağış beklendiğini duyurdu. Salı gününden itibaren sıcaklıkların 7 derece birden düşmesi ve yağışların yurt geneline yayılması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve batı bölgeleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Kıyı Ege, İstanbul, Sakarya, Bursa, Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Rize çevreleriyle Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç kesimleri, ayrıca Kastamonu ve Artvin’in kıyı bölgeleri için yağmur ve sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık hava etkili olacak.

Sıcaklıklarda 7 dereceye varan düşüş

Meteoroloji, salı gününden itibaren Türkiye genelinde yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgası beklendiğini açıkladı. Tahminlere göre, bu sistemle birlikte hava sıcaklıkları 7 dereceye kadar düşecek.

Yağışların özellikle İstanbul, Antalya’nın batı kesimleri ve Fethiye’nin güney bölgelerinde kuvvetli olması; yer yer su baskınlarına neden olması bekleniyor.

İstanbul ve Ege’de yağış uyarısı

Meteoroloji’nin 5 günlük tahminine göre, yağışlar salı ve perşembe günleri İstanbul’da etkili olacak.

Kıyı Ege boyunca sağanakların kuvvetli olacağı, özellikle sabah ve akşam saatlerinde rüzgarın etkisini artıracağı bildirildi.

Antalya ve çevresinde de hafta boyunca yerel sağanak geçişleri yaşanacak.

Hava sıcaklıkları şehir şehir açıklandı

Bazı illerde günün en yüksek sıcaklık tahminleri şöyle:

İl

Hava Durumu

Sıcaklık (°C)

İstanbul

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

22

İzmir

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

25

Ankara

Parçalı ve az bulutlu

24

Adana

Parçalı ve az bulutlu

32

Antalya

Parçalı ve az bulutlu

28

Samsun

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

21

Trabzon

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerde sağanak yağışlı

22

Erzurum

Az bulutlu ve açık

24

Diyarbakır

Az bulutlu ve açık

34

