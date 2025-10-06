Tülay Korkmaz: Görüşü engelleyen tabela ve ani hız düşüşleri yeniden düzenlenecek

Cezaların artırılmasını destekliyorum, hatta yetmez ama evet diyorum. Ölüm ve yaralanmalı kazaların önlenmesi için artık sadece para cezası değil, ehliyete el koyma, araç men etme ve hapis cezaları gibi yaptırımlar da gerekli. Özellikle radar cezaları artık vatandaşın görebileceği şekilde navigasyonlara işlenecek. Devlet, sürücünün bilerek hızını düşürmesini ve ölümlü kazaların azalmasını hedefliyor. Ayrıca, tekrarlanan ihlallerde cezalar katlanarak artacak. Sigorta şirketleri sürücü sicillerini izleyerek kötü sicile sahip kişileri reddedebilecek. Bu da özellikle profesyonel şoförler için ciddi bir kariyer riski anlamına geliyor.