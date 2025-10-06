https://anlatilaninotesi.com.tr/20251006/tulay-korkmaz-gorusu-engelleyen-tabela-ve-ani-hiz-dususleri-yeniden-duzenlenecek-1099953484.html
Tülay Korkmaz: Görüşü engelleyen tabela ve ani hız düşüşleri yeniden düzenlenecek
Tülay Korkmaz: Görüşü engelleyen tabela ve ani hız düşüşleri yeniden düzenlenecek
Sputnik Türkiye
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik kanun teklifi Meclis’te görüşülmeye hazırlanıyor. Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 40 bin liraya, ambulansa yol... 06.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-06T13:44+0300
2025-10-06T13:44+0300
2025-10-06T13:44+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
haberler
meclis
karayolları genel müdürlüğü
ulaştırma ve altyapı bakanlığı ulaştırma hizmetleri düzenleme genel müdürlüğü
trafik cezası
trafik ihlali
trafik para cezası
trafik cezaları
radyo sputnik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Yol güvenliği uzmanı Tülay Korkmaz, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programında yeni düzenlemelerin ayrıntılarını anlattı. Korkmaz, şunları söyledi: "Trafikteki düzenlemeler sadece ceza değil, altyapı boyutunda da yenileniyor" diyen Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
haberler, meclis, karayolları genel müdürlüğü, ulaştırma ve altyapı bakanlığı ulaştırma hizmetleri düzenleme genel müdürlüğü, trafik cezası, trafik ihlali, trafik para cezası, trafik cezaları, radyo sputnik, radyo, radyo
haberler, meclis, karayolları genel müdürlüğü, ulaştırma ve altyapı bakanlığı ulaştırma hizmetleri düzenleme genel müdürlüğü, trafik cezası, trafik ihlali, trafik para cezası, trafik cezaları, radyo sputnik, radyo, radyo
Tülay Korkmaz: Görüşü engelleyen tabela ve ani hız düşüşleri yeniden düzenlenecek
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik kanun teklifi Meclis’te görüşülmeye hazırlanıyor. Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 40 bin liraya, ambulansa yol vermemenin cezası 46 bin liraya çıkıyor.
Yol güvenliği uzmanı Tülay Korkmaz, Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programında yeni düzenlemelerin ayrıntılarını anlattı.
Korkmaz, şunları söyledi:
Cezaların artırılmasını destekliyorum, hatta yetmez ama evet diyorum. Ölüm ve yaralanmalı kazaların önlenmesi için artık sadece para cezası değil, ehliyete el koyma, araç men etme ve hapis cezaları gibi yaptırımlar da gerekli. Özellikle radar cezaları artık vatandaşın görebileceği şekilde navigasyonlara işlenecek. Devlet, sürücünün bilerek hızını düşürmesini ve ölümlü kazaların azalmasını hedefliyor. Ayrıca, tekrarlanan ihlallerde cezalar katlanarak artacak. Sigorta şirketleri sürücü sicillerini izleyerek kötü sicile sahip kişileri reddedebilecek. Bu da özellikle profesyonel şoförler için ciddi bir kariyer riski anlamına geliyor.
"Trafikteki düzenlemeler sadece ceza değil, altyapı boyutunda da yenileniyor" diyen Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:
Karayolları, Ulaştırma ve İçişleri Bakanlığı hız tabelalarıyla ilgili yeni bir çalışma başlattı. Görüşü engelleyen tabela ve ani hız düşüşleri yeniden düzenlenecek. Kış lastiği uygulaması da öne çekildi. Ticari araçlar için 15 Kasım–15 Nisan arası zorunlu hale geldi, bireysel araçlar içinse valilik kararıyla geçici zorunluluk getirilebilecek. Kış lastiği kar lastiğiyle karıştırılmamalı. 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda daha güvenli tutuş sağlayan özel bir lastiktir. Sürücüler yola çıkmadan hava ve yol durumunu kontrol ederek hem canlarını hem de ceplerini koruyabilir.